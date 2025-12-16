IPL Auction 2026: કઈ ટીમે કયા ખેલાડીઓ ખરીદ્યા? તમામ 10 ટીમોએ કુલ 215.45 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા, જુઓ ફ્રેન્ચાઇઝીની અપડેટેડ સ્ક્વોડ
IPL Auction 2026: IPL 2026 માટે અબુ ધાબીમાં ખેલાડીઓનું મીની-ઓક્શન ભારતીય સમયાનુસાર બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થઈ અને રાત્રે 9:15 વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. ઓક્શનમાં તમામ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેમની જરૂરિયાત અને બચેલા પર્સ (રૂપિયા) અનુસાર રણનીતિ સાથે બોલી લગાવી.
IPL Auction 2026: IPL 2026 માટે ખેલાડીઓના મીની-ઓક્શનમાં તમામ ફ્રેન્ચાઇઝી ખૂબ જ વિચારપૂર્વક આગળ વધી. કેટલાક ખેલાડીઓ માટે ફ્રેન્ચાઇઝીઓ વચ્ચે સારી એવી ટક્કર જોવા મળી. કેમરન ગ્રીન, મથીશા પથિરાના જેવા વિદેશી ખેલાડીઓ માલામાલ થયા, જ્યારે ઘણા દિગ્ગજ વિદેશી ખેલાડીઓને કોઈ ખરીદદાર પણ ન મળ્યો. કાર્તિક શર્મા, પ્રશાંત વીર જેવા અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ પર પણ રૂપિયાનો છપ્પરફાડ વરસાદ થયો. અબુ ધાબીના એતિહાદ એરિનામાં ભારતીય સમયાનુસાર બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થયેલું ઓક્શન રાત્રે 9:15 વાગ્યા સુધી ચાલ્યું.
IPL 2026નું ઓક્શન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. તમામ 10 ટીમોએ મળીને 215.45 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા. KKRએ સૌથી વધુ ખેલાડીઓ એટલે કે 13 ખેલાડીઓ ખરીદ્યા, જેમાં આ હરાજીના સૌથી મોંઘા ખેલાડી કેમેરોન ગ્રીનનો સમાવેશ થાય છે. પંજાબ કિંગ્સે સૌથી ઓછા ખેલાડીઓ એટલે કે 4 ખેલાડીઓ ખરીદ્યા. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સે પોતાની ટીમમાં 5-5 ખેલાડીઓ ઉમેર્યા. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ યુવા ખેલાડીઓ પર રૂપિયા ખર્ચતા જોવા મળી. CSKએ બે અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ પર 14.2-14.2 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા. ચાલો જોઈએ કઈ ટીમે કયા ખેલાડીઓ ખરીદ્યા.
IPL 2026: તમામ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીની અપડેટ ટીમ
1. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
કાર્તિક શર્મા, પ્રશાંત વીર, અકીલ હુસેન, મેથ્યુ શોર્ટ, અમન ખાન, સરફરાઝ ખાન, મેટ હેનરી, રાહુલ ચહર, જેક ફોક્સ.
રીટેન અને ટ્રેડ દ્વારા જોડાયેલા ખેલાડીઓ:
ઋતુરાજ ગાયકવાડ, એમએસ ધોની, ડેવોલ્ડ બ્રેવિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા), આયુષ મ્હાત્રે, ઉર્વિલ પટેલ, અંશુલ કાંબોજ, જેમી ઓવરટન (ઇંગ્લેન્ડ), રામા કૃષ્ણા ઘોષ, શિવમ દુબે, ખલીલ અહેમદ, નૂર અહેમદ (અફઘાનિસ્તાન), મુકેશ ચૌધરી, નાથન એલિસ (ઓસ્ટ્રેલિયા), શ્રેયસ ગોપાલ, ગુરજપનીત સિંહ, સંજુ સેમસન – RRથી ટ્રેડ ઇન.
2. કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
કેમરન ગ્રીન, મથીશા પથિરાના, મુસ્તાફિઝુર રહેમાન, તેજસ્વી સિંહ, રચિન રવિન્દ્ર, ફિન એલન, ટિમ સીફર્ટ, આકાશ દીપ, રાહુલ ત્રિપાઠી, દક્ષ કામરા, સાર્થક રંજન, પ્રશાંત સોલંકી, કાર્તિક ત્યાગી.
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ:
અજિંક્ય રહાણે, રિંકુ સિંહ, અંગકૃષ રઘુવંશી, મનીષ પાંડે, રોવમેન પોવેલ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ), અનુકુલ રોય, રમણદીપ સિંહ, વૈભવ અરોરા, સુનીલ નરેન (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ), વરુણ ચક્રવર્તી, હર્ષિત રાણા, ઉમરાન મલિક.
3. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
ક્વિન્ટન ડિકોક, મોહમ્મદ ઇઝહાર, અથર્વ અંકોલેકર, દાનિશ માલેવાર, મયંક રાવત.
રીટેન અને ટ્રેડ દ્વારા જોડાયેલા ખેલાડીઓ:
રોહિત શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, રોબિન મિન્ઝ, રાયન રિકેલ્ટન (દક્ષિણ આફ્રિકા), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, નમન ધીર, મિચેલ સેન્ટનર (ન્યુઝીલેન્ડ), વિલ જેક્સ (ઓસ્ટ્રેલિયા), કોર્બિન બોશ (દક્ષિણ આફ્રિકા), રાજ બાવા, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ (ન્યુઝીલેન્ડ), જસપ્રીત બુમરાહ, દીપક ચહર, અશ્વની કુમાર, રઘુ શર્મા.
4. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
વેંકટેશ ઐયર, મંગલેશ યાદવ, જેકબ ડફી, જોર્ડન કોક્સ, સાત્વિક દેસવાલ, વિકી ઓસ્ટવાલ, વિહાન મલ્હોત્રા, કનિષ્ક ચૌહાણ.
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ:
રજત પાટીદાર, વિરાટ કોહલી, ટિમ ડેવિડ (ઓસ્ટ્રેલિયા), દેવદત્ત પડિક્કલ, ફિલ સોલ્ટ (ઇંગ્લેન્ડ), જીતેશ શર્મા, કૃણાલ પંડ્યા, જેકબ બેથેલ (ઇંગ્લેન્ડ), રોમારિયો શેફર્ડ (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ), સ્વપ્નિલ સિંહ, જોશ હેઝલવુડ (ઓસ્ટ્રેલિયા), ભુવનેશ્વર કુમાર, રસિક સલામ, યશ દયાલ, સુયશ શર્મા, નુવાન તુષારા (શ્રીલંકા), અભિનંદન સિંહ.
5. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
સલીલ અરોરા, ક્રેયન્સ ફુલેટ્રા, પ્રફુલ્લ હિંગે, અમિત કુમાર, ઓમકાર તરમલે, સાકિબ હુસેન, શિવાંગ કુમાર, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, જેક એડવર્ડ્સ, શિવમ માવી.
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ:
ટ્રેવિસ હેડ (ઓસ્ટ્રેલિયા), અભિષેક શર્મા, અનિકેત વર્મા, આર સ્મરણ, ઇશાન કિશન, હાઇનરિક ક્લાસેન (દક્ષિણ આફ્રિકા), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, કામિન્દુ મેન્ડિસ (શ્રીલંકા), હર્ષલ પટેલ, બ્રાઇડન કાર્સ (ઇંગ્લેન્ડ), પેટ કમિન્સ (ઓસ્ટ્રેલિયા), જયદેવ ઉનાડકટ, ઇશાન મલિંગા (શ્રીલંકા), ઝીશાન અંસારી.
6. પંજાબ કિંગ્સ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
કૂપર કોનોલી, બેન ઇવારશુઇસ, પ્રવીણ દુબે, વિશાલ નિષાદ.
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ:
શ્રેયસ ઐયર, નેહલ વઢેરા, વિષ્ણુ વિનોદ, હરનૂર પન્નૂ, પિલા અવિનાશ, પ્રભસિમરન સિંહ, શશાંક સિંહ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ (ઓસ્ટ્રેલિયા), હરપ્રીત બરાર, માર્કો જાનસેન (દક્ષિણ આફ્રિકા), અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ (અફઘાનિસ્તાન), પ્રિયાંશ આર્ય, મુશીર ખાન, સૂર્યાંશ શેડગે, મિચ ઓવેન (ઓસ્ટ્રેલિયા), અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, વિષાક વિજયકુમાર, યશ ઠાકુર, ઝેવિયર બાર્ટલેટ (ઓસ્ટ્રેલિયા), લોકી ફર્ગ્યુસન (ન્યુઝીલેન્ડ).
7. દિલ્હી કેપિટલ્સ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
આકિબ ડાર, પથુમ નિસાન્કા, બેન ડકેટ, ડેવિડ મિલર, લુંગી એન્ગિડી, સાહિલ પારખ, પૃથ્વી શો, કાઇલ જેમિસન.
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ:
કેએલ રાહુલ, કરુણ નાયર, અભિષેક પોરેલ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ (દક્ષિણ આફ્રિકા), અક્ષર પટેલ, સમીર રિઝવી, આશુતોષ શર્મા, વિપરાજ નિગમ, અજય મંડલ, ત્રિપુરાના વિજય, માધવ તિવારી, મિચેલ સ્ટાર્ક (ઓસ્ટ્રેલિયા), ટી. નટરાજન, મુકેશ કુમાર, દુશ્મંથા ચમીરા (શ્રીલંકા), કુલદીપ યાદવ, નીતિશ રાણા – RRથી ટ્રેડ ઇન.
8. રાજસ્થાન રોયલ્સ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
રવિ બિશ્નોઈ, એડમ મિલ્ને, રવિ સિંહ, સુશાંત મિશ્રા, વિગ્નેશ પુથુર, યશ રાજ પુંજા, અમન રાવ, બ્રિજેશ શર્મા, કુલદીપ સેન.
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ: શુભમ દુબે, વૈભવ સૂર્યવંશી, લુહાન્ડ્રે પ્રેટોરિયસ (દક્ષિણ આફ્રિકા), શિમરોન હેટમાયર (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ), યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ, રિયાન પરાગ, યુધવિર સિંહ ચારક, જોફ્રા આર્ચર (ઇંગ્લેન્ડ), તુષાર દેશપાંડે, ફઝલહક ફારૂકી (અફઘાનિસ્તાન), ક્વેના માફાકા (દક્ષિણ આફ્રિકા), નાન્દ્રે બર્ગર (દક્ષિણ આફ્રિકા), રવીન્દ્ર જાડેજા – CSKથી ટ્રેડ ઇન, સેમ કરન (ઇંગ્લેન્ડ) – CSKથી ટ્રેડ ઇન, ડોનોવન ફરેરા (દક્ષિણ આફ્રિકા) – DCથી ટ્રેડ ઇન.
9. ગુજરાત ટાઇટન્સ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
જેસન હોલ્ડર, અશોક શર્મા, ટોમ બેન્ટન, પૃથ્વી રાજ, લ્યુક વુડ.
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ:
શુભમન ગિલ, સાઈ સુદર્શન, કુમાર કુશાગ્ર, અનુજ રાવત, જોસ બટલર (ઇંગ્લેન્ડ), નિશાંત સિંધુ, ગ્લેન ફિલિપ્સ (ન્યુઝીલેન્ડ), વોશિંગ્ટન સુંદર, અરશદ ખાન, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવતિયા, કાગિસો રબાડા (દક્ષિણ આફ્રિકા), મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ઈશાંત શર્મા, ગુરનૂર સિંહ બરાર, રાશિદ ખાન (અફઘાનિસ્તાન), માનવ સુથાર, સાઈ કિશોર, જયંત યાદવ.
10. લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ
IPL 2026ની ઓક્શનમાંથી ટીમમાં જોડાયેલા નવા ખેલાડીઓ:
મુકુલ ચૌધરી, અક્ષત રઘુવંશી, એનરિક નોર્ટ્જે, વનિન્દુ હસરંગા, નમન તિવારી, જોશ ઇંગ્લિસ.
રીટેન કરાયેલા ખેલાડીઓ:
ઋષભ પંત, આયુષ બડોની, અબ્દુલ સમદ, એડન માર્કરમ (દક્ષિણ આફ્રિકા), હિંમત સિંહ, મેથ્યુ બ્રીત્ઝકે (દક્ષિણ આફ્રિકા), નિકોલસ પૂરન (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ), મિચેલ માર્શ (ઓસ્ટ્રેલિયા), શહબાઝ અહેમદ, અર્શિન કુલકર્ણી, મયંક યાદવ, આવેશ ખાન, મોહસિન ખાન, એમ. સિદ્ધાર્થ, દિગ્વેશ રાઠી, પ્રિન્સ યાદવ, આકાશ સિંહ, અર્જુન તેંડુલકર – MIથી ટ્રેડ ઇન, મોહમ્મદ શમી – SRHથી ટ્રેડ ઇન.
