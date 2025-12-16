IPL Auction 2026 Live : અનકેપ્ડ પ્લેયરોનો દબદબો, પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્માને 14.20 કરોડ તો આકિબ ડારને 8.40 કરોડ મળ્યા
IPL Mini Auction 2026 Live Updates : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 માટે UAEના અબુ ધાબીમાં મીની ઓક્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. IPLના ઇતિહાસમાં આ 19મી ઓક્શન છે. આ ઓક્શનમાં પહેલા વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યા જેવા સ્ટાર્સને તેમની સંબંધિત ટીમો દ્વારા રિટેન કરવામાં આવ્યા હતા.
IPL Mini Auction 2026 Live Updates : 2026ની IPL સીઝન માટે મીની ઓક્શન આજે UAEના અબુ ધાબી ખાતે યોજાઈ રહ્યું છે. 10 ફ્રેન્ચાઇઝીમાં કુલ 77 જગ્યાઓ ખાલી છે અને તેને ભરવા માટે આ ઓક્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કુલ 1,390 ખેલાડીઓએ ઓક્શન માટે પોતાના નામ સબમિટ કર્યા હતા. તેમાંથી 369 ખેલાડીઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
આ IPL ઓક્શનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના પર્સમાં સૌથી વધુ રૂપિયા 64.3 કરોડ છે. તો ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પાસે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ પર્સમાં 43.4 કરોડ છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પાસે સૌથી ઓછું પર્સ 2.75 કરોડ છે. ઓક્શનની અપડેટ્સ માટે આ પેજને રિફ્રેશ કરતા રહો...
અનકેપ્ડ પ્લેયર પર રૂપિયાનો વરસાદ
મુકુલ ચૌધરી - બેઝ પ્રાઈઝ 30 લાખ - LSGએ રૂપિયા 2.60 કરોડમાં ખરીદ્યો
તેજસ્વી સિંહ - બેઝ પ્રાઈઝ 30 લાખ - KKRએ 3 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો
અશોક શર્મા - બેઝ પ્રાઈઝ 30 લાખ - GTએ 90 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો
કાર્તિક ત્યાગી - બેઝ પ્રાઈઝ 30 લાખ - KKRએ 30 લાખ રૂપિયામાં ખરીદ્યો
નમન તિવારી - બેઝ પ્રાઈઝ 30 લાખ - LSGએ રૂપિયા 1 કરોડમાં ખરીદ્યો
ઓક્શનમાં અનકેપ્ડ પ્લેયરોનો દબદબો
ઓક્શનમાં અનકેપ્ડ ખેલાડીઓનો દબદબો રહ્યો, CSKએ પ્રશાંત વીર પર 14.20 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા, તો કાર્તિક શર્મા પણ ખૂબ જ ઊંચી કિંમતે વેચાયો. તેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 14.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. આ ઉપરાંત દિલ્હી કેપિટલ્સે આકિબ ડારને 8.40 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો.
જમ્મુ-કાશ્મીરના આકિબ ડાર પર દિલ્હીએ 8.40 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર આકિબ ડાર પર પણ પૈસાનો વરસાદ થયો છે. અનકેપ્ડ પ્લેયરને દિલ્હી કેપિટલ્સે 8.40 કરોડમાં ખરીદ્યો છે.
આ અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ અનસોલ્ડ રહ્યા
અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ અથર્વ તાયડે, અનમોલપ્રીત સિંહ, અભિનવ તેજરાણા, અભિનવ મનોહર, યશ ધુલ અને આર્ય દેસાઈને ખરીદદાર મળ્યા નથી.
રવિ બિશ્નોઈને RRએ 7.20 કરોડમાં ખરીદ્યો
લેગ-સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈ રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રમશે. બિશ્નોઈને ફ્રેન્ચાઇઝીએ 7.20 કરોડમાં ખરીદ્યો છે. આ દરમિયાન શ્રીલંકાના સ્પિનર મહેશ તીક્ષ્ના અને અફઘાન સ્પિનર મુજીબ ઉર રહેમાન અનસોલ્ડ રહ્યા. અકીલ હુસૈન (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ)ને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 2 કરોડમાં ખરીદ્યો.
મથીશા પથિરાના પર રૂપિયાનો વરસાદ, KKRએ 18 કરોડમાં ખરીદ્યો
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)એ મથીશા પથિરાનાને 18 કરોડમાં ખરીદ્યો છે. પથિરાના શ્રીલંકાનો ફાસ્ટ બોલર છે, જે IPLમાં સૌથી મોંઘા શ્રીલંકન ક્રિકેટર બન્યો છે. તો આ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર આકાશદીપ સિંહ અનસોલ્ડ રહ્યો
ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અનસોલ્ડ રહ્યો
ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતની ટેસ્ટ શ્રેણી ડ્રો કરવામાં આકાશદીપ સિંહે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, તે ત્યારથી ઈજાને કારણે બહાર છે. હવે, કોઈ પણ ટીમે આ ઝડપી બોલરને IPLમાં તેના બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદ્યો નથી.
ડી કોકને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે ખરીદ્યો
દક્ષિણ આફ્રિકાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ક્વિન્ટન ડી કોકને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે તેની બેઝ પ્રાઈઝ 1 કરોડમાં ખરીદ્યો. ડી કોક અગાઉ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમી ચૂક્યો છે. જેમી સ્મિથ, જોની બેરસ્ટો અને રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ અનસોલ્ડ રહ્યા.
વેંકટેશ ઐયરને RCBએ 7 કરોડમાં ખરીદ્યો
બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર વેંકટેશ ઐયરને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે 7 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. વેંકટેશ ગત સિઝનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનો ભાગ હતો. દીપક હુડા અને કેએસ ભરત અનસોલ્ડ રહ્યા.
હસરંગા આ ટીમમાં ગયો
શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડર વાનિન્દુ હસરંગાને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG)એ 2 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો.
IPL ઈતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી બન્યો કેમેરોનગ્રીન
કેમેરોન ગ્રીનને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે 25.20 કરોડમાં ખરીદ્યો છે. ગ્રીન IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી બન્યો છે, તેણે મિશેલ સ્ટાર્કનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. સ્ટાર્કને KKR દ્વારા IPL 2024ની હરાજીમાં 24.75 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો.
પૃથ્વી શો અનસોલ્ડ રહ્યો, દિલ્હી કેપિટલ્સે ડેવિડ મિલરને 2 કરોડમાં ખરીદ્યો
ઓપનિંગ બેટ્સમેન પૃથ્વી શો અનસોલ્ડ રહ્યો. તેની બેઝ પ્રાઈસ 2 કરોડ છે. જો કે, તેને આગામી રાઉન્ડમાં બીજી તક મળશે.
કેમેરોન ગ્રીન રિષભ પંતનો રેકોર્ડ તોડી શકશે ?
IPL મીની ઓક્શન બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આનો અર્થ એ થયો કે પહેલી બોલી આ સમયે લગાવવામાં આવશે. ઓક્શનમાં બધાની નજર કેમેરોન ગ્રીન પર છે. ગ્રીન વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પંતનો રેકોર્ડ તોડી શકશે કે નહીં તે જોવાનું છે. પંત IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી છે. IPL 2025 મેગા ઓક્શનમાં પંતને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) દ્વારા 27 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો.
