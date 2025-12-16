પ્રશાંત-કાર્તિક 14.20 કરોડમાં વેચાયા, આકિબને મળ્યા 8.40 કરોડ... IPL ઓક્શનમાં 6 અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ થયા માલામાલ
IPL Auction 2026: IPL 2026ના ઓક્શનમાં પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્મા સંયુક્ત રીતે સૌથી મોંઘા અનકેપ્ડ ખેલાડી બન્યા, જેમને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દ્વારા 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યા છે. આ ઉપરાંત આકિબ નબી ડાર, મંગેશ યાદવ અને કેમરૂન ગ્રીન જેવા ખેલાડીઓની કિંમતમાં પણ જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો, જેના કારણે આ ઓક્શન ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યું છે.
Trending Photos
IPL Auction 2026: IPL 2026નું મીની-ઓક્શન મંગળવારે અબુ ધાબીમાં યોજાઈ હતું. આ ઓક્શનમાં કુલ 369 ખેલાડીઓ પર બોલી લગાવવામાં આવી, જેમાં કુલ 77 ખેલાડીઓ વેચાયા. વેચાયેલા ખેલાડીઓમાં 48 ભારતીય અને 29 વિદેશી સ્ટાર્સનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, ફ્રેન્ચાઇઝી ટીમોએ ઓક્શન દરમિયાન કુલ 215.45 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો. પરંતુ આ ઓક્શનની ખાસ વાત એ રહી કે તેમાં અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ (એવા ખેલાડીઓ જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી) ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યા અને તેમના પર છપ્પરફાડ રૂપિયાનો વરસાદ થયો છે. ચાલો તમને એવા 6 ખેલાડીઓ વિશે જણાવીએ જેઓ આ ઓક્શમમાં સૌથી મોંઘા વેચાયા છે.
પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્મા: સંયુક્ત સૌથી મોંઘા અનકેપ્ડ ખેલાડી
પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્મા માટે આ દિવસ હંમેશા યાદગાર રહેશે. આ બન્ને ખેલાડીઓ IPL ઇતિહાસના સંયુક્ત રીતે સૌથી મોંઘા અનકેપ્ડ ખેલાડી બની ગયા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેમને ઓક્શનમાં પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. બન્ને ખેલાડીઓની બેઝ પ્રાઇસ 30 લાખ હતી અને આખરે બન્ને 14.20 કરોડ રૂપિયામાં વેચાયા.
બેઝ પ્રાઇસથી આટલા ગણી કિંમતમાં વેચાયા
જેમ કે, IPLના ઓક્શનમાં પહેલા પણ જોવા મળ્યું છે, બન્ને ખેલાડીઓની કિંમતમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો. પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્મા બન્નેની કિંમતમાં તેમની બેઝ પ્રાઇસની સરખામણીમાં 4,633.33 ટકાનો વધારો થયો છે. હવે આ બન્ને ખેલાડીઓ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ભવિષ્યનો મહત્વનો ભાગ હશે.
પ્રશાંત અને કાર્તિક ઉપરાંત, જમ્મુ-કાશ્મીરના આકિબ નબી ડાર પણ તે ખેલાડીઓમાં સામેલ હતા, જેમની કિંમતમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો.
આકિબ ડારને મળ્યા 8.40 કરોડ રૂપિયા
ઘરેલું ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર આકિબ નબી ડારને દિલ્હી કેપિટલ્સે 8.40 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યા. તેમની બેઝ પ્રાઇસ 30 લાખ રૂપિયા હતી, એટલે કે તેમની કિંમતમાં 2,700 ટકાનો વધારો થયો.
આ પહેલાં દિવસે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સે કેમરૂન ગ્રીનને 25.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદીને IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી બનાવ્યો. ગ્રીનની બેઝ પ્રાઇસ 2 કરોડ રૂપિયા હતી.
મંગેશ યાદવને પણ મળી મોટી રકમ
અન્ય એક ખેલાડી જેના માટે જબરદસ્ત બોલી લાગી, તે હતા મંગેશ યાદવ. તેમને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ 5.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યા. મંગેશની બેઝ પ્રાઇસ 30 લાખ હતી, જે 1,633.33 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
ઘરેલું ક્રિકેટમાં યોર્કર સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે જાણીતા મંગેશ યાદવ પહેલા પણ RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદાર સાથે રમી ચૂક્યા છે. તેમને યશ દયાલના રિપ્લેસમેન્ટ અથવા કવર તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જેમનું આગામી IPL સિઝનમાં રમવું હાલ શંકાસ્પદ છે.
તેજસ્વી સિંહને 3 કરોડ
કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સના જ અન્ય એક ખેલાડી તેજસ્વી સિંહને 3 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો. તેમની બેઝ પ્રાઇસ 30 લાખ હતી, એટલે કે તેમની કિંમતમાં 900 ટકાનો વધારો થયો.
લિસ્ટમાં છેલ્લું નામ મુકુલ ચૌધરીનું છે, જેમની લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સે 2.6 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી કરી. તેમની બેઝ પ્રાઇસ 30 લાખ રૂપિયા હતી, એટલે કે તેમની કિંમતમાં 766.67 ટકાનો વધારો થયો.
IPL ઇતિહાસના સૌથી મોંઘા અનકેપ્ડ ખેલાડીઓની યાદીપ્રશાંત વીર- ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ - ₹14.20 કરોડ
કાર્તિક શર્મા- ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ - ₹14.20 કરોડ
આવેશ ખાન- લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ - ₹10 કરોડ
કૃષ્ણપ્પા ગૌતમ- ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ - ₹9.25 કરોડ
શાહરૂખ ખાન- પંજાબ કિંગ્સ - ₹9 કરોડ
રાહુલ તેવતિયા- ગુજરાત ટાઇટન્સ - ₹9 કરોડ
ક્રુણાલ પંડ્યા- મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ - ₹8.8 કરોડ
વરુણ ચક્રવર્તી- કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ - ₹8.40 કરોડ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે