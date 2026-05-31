/ગુજરાત સાવધાન ! IPLનો આ સંયોગ RCBના પક્ષમાં, શું GT બદલશે ઈતિહાસ ?

IPL 2026 Final : IPL 2026ની ફાઇનલ પહેલા RCBના પક્ષમાં એક રસપ્રદ રેકોર્ડ છે. 2018થી IPLમાં ક્વોલિફાયર 1 જીતનારી ટીમે ફાઇનલ પણ જીતી છે. આ વખતે RCBએ ક્વોલિફાયર 1માં ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને ફાઇનલમાં સીધું સ્થાન મેળવ્યું. તેથી પ્રશ્ન એ છે કે શું ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થશે કે ગુજરાત ટાઇટન્સ આ ટ્રેન્ડને તોડીને બીજી વખત ચેમ્પિયન બનશે ?
IPL 2026 Final : આજે એટલે કે 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે IPL 2026ની ફાઇનલ રમાશે. બંને ટીમો બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાના ટાર્ગેટ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. જોકે, મેચ પહેલા એક ચોક્કસ રેકોર્ડ સામે આવ્યો છે જે RCB ચાહકોને ઉત્સાહિત કરી શકે છે, જ્યારે ગુજરાત માટે ચિંતા વધારી શકે છે.
ઇતિહાસ RCBના પક્ષમાં
2018થી IPLમાં એક ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે કે ક્વોલિફાયર 1 જીતનારી ટીમ દરેક વખતે ફાઇનલમાં વિજયી બની છે. આ સિઝનમાં RCBએ ક્વોલિફાયર 1માં ગુજરાત ટાઇટન્સને એકતરફી મેચમાં હરાવીને ફાઇનલમાં સીધી ટિકિટ મેળવી હતી. પરિણામે ઇતિહાસ બેંગ્લોરના પક્ષમાં મજબૂત રીતે હોય તેવું લાગે છે.
8 વર્ષથી નથી તૂટી આ 'ફોર્મ્યુલા'
વર્તમાન IPL પ્લેઓફ ફોર્મેટ ટીમોને બીજી તક આપે છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ક્વોલિફાયર 1 જીતનારી ટીમે તે ફાયદાનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવ્યો છે.
2018 : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ક્વોલિફાયર 1 જીતી પછી ટ્રોફી પણ જીતી
2019 : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આ સિદ્ધિનું પુનરાવર્તન કર્યું.
2020 : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આ ટ્રેન્ડને જાળવી રાખ્યો.
2021 : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ફરી ક્વોલિફાયર 1 જીત્યા બાદ ચેમ્પિયન બની
2022 : ગુજરાત ટાઇટન્સે ક્વોલિફાયર 1 જીતી અને ટ્રોફી જીતી
2023 : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કર્યું
2024 : કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે ક્વોલિફાયર-1 જીતી અને ફાઇનલ પણ જીતી
2025 : આ સિલસિલો યથાવત રહ્યો, RCB ક્વોલિફાયર-1 જીતી અને ફાઇનલ જીતી
હવે, 2026માં ક્વોલિફાયર 1 જીતનારી ટીમ આરસીબી છે. આમ આંકડા તેના પક્ષમાં હોય તેવું લાગે છે.
...પરંતુ અમદાવાદ ગુજરાતનો કિલ્લો
જ્યારે ઇતિહાસ RCBના પક્ષમાં છે, ત્યારે તાજેતરનો રેકોર્ડ ગુજરાત તરફ છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ જીટીનું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે, અને ટીમે અહીં સતત ચાર મેચ જીતી છે. આમાં આરસીબી સામેની જીત પણ શામેલ છે. પરિણામે શુભમન ગિલની ટીમ તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર ટ્રોફી ઉપાડવાના સપના સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
ફાઇનલનો નિર્ણય પાવરપ્લેમાં થઈ શકે છે
અમદાવાદની પીચ પર ફાસ્ટ બોલરોને મદદ મળવાની શક્યતા છે. આમ મેચનું પરિણામ શરૂઆતની છ ઓવરમાં જ નક્કી થઈ શકે છે. ગુજરાત પાસે કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા જેવા બોલરો છે, જ્યારે આરસીબીની બેટિંગ લાઇનઅપમાં વિરાટ કોહલી અને દેવદત્ત પડિકલ જેવા બેટ્સમેન છે.
આઈપીએલના ઇતિહાસમાં ફક્ત બે ટીમોએ સફળતાપૂર્વક પોતાનું ટાઇટલ બચાવ્યું છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ. હવે, રજત પાટીદારની આરસીબી પાસે આ વિશિષ્ટ ક્લબમાં જોડાવાની તક છે.