/રેપ કેસમાં ફસાયો આ IPL ક્રિકેટર, યુવતીના મારપીટ-ધમકીના પણ આરોપ, કોર્ટેનો તાબડતોબ ધરપકડનો આદેશ

કલકત્તા હાઈકોર્ટે આઈપીએલ ક્રિકેટર અભિષેક પોરેલ અને અન્ય એક આરોપીની તરત ધરપકડના આદેશ આપ્યા છે. આ આદેશ એક મેડિકલ વિદ્યાર્થીનીની ફરિયાદના આધારે નોંધાયેલી એફઆઈઆર સંબંધે અપાયો છે. જેમાં રેપ, અપરાધિક ધમકી, અને ગંભીર ગુનાના આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. જૂનમાં બંગાળ અને દિલ્હી કેપિટલ્સના વિકેટ કિપર બેટર અભિષેક પોરેલ વિરુદ્ધ એક યુવતીએ પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. યુવતીનો આરોપ હતો કે અભિષેક પોરેલે લગ્નનું ખોટું વચન આપીને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવ્યા અને તેની સાથે મારપીટ કરી તથા ધમકી આપી.
અભિષેક પોરેલ આ અગાઉ ઈન્ડિયા એ ટીમ સાથે યુકે અને ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ ચૂક્યો છે. પોરેલે તમામ આરોપોને ફગાવ્યા છે. યુવતી અને તેની માતાએ હુગલી જિલ્લાના મોગરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરી ત્યારબાદ પોલીસે કહ્યું કે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. ફરિયાદ મુજબ મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો કે તે અને અભિષેક પોરેલ છેલ્લા 3 વર્ષથી સંબંધમાં હતા અને ગત વર્ષે તેમની વચ્ચે મતભેદ થયો. ત્યારબાદ ક્રિકેટરે કથિત રીતે તેનાથી અંતર જાળવવાનું શરૂ કરી દીધુ.
યુવતીના ચોંકાવનારા આરોપ
યુવતીએ આરોપ લગાવ્યો કે અભિષેક પોરેલે તેને લગ્નનું વચન આપ્યું હતું પરંતુ હવે તે કરવા માટે તૈયાર નથી. પોતાની ફરિયાદમાં યુવતીએ આરોપ લગાવ્યો કે અભિષેક પોરેલે લગ્નનું વચન આપીને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવ્યા. યુવતીએ પોરેલ પર મારપીટ અને ધમકીનો પણ આરોપ લગાવ્યો. પોલીસના એક અધિકારીએ કહ્યું કે અમને ફરિયાદ મળી છે અને અમે તપાસ પણ શરૂ કરી દીધી છે.
અભિષેક પોરેલે આરોપ ફગાવ્યા
અભિષેક પોરેલ હાલ બેંગ્લુરુમાં છે અને તેણે આરોપો ફગાવી દીધા તથા ખોટા ગણાવ્યા. તેણે એમ પણ કહ્યું કે પોલીસે હજુ તેનો સંપર્ક કર્યો નથી. મીડિયામાં અભિષેક પોરેલના હવાલે કહેવાયું કે હું હાલ સારું રમી રહ્યો છું, આથી આવી વાતો સામે આવી રહી છે. 23 વર્ષના અભિષેક પોરેલે કહ્યું કે પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ પૂરી થયા બાદ જ તે વિસ્તૃત રીતે જવાબ આપશે. પોરેલે કહ્યું કે, જ્યારે પોલીસ તપાસ કરી લેશે ત્યારે હું આ અંગે વાત કરીશ. મે હજુ સુધી પોલીસ સાથે વાત કરી નથી.
દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમે છે
ડાબોડી ટોપ ઓર્ડર બેટર અભિષેક પોરેલ 2023થી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમે છે. ગત સીઝનમાં તેણે ડીસી માટે ચાર ઈનિંગમાં 108 રન કર્યા હતા. પોરેલે 2021-22 સીઝનમાં બંગાળ માટે ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 32 ફર્સ્ટ ક્લાસ તથા 23 લિસ્ટ એ મેચ રમી છે.