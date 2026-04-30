ક્રિકેટ ફેન્સ ખાસ વાંચે! નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં મેચ જોવા જતા પહેલા પોલીસની આ માર્ગદર્શિકા જાણી લો
Narendra Modi Stadium: નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં IPL મેચ માટે પોલીસની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરાઈ છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) વચ્ચે મેચ યોજાવા જઈ રહી છે. દર્શકોએ પોતાના વાહનો પોલીસ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલી પાર્કિંગની જગ્યાએ જ પાર્ક કરવાના રહેશે. સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશતી વખતે ટિકિટ સાથે રાખવી અને પોલીસની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં સંપૂર્ણ સહકાર આપવો.
Narendra Modi Stadium: અમદાવાદના મોટેરા સ્થિત વિશ્વના સૌથી મોટા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ક્રિકેટ ફીવર ચરમસીમાએ છે. આગામી સમયમાં અહીં ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) વચ્ચે રોમાંચક જંગ ખેલાવા જઈ રહ્યો છે. આ મેચ દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે અને દર્શકોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા મહત્વની એડવાઈઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે.
ટિકિટ અને એન્ટ્રી નિયમો
સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે દરેક પ્રેક્ષકે પોતાની વેલિડ ટિકિટ સાથે રાખવી અનિવાર્ય છે. એન્ટ્રી ગેટ પર સુરક્ષા તપાસ દરમિયાન પોલીસ અને સિક્યુરિટી સ્ટાફને સંપૂર્ણ સહકાર આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે, જેથી ભીડને નિયંત્રિત કરી શકાય અને પ્રવેશ પ્રક્રિયા ઝડપી બને.
પાર્કિંગની વ્યવસ્થા
સ્ટેડિયમની આસપાસ ટ્રાફિક જામ ન થાય તે માટે પોલીસે ખાસ પાર્કિંગ પ્લોટ્સ નક્કી કર્યા છે. દર્શકોએ પોતાના વાહનો પોલીસ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલી જગ્યાએ જ પાર્ક કરવાના રહેશે. રસ્તા પર ગમે ત્યાં વાહન પાર્ક કરનાર વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અથવા વાહન ટો કરવામાં આવશે.
સ્ટેડિયમમાં પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ
સુરક્ષાના કારણોસર કેટલીક વસ્તુઓ અંદર લઈ જવા પર કડક પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. કોસ્મેટિક વસ્તુઓ (લિપસ્ટિક, પાવડર વગેરે) અને પાણીની બોટલો લાવવી નહીં. બીડી, સિગારેટ, માચીસ કે લાઈટર જેવી ધૂમ્રપાનની કોઈ પણ સામગ્રી લાવવી નહીં. આ ઉપરાંત ધારદાર હથિયારો, આતશબાજી કે અન્ય જોખમી વસ્તુઓ પર પણ પ્રતિબંધ છે.
બાળકોની સુરક્ષા
સ્ટેડિયમમાં હજારોની સંખ્યામાં પ્રેક્ષકો આવતા હોવાથી ભીડભાડ વધુ રહે છે. વાલીઓએ પોતાના બાળકોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. બાળકોને હંમેશા પોતાની સાથે જ રાખવા જેથી તેઓ ભીડમાં ખોવાઈ ન જાય.
હીટવેવ (ગરમી) સામે સાવધાની
અમદાવાદમાં અત્યારે ગરમીનો પારો ઊંચો હોવાથી પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા વિશેષ તકેદારી રાખવામાં આવી છે. સ્ટેડિયમમાં દર્શકો માટે પાણીની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગરમીથી બચવા માટે સતત પાણી પીતા રહેવું અને પોતાને હાઇડ્રેટેડ રાખવા.
શંકાસ્પદ હલચલ અંગે જાણ કરવી
સુરક્ષા વ્યવસ્થા જાળવવી એ આપણા સૌની જવાબદારી છે. જો તમને સ્ટેડિયમમાં કે તેની આસપાસ કોઈ પણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ કે બિનવારસી વસ્તુ દેખાય, તો તરત જ નજીકમાં હાજર પોલીસ સ્ટાફનો સંપર્ક કરવો અથવા કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરવી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે