ગુજરાતી ન્યૂઝSportsએક IPL મેચના આયોજનમાં કેટલો ખર્ચ આવે છે? જાણીને ઉડી જશે હોશ

એક IPL મેચના આયોજનમાં કેટલો ખર્ચ આવે છે? જાણીને ઉડી જશે હોશ

IPL one match cost: BCCI દ્વારા આયોજીત આઈપીએલ વિશ્વની સૌથી મોટી ટી20 ક્રિકેટ લીગ છે. વિશ્વભરના ખેલાડીઓ આ લીગમાં રમવા આવે છે. 2008થી શરૂ થયેલી આ લીગની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આઈપીએલની એક મેચનું આયોજન કરવામાં કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:51 PM IST
  • વિશ્વની સૌથી મોટી ટી20 ક્રિકેટ લીગ છે આઈપીએલ
  • 2008મા પ્રથમવાર ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનું થયું હતું આયોજન
  • એક મેચના આયોજન માટે બીસીસીઆઈ કરે છે કરોડોનો ખર્ચ

નવી દિલ્હીઃ ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ એટલે કે આઈપીએલની 19મી સિઝન ચાલી રહી છે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી પાંચ મેચ રમાઈ છે. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સને હરાવ્યા બાદ રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં નંબર એક પર છે. ચેન્નઈ આજે પોતાની બીજી મેચમાં પંજાબ સામે ટકરાશે. પંજાબે પણ પ્રથમ મેચમાં ગુજરાત ટાઈટન્સ સામે જીત મેળવી હતી. અહીં અમે તમને એક આઈપીએલ મેચને લઈને થતાં ખર્ચ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જાણો ક્યાં-ક્યા પૈસા લાગે છે અને કુલ ખર્ચ કેટલો આવે છે.

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનું આયોજન 2008 થી થઈ રહ્યું છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ દર વર્ષે આ લીગનું આયોજન કરે છે, જે દુનિયાની સૌથી મોટી ટી20 લીગ છે. બોર્ડ પણ આ લીગમાંથી મોટી કમાણી કરે છે. કમાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત સ્પોન્સરશિપ, મીડિયા રાઇટ્સ અને ટિકિટ સેલ્સ છે. કમાણી તો કરોડોમાં થાય છે પરંતુ એક આઈપીએલ મેચમાં કેટલો ખર્ચ આવે છે? આવો તે વિશે જાણીએ.

એક આઈપીએલ મેચમાં કેટલો ખર્ચ થાય છે?
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સિઝનમાં 10 ટીમો રમી રહી છે, જેની વચ્ચે લીગ સ્ટેજની મેચ 13 સ્થળોએ રમાશે. હજુ પ્લેઓફનો કાર્યક્રમ જાહેર થયો નથી. બોર્ડ સૌથી પહેલા સ્ટેડિયમ પસંદ કરે છે અને તેને બુક કરે છે. તેની કિંમત 50 લાખથી 1 કરોડ રૂપિયા વચ્ચે હોઈ શકે છે. BCCI આ રકમ સ્ટેડિયમ મેનેજમેન્ટને આપે છે. પરંતુ તેની કિંમત વેન્યુ પ્રમાણે અલગ-અલગ હોય છે.

પછી આવે છે ખેલાડીઓની સેલેરી, ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર સહિત બધા 12 ખેલાડીઓને 7.5 લાખ રૂપિયા પ્રતિ મેચ મળે છે. એક ટીમના ખેલાડીઓના પગાર પર પ્રતિ મેચ 90 લાખ રૂપિયા ખર્ચ થાય છે. આ સિવાય મેચ રેફરી, અમ્પાયર, સપોર્ટ સ્ટાફનો પગાર અલગથી હોય છે.

ટ્રાવેલમાં આશરે 7 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે. ટોટલ ખર્ચની વાત કરીએ તો બ્રોડકાસ્ટિંગ રાઇડ્સને છોડીને એક મેચમાં આશરે 15 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે.

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

