/IPL ઇતિહાસની સૌથી ચોંકાવનારી ડીલ ! રિષભ પંતની કરોડોના નુકસાન સાથે દિલ્હીમાં થશે ઘરવાપસી ! આ ખેલાડી LSGમાં જશે

IPL 2027 Trade : આગામી IPL સિઝન પહેલા ક્રિકેટ જગતમાં એક મોટો અને ચોંકાવનારો ફેરફાર થવાની તૈયારીમાં છે. સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત તેની પૂર્વ ફ્રેન્ચાઇઝ દિલ્હી કેપિટલ્સમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ તેને મોટું નાણાકીય નુકસાન સહન કરવું પડશે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, પંતને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ છોડીને દિલ્હી કેપિટલ્સમાં જવા માટે ₹12 કરોડનું નુકસાન થઈ શકે છે, તેની IPL સેલરી 27 કરોડથી ઘટીને 15 કરોડ થઈ શકે છે. આ ઐતિહાસિક ટ્રેડ ભારતના સ્ટાર સ્પિનર કુલદીપ યાદવ સાથે થવાની છે. આ દરખાસ્ત પહેલાથી જ BCCIને મંજૂરી માટે સબમિટ કરવામાં આવી છે.
પંતને ₹15 કરોડ જ મળશે
રિષભ પંતે IPL 2026 દરમિયાન 14 મેચમાં 138.05ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 312 રન બનાવ્યા હતા. જો કે આ પ્રદર્શન ખરાબ નહોતું, પરંતુ તેની ₹27 કરોડની ઊંચી કિંમતને કારણે તે અપેક્ષાઓ મુજબ નહોતું.
વિશ્લેષણ મુજબ, તેના પ્રદર્શનનું અંદાજિત મૂલ્ય આશરે ₹14.28 કરોડ આંકવામાં આવ્યું હતું, જે તેના વાસ્તવિક મૂલ્ય અને તેના પગાર વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. આ કારણોસર એવું માનવામાં આવે છે કે તે આશરે ₹15 કરોડમાં દિલ્હીમાં વાપસી કરી શકે છે. આનો અર્થ એ કે પંતના વર્તમાન પગારમાં 44.44%નો મોટો ઘટાડો થશે.
કુલદીપ યાદવ લખનૌમાં જશે
આ મેગા ટ્રેડના ભાગ તરીકે ચાઇનામેન સ્પિનર કુલદીપ યાદવ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાવા માટે દિલ્હી કેપિટલ્સ છોડી દેશે. કુલદીપ તેના વર્તમાન પગાર ₹13.25 કરોડ સાથે લખનૌમાં જોડાશે. એક અર્થમાં આ ટ્રેડ બંને ખેલાડીઓ માટે ઘર વાપસી છે. રિષભ પંતે દિલ્હી માટે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમી છે અને તેણે તેની IPL કારકિર્દીનો મોટાભાગનો સમય ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે વિતાવ્યો છે. બીજી બાજુ કુલદીપ યાદવ ઉત્તર પ્રદેશનો છે, તેથી તે લખનૌનું પ્રતિનિધિત્વ કરતો જોવા મળશે, જે તેના રાજ્યની ફ્રેન્ચાઇઝ છે.
પંતને કેપ્ટનશીપ મળવી અશક્ય
રિષભ પંતે 2016થી 2024 દરમિયાન દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે 111 મેચ રમી હતી, જેમાંથી ત્રણ સીઝનમાં 43 મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ફ્રેન્ચાઇઝ મેનેજમેન્ટ સાથેના કથિત મતભેદોને કારણે તેને IPL 2025ના ઓક્શન પહેલા રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, દિલ્હી કેપિટલ્સનું નેતૃત્વ માળખું હવે બદલાવાની તૈયારીમાં છે, જેમાં JSW આગામી બે વર્ષ માટે ફ્રેન્ચાઇઝીનું નિયંત્રણ જાળવી રાખશે.
JSWના પાર્થ જિંદાલ લાંબા સમયથી પંતના મોટા પ્રશંસક રહ્યા છે, જે એક પરિબળ છે જેના કારણે આ ટ્રેડ શક્ય બની. તેમ છતાં અહેવાલો સૂચવે છે કે દિલ્હીમાં વાપસી છતાં પંત તરત જ કેપ્ટનશીપ સંભાળે તેવી શક્યતા ઓછી છે. હાલમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સ તેને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે ટીમમાં લાવી રહ્યું છે, તેને તરત જ કેપ્ટનશીપ સોંપવાના ઇરાદાથી નહીં.