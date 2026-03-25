152820324000 રૂપિયામાં વેચાઈ IPLની પહેલી ચેમ્પિયન રાજસ્થાન રોયલ્સ, ખરીદનાર કાલ સોમાણી કયા રાજ્યમાંથી આવે છે? જાણો
who is Kal Somani: IPLના પ્રથમ ચેમ્પિયન રાજસ્થાન રોયલ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી વેચાઈ ગઈ છે. અમેરિકન ઉદ્યોગપતિ કાલ સોમાનીના નેતૃત્વ હેઠળના એક જૂથે ફ્રેન્ચાઇઝી માટે 15,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બોલી લગાવી હતી.
- રાજસ્થાન રોયલ્સ રિયાન પરાગના નેતૃત્વ હેઠળ IPL 2026માં મેદાનમાં ઉતરશે.
who is Kal Somani: ભારતીય મૂળના અમેરિકન ઉદ્યોગપતિ કાલ સોમાનીના નેતૃત્વ હેઠળના એક જૂથે રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝી ખરીદવાની બોલી જીતી લીધી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે કન્સોર્ટિયમે IPLની પ્રથમ ચેમ્પિયન ટીમ માટે $1.63 બિલિયન અથવા 15,282 કરોડ રૂપિયાની બોલી લગાવી છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ રિયાન પરાગના નેતૃત્વ હેઠળ IPL 2026માં મેદાનમાં ઉતરશે. લીગ 28 માર્ચથી શરૂ થશે.
કાલ સોમાનીએ 2021થી રાજસ્થાન રોયલ્સમાં રોકાણકાર
અમેરિકન ઉદ્યોગપતિ રોબ વોલ્ટન અને હેમ્પ પરિવાર પણ કાલ સોમાનીના જૂથનો ભાગ છે. રોબ વોલ્ટન વોલમાર્ટના સ્થાપક સેમ વોલ્ટનના સૌથી મોટા પુત્ર છે અને વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોમાંના એક છે. રોબ વોલ્ટનની કુલ સંપત્તિ $146 બિલિયન છે.
કાલ સોમાનીએ પહેલાથી જ રાજસ્થાન રોયલ્સમાં રોકાણ કર્યું હતું. તેમણે 2021માં ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે કરાર કર્યો હતો. સોમાનીએ ત્યારે કહ્યું હતું કે, અમે આ રોકાણમાં વિશાળ સંભાવનાઓ જોઈએ છીએ અને IPLના ભવિષ્ય વિશે ઉત્સાહિત છીએ.
રાજસ્થાન રોયલ્સનો ખરીદનારા કાલ સોમાણી કોણ છે?
કાલ સોમાણી અમેરિકાના એરિઝોનાના સ્કોટ્સડેલમાં રહે છે. તેમનો જન્મ ભારતમાં થયો હતો. તેમણે 16 વર્ષની ઉંમરે તેમના પિતાનું અવસાન થયું હતું. તેઓ 1998માં ભારતથી યુએસ ગયા હતા. સોમાણી અટક પ્રમાણે તેઓ કા તો ગુજરાત અથવા રાજસ્થાનમાં આવતા હોઈ શકે છે, તેમનો જન્મ ભારતમાં થયો તેના વિશે માહિતી છે પણ તેઓ કયા રાજ્યમાંથી આવે છે, તેના વિશે વધારે માહિતી નથી.
કાલ સામાનીએ છેલ્લા 15 વર્ષોમાં એડ-ટેક, ડેટા પ્રાઈવેસી, AI ગવર્નન્સ અને સ્પોર્ટ્સ ટેક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને સાહસો શરૂ કર્યા અને તેનું નેતૃત્વ કર્યું છે. તેઓ ગ્લોબલ ટેક સર્વિસિસ ફર્મ ઇન્ટ્રાએજ, પ્રાઈવેસી પાલન પ્લેટફોર્મ ટ્રુયો, AI ગવર્નન્સ ફર્મ Truyo.ai અને એડ-ટેક સર્વિસિસ પ્રોવાઇડર એકેડેમિયનના સ્થાપક છે. તેઓ મોટર સિટી ગોલ્ફ ક્લબના સહ-માલિક અને TMRW સ્પોર્ટ્સ અને TGL ગોલ્ફ લીગમાં પ્રારંભિક રોકાણકાર પણ છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સની IPL સફર
શેન વોર્નની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, રાજસ્થાન રોયલ્સે 2008માં IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું. જો કે, ત્યારબાદ ટીમનું પ્રદર્શન ઘટ્યું. ત્યારથી, ટીમ ફક્ત એક જ વાર ફાઇનલમાં પહોંચી છે, 2022માં, ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટાઇટલ મેચ હારી ગઈ હતી. ફ્રેન્ચાઇઝીને 2016 અને 2017માં પણ પ્રતિબંધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
