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IPL ઇતિહાસની સૌથી ચોંકાવનારી ડીલ ! રિષભ પંતની કરોડોના નુકસાન સાથે દિલ્હીમાં થશે ઘરવાપસી ! આ ખેલાડી LSGમાં જશે

IPL 2027 Trade : રિષભ પંત લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ છોડીને દિલ્હી કેપિટલ્સમાં ફરી જોડાઈ શકે છે. આ માટે તેને ₹12 કરોડનું નુકસાન પણ થઈ શકે છે. તેને આગામી IPL સિઝન માટે ₹27 કરોડના બદલે ₹15 કરોડ મળશે. આ સ્વેપ ડીલના ભાગરૂપે કુલદીપ યાદવ દિલ્હી છોડીને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાઈ શકે છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:56 PM IST
IPL ઇતિહાસની સૌથી ચોંકાવનારી ડીલ ! રિષભ પંતની કરોડોના નુકસાન સાથે દિલ્હીમાં થશે ઘરવાપસી ! આ ખેલાડી LSGમાં જશે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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IPLની સૌથી ચોંકાવનારી ડીલ! રિષભ પંતની દિલ્હીમાં થશે ઘરવાપસી ! આ ખેલાડી LSGમાં જશે
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