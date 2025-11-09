IPL ઇતિહાસની સૌથી મોટી ટ્રેડ ડીલ ! રવિન્દ્ર જાડેજા RR અને સંજુ સેમસન CSKમાં જોડાશે ? રિપોર્ટમાં ખુલાસો
IPL Big Trade Report : IPL ઇતિહાસની સૌથી મોટી ટ્રેડ ડીલ થવાના સંકેત મળી રહ્યા છે. સંજુ સેમસન અને રવિન્દ્ર જાડેજા ટીમ બદલવાના અહેવાલો છે. જો ડીલ ફાઇનલ થાય છે, તો જાડેજા રાજસ્થાનમાં જોડાશે અને સંજુ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે જોડાશે.
IPL Big Trade Report : IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી ટ્રેડ ડીલ થવાની છે. ઘણા સમયથી સંજુ સેમસનના RR છોડીને બીજી ટીમમાં જોડાવાના અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પહેલું નામ હતું જેના પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો. હવે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રવિન્દ્ર જાડેજા તેની જગ્યાએ રાજસ્થાન રોયલ્સમાં જોડાઈ શકે છે, અને સંજુ CSKમાં જોડાઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો IPL 2026 પહેલા ચાહકો માટે એક મોટું આશ્ચર્ય હશે. જો કે, આ સોદો એક કારણસર રદ થઈ શકે છે.
શું સંજુ અને જાડેજાની ટીમો બદલાશે ?
IPL 2026ની ઓક્શન પહેલા આશ્ચર્યજનક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ક્રિકબઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે મોટી ટ્રેડની વાચચીત ચાલી રહી છે. રવિન્દ્ર જાડેજા અને સંજુ સેમસન બંને 18 કરોડના ખેલાડીઓ છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ તેમની વચ્ચે સીધો સ્વેપ ઇચ્છતું નથી. RR બીજો ખેલાડી શોધવા માંગે છે. આ કારણે આ સોદો અટકી ગયો છે. સમાચારમાં ખુલાસો થયો છે કે RR આ ટ્રેડ ડીલમાં જાડેજા ઉપરાંત ડેવાલ્ડ બ્રેવિસને પણ ઇચ્છે છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સના માલિક મનોજ બડાલે મુંબઈમાં છે અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સાથે વાતચીત કરવા માંગે છે. RR બ્રેવિસની જગ્યાએ બીજા ખેલાડીને ખરીદવા માટે પણ તૈયાર છે. CSK માને છે કે જાડેજા વિશ્વના મહાન ખેલાડીઓમાંનો એક છે અને તેને ટ્રેડ કરવો એ પોતાનામાં એક મહત્વપૂર્ણ સોદો હશે. જો RR ફક્ત જાડેજાને ખરીદવા માટે સંમત થાય છે, તો સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. જો આવું ન થાય, તો રવિન્દ્ર CSK સાથે અને સંજુ RR સાથે જ રહી શકે છે.
ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવાશે
IPL 2026નું ઓક્શન ડિસેમ્બરના મધ્યમાં યોજાવાનું છે. અહેવાલો અનુસાર, બધી ટીમોએ 15 નવેમ્બર પહેલા તેમની રીટેન્શન યાદીઓ જાહેર કરવી જરૂરી છે, જેમાં તેઓ કયા ખેલાડીઓને રિલીઝ કરી રહ્યા છે તે જણાવવામાં આવશે. હાલમાં, ફક્ત છ દિવસ બાકી છે અને RR અને CSK એ તે પહેલાં ટ્રેડ અંગે કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું પડશે. વધુમાં, કેટલાક ટ્રેડ શક્ય બની શકે છે.
