/IPL શેડ્યૂલમાં થશે ફેરફાર ! હવે બે તબક્કામાં રમાશે આ ટુર્નામેન્ટ, જાણો શું છે BCCIનો માસ્ટરપ્લાન

IPl In Two Phases : IPLમાં આવનારા સમયમાં ઘણા મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. મેચોની સંખ્યા વધારવાની તૈયારી છે, તો ટુર્નામેન્ટને બે તબક્કામાં યોજવા પર પણ વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. જો કે, આ યોજનાને સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં મૂકવામાં થોડો સમય લાગશે.
IPl In Two Phases : IPL સંબંધિત મોટા ફેરફારોની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. હાલમાં IPL સામાન્ય રીતે માર્ચના અંતમાં શરૂ થાય છે અને મે સુધી ચાલે છે. જો કે, આગામી દિવસોમાં આ લીગમાં મેચોની સંખ્યા વધવાની તૈયારી છે. પરિણામે ટુર્નામેન્ટનો સમયગાળો પણ લંબાવવાની જરૂર પડશે. આ વચ્ચે અહેવાલો છે કે IPL બે તબક્કામાં યોજાઈ શકે છે. સપ્ટેમ્બરથી ઓક્ટોબર સુધીની વિન્ડો દરમિયાન પણ IPL મેચો જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. જો કે, આ ચર્ચાઓ હાલમાં પ્રારંભિક તબક્કામાં છે અને આ યોજનાને અમલી કરવામાં થોડો સમય લાગશે.
IPL મેચોની સંખ્યા 74થી વધીને 94 થવાની ધારણા
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિકેટ લીગ છે. તેની સફળતાથી પ્રેરિત થઈને વિશ્વભરમાં અસંખ્ય અન્ય લીગ ઉભરી આવી છે. ICCએ IPL માટે ખાસ એક વિશિષ્ટ વિન્ડો પણ ફાળવી છે. પરિણામે આ ટુર્નામેન્ટ ચાલુ હોય તે સમયગાળા દરમિયાન વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો નોંધપાત્ર રીતે ઓછી હોય છે.
પરિસ્થિતિ એવી છે કે, IPLમાં કુલ 74 મેચ રમાય છે. નજીકના ભવિષ્યમાં આ સંખ્યા વધીને 94 કરવા માટે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. જો કે, આટલા લાંબા સમયગાળા સુધી સતત મેચોનું આયોજન કરવું સરળ કામ નહીં હોય, કારણ કે એપ્રિલ અને મે મહિનામાં ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં તીવ્ર ગરમી રહે છે.
IPLનો બીજો તબક્કો સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં યોજાઈ શકે છે
એપ્રિલ અને મે દરમિયાન ગરમીને કારણે ખેલાડીઓની ઇજાઓ અંગે ચિંતાઓ પણ ઉભી કરે છે. આ મુદ્દાને સંબોધતા IPLના ચેરમેન અરુણ કુમાર ધુમલે જણાવ્યું હતું કે જો ફ્યુચર ટૂર્સ પ્રોગ્રામ (FTP) તેમજ બ્રોડકાસ્ટર્સ સાથે સંબંધિત ICC સાથે ચર્ચાઓ સકારાત્મક દિશામાં આગળ વધે છે, તો એક જ IPL સીઝનને બે અલગ અલગ ભાગોમાં વિભાજીત કરી શકાય છે. પ્રથમ તબક્કો ફેબ્રુઆરીના અંતથી એપ્રિલ સુધી ચાલશે, જ્યારે બીજો તબક્કો સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર વચ્ચે રમી શકાય છે. ધુમલે Sportstar સાથેના એક વિશિષ્ટ ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન આ વિગતો શેર કરી છે.
IPL અને બ્રોડકાસ્ટર્સ તહેવારોની સિઝનનો લાભ લેવા માટે તૈયાર
સપ્ટેમ્બરથી ઓક્ટોબરના સમયગાળા પર મુખ્યત્વે વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આ સમય દરમિયાન ભારતમાં હવામાન ખાસ કરીને સુખદ હોય છે. સામાન્ય રીતે ત્યાં સુધીમાં ચોમાસાની ઋતુ ઓછી થઈ જાય છે અને શિયાળાની ઋતુ ધીમે ધીમે શરૂ થવા લાગે છે. વધુમાં, ઓક્ટોબર મહિનો ભારતમાં તહેવારોની સિઝન ગણાય છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણી મોટી કંપનીઓ જાહેરાતોમાં પણ મોટું રોકાણ કરે છે. આનાથી બ્રોડકાસ્ટર્સ અને IPL બંનેને ફાયદો થવાની શક્યતા છે. BCCI આ બાબત પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહ્યું છે. જો 2027 પછી આગામી ચક્ર માટે યોગ્ય વિન્ડો ઉપલબ્ધ થાય, તો IPL બે તબક્કામાં યોજાઈ શકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા IPLનું બે તબક્કાનું ફોર્મેટ 2028 અથવા 2029માં સાકાર થઈ શકે છે.