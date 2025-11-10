IPL ખેલાડીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી, એક મહિલા ફોન પર કરી રહી છે બ્લેકમેલ
દિલ્હી કેપિટલ્સના ક્રિકેટર વિપરાજ નિગમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી છે. એક મહિલા દ્વારા તેને બ્લેકમેલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ક્રિકેટરે આ અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી રમતા ક્રિકેટર વિપરાજ નિગમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી છે. તેને એક અજાણ્યા ઈન્ટરનેશનલ નંબર પરથી વારંવાર ફોન આવી રહ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે એક મહિલા તેને બ્લેકમેલ કરી રહી છે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, મહિલાએ કેટલીક માંગણીઓ કરી હતી અને જો તે પુરી નહીં કરવામાં આવે તો આ ક્રિકેટરનો એક વીડિયો ઓનલાઈન લીક કરવાની ધમકી આપી હતી.
આ ઘટના રવિવાર, 9 નવેમ્બરના રોજ બની હતી, જ્યારે વિપરાજ નિગમને વિવિધ નંબરો પરથી ફોન આવવા લાગ્યા હતા. શરૂઆતમાં તેણે નંબરો બ્લોક કરી દીધા હતા, પરંતુ બ્લેકમેલરે તેને બીજા નંબર પરથી ફોન કરવાનું શરૂ કર્યું. તેનાથી વ્યથિત થઈને, વિપરાજે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. 21 વર્ષીય વિપરાજ નિગમે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેણે અજાણી મહિલા પર જાહેરમાં બદનામ કરવાનો અને માનસિક રીતે હેરાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. કોલ ડિટેલ્સ, ડિજિટલ પુરાવા એકત્રિત કરવા અને કોલ્સ ક્યાંથી આવ્યા તે જગ્યા શોધવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટરનો પરિવાર ચિંતિત છે, કારણ કે ફરિયાદીના પરિવારના સભ્યો તેમના પુત્રને કોઈપણ પ્રકારના વિવાદમાં ફસાવવા માંગતા નથી.
IPL 2025 દ્વારા મળેલી લોકપ્રિયતા
વિપરાજ નિગમ 2024થી ઉત્તર પ્રદેશ માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. જોકે, તેને IPL 2025 સીઝન દરમિયાન સૌથી વધુ લોકપ્રિયતા મળી. તે દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમે છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા તેને ઓક્શનમાં 50 લાખમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. ગત સીઝનમાં તેણે 14 મેચ રમી હતી, જેમાં 142 રન બનાવ્યા હતા અને 11 વિકેટ લીધી હતી.
