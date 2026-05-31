/અમદાવાદમાં IPL ફાઇનલ ફીવર: વરસાદ પડશે તો પણ ટેન્શન નહીં! હોટેલ ભાડામાં 10000%નો વધારો, જાણો ટ્રાફિક-સુરક્ષા

Ahmedabad IPL 2026 Final: અમદાવાદમાં આઈપીએલ ફાઇનલ મેચને પગલે હોટેલ ઉદ્યોગમાં તેજી: હોટેલોના ભાડામાં ૩૦૦% થી ૧૦૦૦% સુધીનો અભૂતપૂર્વ વધારો. સ્ટેડિયમની નજીકની સામાન્ય હોટેલ્સના ભાવ ₹૩,૫૦૦થી વધીને ₹૩૫,૦૦૦ સુધી અને લક્ઝરી હોટેલ્સના ભાવ ₹૫૦,૦૦૦ને પાર પહોંચ્યા. મેચ પૂર્ણ થયા બાદ દર્શકોને ઘરે પહોંચાડવા માટે AMTS અને BRTS બસની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.
Ahmedabad IPL 2026 Final: અમદાવાદમાં રમાનારી આઈપીએલ (IPL) ફાઇનલ મેચને લઈને ક્રિકેટ રસિકોનો રોમાંચ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ૧ લાખથી વધુ દર્શકો આ મહામુકાબલાના સાક્ષી બનશે, જેને પગલે સમગ્ર શહેરમાં 'ફાઇનલ ફીવર' જોવા મળી રહ્યો છે. મેચના દિવસે સ્ટેડિયમના ગેટ સાંજે ૪:૩૦ વાગ્યે જ ખોલી દેવામાં આવશે. આ ભવ્ય ઇવેન્ટને લીધે અમદાવાદના અર્થતંત્ર અને ખાસ કરીને હોટેલ ઉદ્યોગમાં અભૂતપૂર્વ તેજી આવી છે.
હોટેલ ભાડામાં 300% થી 1000%નો આભને આંબતો વધારો
મેચ જોવા માટે દેશ-વિદેશથી ક્રિકેટપ્રેમીઓ અમદાવાદ આવી રહ્યા હોવાથી હોટેલ ઉદ્યોગમાં બૂમ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્ટેડિયમની નજીક આવેલી સામાન્ય હોટેલ્સ, જેના નિયમિત ભાવ ₹3500 હોય છે, તેનું ભાડું વધીને ₹35,000 સુધી પહોંચી ગયું છે. જ્યારે ફાઇવ-સ્ટાર અને લક્ઝરી હોટેલ્સના ભાડા 50,000ને પાર થઈ ગયા છે. આમ, હોટેલ રૂમ્સના ભાવમાં 300% થી લઈને 1000% સુધીનો જંગી ઉછાળો નોંધાયો છે.
ટિકિટોનું કાળું બજાર: ₹3 હજારની ટિકિટ ₹15 હજારમાં!
બીજી તરફ, સ્ટેડિયમમાં બેસીને મેચ જોવાની ઘેલછાનો લાભ કાળાબજારીયાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે. મેચની તમામ ટિકિટો સત્તાવાર રીતે સોલ્ડ આઉટ થઈ ગઈ હોવાથી સોશિયલ મીડિયા અને સ્ટેડિયમની આસપાસ ટિકિટોનું કાળું બજાર જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે સામાન્ય રીતે ₹૩,૦૦૦ની કિંમત ધરાવતી ટિકિટ કાળા બજારમાં ₹૧૫,૦૦૦ સુધીની ઊંચી કિંમતે વેચાઈ રહી છે.
ટ્રાન્સપોર્ટેશન આયોજન: મોડી રાત સુધી દોડશે AMTS અને BRTS
મેચ પૂર્ણ થયા બાદ મોડી રાત્રે દર્શકોને વિના વિઘ્ને ઘરે પહોંચાડવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખાસ વાહનવ્યવહારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટેડિયમ રૂટ પર ખાસ ૧૮૨ બસો દોડાવવામાં આવશે. AMTSની 130 બસ અને BRTSની 52 વધારાની બસો મોડી રાત સુધી સેવામાં રહેશે. મોડી રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી 16 વધારાની BRTS બસો દોડશે જેથી ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટે.
રોડ બંધ અને પાર્કિંગની વ્યવસ્થા
ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ નિવારવા માટે જનપથ ટી અને કૃપા રેસિડન્સીથી મોટેરા ગામ સુધીનો રોડ બપોરે ૧૧:૦૦ વાગ્યાથી રાત્રે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી સામાન્ય વાહનચાલકો માટે બંધ રહેશે. આ ઉપરાંત, દર્શકોના વાહનો માટે સ્ટેડિયમની આસપાસ વધારાના ખાનગી પ્લોટમાં પાર્કિંગની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ચુસ્ત સુરક્ષા અને ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ: સીસીટીવીથી રખાશે નજર
મેચ દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે લોખંડી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. સ્ટેડિયમ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સુરક્ષા અને ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ માટે ૩,૦૪૩ પોલીસ જવાનો તૈનાત રહેશે. સ્ટેડિયમ પરિસરમાં 270 જેટલા હાઈ-ડેફિનેશન સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, જેના દ્વારા સટોડિયાઓ, કાળાબજારીયાઓ અને શંકાસ્પદ હિલચાલ કરનારા લોકો પર બાઝ નજર રાખવામાં આવશે.
મેચમાં વરસાદ પડશે તો પણ ટેન્શન નહીં!
નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ તેની ભવ્યતાની સાથે સાથે હાઇટેક સુવિધાઓ માટે પણ જાણીતું છે. સ્ટેડિયમમાં અત્યંત આધુનિક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે. વર્ષ 2023ની ફાઇનલમાં વરસાદના વિઘ્ન બાદ આ સિસ્ટમનું ખાસ મેન્ટેનન્સ કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટેડિયમની નીચે 11 કિલોમીટર લાંબુ આધુનિક ડ્રેનેજ નેટવર્ક કાર્યરત છે, જેની મદદથી જો ચાલુ મેચે ભારે વરસાદ આવશે તો પણ વરસાદ બંધ થયાના માત્ર ૩૦ જ મિનિટમાં આખું મેદાન ફરીથી રમવા માટે સૂકવી દેવાશે.