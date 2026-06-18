/IPL 2027ને લઈને મોટા સમાચાર... આ દિવસથી શરૂ થશે ટુર્નામેન્ટ, BCCI સચિવની મોટી જાહેરાત

IPL 2027 Schedule : IPL 2026 હજુ તો સમાપ્ત જ થઈ છે અને આગામી સીઝન એટલે કે IPL 2027 અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, IPL 2027 થોડી વહેલી શરૂ થશે અને મેના મધ્ય સુધીમાં સમાપ્ત થશે. વધુમાં BCCI હાલમાં મેચોની સંખ્યા વધારવાનો વિચાર કરી રહ્યું નથી.
10 માર્ચથી શરૂ થઈ શકે છે IPL 2027
BCCI મે મહિનામાં દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં ભારે ગરમીથી બચવા માટે IPL આગામી વર્ષે 10 માર્ચથી 15 મે સુધી શેડ્યૂલ કરવાનું વિચારી રહ્યું છે. બોર્ડ સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ આ માહિતી PTI સાથે શેર કરી. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય શેડ્યૂલને કારણે મેચોની સંખ્યા વધારવામાં આવશે નહીં.
IPL સામાન્ય રીતે માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં શરૂ થાય છે અને મેના અંત સુધી ચાલે છે. સૈકિયાએ જણાવ્યું હતું કે IPL વહેલા શરૂ કરવાથી માત્ર ખેલાડીઓ જ નહીં પરંતુ દર્શકોને પણ ફાયદો થશે.
ફાઇનલ 15 મેના રોજ થઈ શકે છે
બોર્ડ સેક્રેટરીએ જણાવ્યું હતું કે મે મહિનાના વધતા તાપમાને કારણે બે અઠવાડિયા વહેલા ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરવાનો વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, માર્ચના અંત કરતાં થોડી વહેલી ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરી શકીએ કે કેમ તે અંગે BCCI અને IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલમાં ચર્ચા ચાલી રહી છે.
સૈકિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અમે આવતા વર્ષથી તેને વહેલા શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. મેં અમારા જનરલ મેનેજર પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર એબે કુરુવિલાને એક શેડ્યૂલ તૈયાર કરવા સૂચના આપી છે, જે અમને 10 માર્ચ સુધીમાં ટુર્નામેન્ટ શરૂ કરવાની અને 15 મે સુધીમાં તેને પૂર્ણ કરી શકાય.
મેચની સંખ્યામાં કોઈ વધારો નહીં
દેવજીત સૈકિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે IPL 2027માં મેચોની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે, મને ખબર નથી કે આગામી વર્ષોમાં પરિસ્થિતિ શું હશે, પરંતુ હાલ માટે મને મેચોની સંખ્યા 74થી વધારીને 94 કરવાની કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી, કારણ કે આમ કરવા માટે માત્ર ભારતના જ નહીં પરંતુ અન્ય ICC સંલગ્ન ક્રિકેટ દેશો ખાસ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ખેલાડીઓના હિતોને ધ્યાનમાં લેવા પડશે.