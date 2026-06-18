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IPL 2027ને લઈને મોટા સમાચાર... આ દિવસથી શરૂ થશે ટુર્નામેન્ટ, BCCI સચિવની મોટી જાહેરાત

IPL 2027 Schedule : IPL 2027ના શેડ્યૂલ અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, IPL આવતા વર્ષે 10 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. BCCIએ આ નિર્ણય એક ચોક્કસ કારણોસર લીધો છે. તો મેચની સંખ્યામાં કોઈ વધારો કરવામાં આવશે નહીં.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 18, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:59 PM IST
IPL 2027ને લઈને મોટા સમાચાર... આ દિવસથી શરૂ થશે ટુર્નામેન્ટ, BCCI સચિવની મોટી જાહેરાત

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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