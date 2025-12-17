Prev
દિલ્હી કેપિટલ્સે પૃથ્વી શોને 75 લાખમાં કેમ ખરીદ્યો ? ટીમના માલિકે ઓક્શન બાદ કર્યો ખુલાસો

દિલ્હી કેપિટલ્સના સહ-માલિક કિરણ કુમાર ગ્રાન્ડીએ જણાવ્યું હતું કે IPL 2026ની ઓક્શનમાં પૃથ્વી શોને ફરીથી ટીમમાં સામેલ કરવો એ તેમને બીજી તક આપવા જેવું છે. ગ્રાન્ડીને આશા છે કે શો આ તકનો મહત્તમ ઉપયોગ કરશે અને મજબૂત વાપસી કરશે. દિલ્હી કેપિટલ્સે શોને તેની બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદ્યો હતો.

દિલ્હી કેપિટલ્સે પૃથ્વી શોને 75 લાખમાં કેમ ખરીદ્યો ? ટીમના માલિકે ઓક્શન બાદ કર્યો ખુલાસો

દિલ્હી કેપિટલ્સના સહ-માલિક કિરણ કુમાર ગ્રાન્ડીએ IPL 2026ની ઓક્શન દરમિયાન પૃથ્વી શોને ફરીથી ખરીદવાના ફ્રેન્ચાઇઝના નિર્ણય પાછળનું કારણ જણાવ્યું છે. અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમને વિજય અપાવ્યા બાદ 2018માં દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા શોને પ્રથમ વખત હસ્તગત કરવામાં આવ્યો હતો. ભવિષ્ય માટે સૌથી આશાસ્પદ સંભાવનાઓમાંના એક માનવામાં આવતા શોએ 2025ની મેગા ઓક્શન પહેલાં રિલીઝ થયા પહેલા દિલ્હી માટે સાત સીઝન રમી હતી.

પ્રથમ રાઉન્ડમાં અનસોલ્ડ રહ્યો

ગત સીઝનમાં કોઈ ટીમે આ બેટ્સમેનમાં રસ દાખવ્યો નહોતો. 75 લાખની બેઝ પ્રાઈસ હોવા છતાં પૃથ્વી શોને એક પણ બોલી મળી નહોતી. IPL 2026ની ઓક્શનના પ્રારંભિક તબક્કામાં પણ આવો જ ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં તે મેઈન રાઉન્ડમાં અનસોલ્ડ રહ્યો હતો અને એક્સેલેરેટર રાઉન્ડમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે તેને તેની બેઝ પ્રાઈસ પર ફરીથી હસ્તગત કર્યો.

ગ્રાન્ડીએ શોને ખરીદવાનું કારણ જણાવ્યું

ઓક્શન પછી બોલતા ગ્રાન્ડીએ કહ્યું કે પૃથ્વી શો માટે IPLમાં મજબૂત વાપસી કરવાની આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે. દિલ્હી કેપિટલ્સના સહ-માલિકે આશા વ્યક્ત કરી કે શો આ બીજી તકને ગંભીરતાથી લેશે અને ટીમ માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપશે.

ગ્રાન્ડીએ કહ્યું, "પૃથ્વીએ ભૂતકાળમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. દરેક ખેલાડીની કારકિર્દીમાં ઉતાર-ચઢાવ આવે છે અને આ તેના માટે મજબૂત વાપસી કરવાની તક છે. અમે આને પૃથ્વી માટે બીજી તક માનીએ છીએ અને હું તેને ફરીથી દિલ્હી જર્સીમાં જોવા માટે ખરેખર ઉત્સાહિત છું. આશા છે કે તે આ તકને ગંભીરતાથી લેશે અને ટીમ માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ આપશે."
 

