ધોની IPL 2026માં રમશે ? રીટેન્શન ડેડલાઇન નજીક આવતા CSKએ આપ્યા સંકેત
IPL Auction Players Release : 10 ટીમોએ IPL 2026 માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ટૂંક સમયમાં આગામી સિઝન માટે એક મીની-ઓક્શન યોજાશે. ઓક્શનની તારીખો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. બધી ટીમોને 15 નવેમ્બર સુધીમાં તેમની રીટેન્શન યાદીઓ જાહેર કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
IPL Auction Players Release : IPL 2026 માટે તમામ ટીમોએ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનું ગયા વર્ષે નિરાશાજનક પ્રદર્શન રહ્યું હતું અને આ વખતે ટીમ નવી યોજનાઓ સાથે જોવા મળી શકે છે.
અહેવાલે મચાવ્યો હોબાળો
એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 2026 મીની ઓક્શન પહેલાં તેના પાંચ મોટા ખેલાડીઓને રિલીઝ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. ચાહકો આ યાદી જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. સીએસકેના ટ્રાન્સફર બિઝનેસે ખળભળાટ મચાવ્યો છે. જો કે, ફ્રેન્ચાઇઝે ઝડપથી મામલો પોતાના હાથમાં લીધો અને સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કર્યો.
આ પાંચ મોટા ખેલાડીઓ બહાર થઈ શકે છે ?
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, રુતુરાજ ગાયકવાડની આગેવાની હેઠળની ટીમ સેમ કરન, દીપક હુડા, વિજય શંકર, રાહુલ ત્રિપાઠી અને ડેવોન કોનવે જેવા ખેલાડીઓને રિલીઝ કરવા માંગે છે. વિદેશી સ્ટાર સેમ કરન અને ડેવોન કોનવેને આ યાદીમાં જોઈને ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તરત જ આ અહેવાલોને ફગાવી દીધા. એ નોંધનીય છે કે અનુભવી સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિનની નિવૃત્તિને કારણે, CSK પાસે હવે 9.75 કરોડનું પર્સ બેલેન્સ છે.
CSKનો જવાબ
CSKએ આ અહેવાલોને ફગાવી દીધો છે. અફવાઓ વાયરલ થતાંની સાથે જ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે X (અગાઉ ટ્વિટર) પર તેનું બાયો અપડેટ કર્યું. તેમાં લખ્યું હતું, "જ્યાં સુધી તમે તેને અહીં ન જુઓ ત્યાં સુધી કંઈ પણ સત્તાવાર નથી." તેનું બાયો અપડેટ કરતા પહેલા, CSKએ એક પોસ્ટ પણ શેર કરી. તેણે પોસ્ટમાં લખ્યું, "ચિંતા કરશો નહીં, અમે અમારા બાયો અપડેટ કર્યા છે."
ધોનીના રમવા અંગે સસ્પેન્સ
ચેન્નાઈના બાયો અપડેટથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ટીમ ખેલાડીઓને જાળવી રાખવા અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરવા માંગતી નથી. જોકે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન હજુ પણ બાકી છે, શું દિગ્ગજ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની આગામી સિઝનમાં રમશે ? હજુ સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. ધોની તાજેતરમાં એક કાર્યક્રમમાં જોવા મળ્યો હતો અને તે સંપૂર્ણપણે ફિટ દેખાતો હતો. હવે, એ જોવાનું બાકી છે કે ચેન્નાઈને પાંચ વખત ચેમ્પિયન બનાવનાર કેપ્ટન આગામી વર્ષે આઈપીએલમાં રમશે કે નહીં.
