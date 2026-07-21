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રેપ કેસમાં ફસાયો આ IPL ક્રિકેટર, યુવતીના મારપીટ-ધમકીના પણ આરોપ, કોર્ટેનો તાબડતોબ ધરપકડનો આદેશ

આઈપીએલમાં ધૂમ મચાવનારા એક ક્રિકેટરની પર મુસીબતો વધી છે. કોલકાતા હાઈકોર્ટે અભિષેક પોરેલ અને અન્ય એક આરોપીની તાબડતોબ ધરપકડના આદેશ આપ્યા છે. એક મેડિકલ વિદ્યાર્થીનીની ફરિયાદના આધારે નોંધાયેલા અપરાધિક મામલા સંબંધે આ આદેશ અપાયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 21, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:57 AM IST
રેપ કેસમાં ફસાયો આ IPL ક્રિકેટર, યુવતીના મારપીટ-ધમકીના પણ આરોપ, કોર્ટેનો તાબડતોબ ધરપકડનો આદેશ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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