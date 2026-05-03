IPLમાં મેગા ડીલ... રાજસ્થાન રોયલ્સ ₹15,000 કરોડમાં વેચાઈ, જાણો કોણ છે ખરીદનાર

IPL Mega Deal : રાજસ્થાન રોયલ્સને મિત્તલ ફેમિલી અને આદર પૂનાવાલા દ્વારા ખરીદવામાં આવી છે. આ મોટી ડીલ સાથે રાજસ્થાન રોયલ્સ હવે એક નવા યુગમાં પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છે. જેમાં વૈશ્વિક રોકાણ અને નવા વિઝન દ્વારા ટીમને આગળ વધારવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: May 03, 2026, 03:38 PM IST
  • IPLમાં વધુ એક મોટી બિઝનેસ ડીલ
  • રાજસ્થાન રોયલ્સ ₹15,000 કરોડમાં વેચાઈ
  • મિત્તલ ફેમિલીએ ખરીદી રાજસ્થાન રોયલ્સ 

IPL Mega Deal : IPL ફ્રેન્ચાઇઝી રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR)ને લઈને એક મોટી બિઝનેસ ડીલ સામે આવી છે. બિઝનેસમેન લક્ષ્મી નિવાસ મિત્તલ અને આદિત્ય મિત્તલે રાજસ્થાન રોયલ્સ ખરીદી લીધી છે. આદર પૂનાવાલા સાથે ભાગીદારીમાં ફ્રેન્ચાઇઝી ખરીદવા માટે એક કોન્ટ્રાક્ટ થયો છે.

આ ડીલનું કુલ મૂલ્ય આશરે 1.65 બિલિયન US ડોલર એટલે કે લગભગ ₹15,660 કરોડ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ડીલમાં ફક્ત IPL ટીમ જ નહીં પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકાની ફ્રેન્ચાઇઝી પાર્લ રોયલ્સ અને કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ ટીમ બાર્બાડોસ રોયલ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.

આ ડીલ પૂર્ણ થયા પછી મિત્તલ પરિવાર આશરે 75% હિસ્સો ધરાવશે, જ્યારે અદાર પૂનાવાલાનો હિસ્સો લગભગ 18% હશે. બાકીનો હિસ્સો આશરે 7% હિસ્સો મનોજ બડાલે સહિત હાલના રોકાણકારો પાસે રહેશે. બડાલે ટીમ સાથે સંકળાયેલા રહેશે અને ફ્રેન્ચાઇઝીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતા રહેશે.

BCCI તરફથી મંજૂરી હજુ બાકી 

જો કે, આ ડીલને હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું નથી. તે હજુ પણ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI), કોમ્પીટીશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) અને IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ સહિત વિવિધ નિયમનકારી સંસ્થાઓની મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે. આ પ્રક્રિયા 2026ના ત્રીજા ક્વાર્ટર સુધીમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે. 

નવા માલિકોએ શું કહ્યું ?

આ ડીલ પછી લક્ષ્મી નિવાસ મિત્તલ, આદિત્ય મિત્તલ, વનિષા મિત્તલ ભાટિયા, અદાર પૂનાવાલા અને મનોજ બડાલે રાજસ્થાન રોયલ્સના બોર્ડમાં જોડાશે. આ પ્રસંગે બોલતા લક્ષ્મી મિત્તલે કહ્યું કે તેમનો રાજસ્થાન સાથે ઊંડો સંબંધ છે અને ક્રિકેટ તેમની ખૂબ નજીક છે, તેથી રાજસ્થાન રોયલ્સ કરતાં વધુ સારી કોઈ ટીમ હોઈ શકે નહીં.

આ દરમિયાન, IPLને વિશ્વની સૌથી મોટી સ્પોર્ટ્સ લીગમાંની એક ગણાવતા આદિત્ય મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ ટીમનો ભાગ બનવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. અદાર પૂનાવાલાએ પણ આ રોકાણ અંગે ખુશી વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે રાજસ્થાન રોયલ્સ એક મજબૂત વારસો ધરાવતી ફ્રેન્ચાઇઝી છે જેને આગળ વધારવામાં તેઓ યોગદાન આપવા માંગે છે.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

