IPL Points Table : CSKની જીત બાદ પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટી ઉથલપાથલ, KKR છોડો મુંબઈને પણ મોટું નુકસાન

IPL 2026 Points Table: IPL પોઈન્ટ ટેબલ ફરી એકવાર બદલાઈ ગયું છે. CSKએ સતત બીજી જીત સાથે મોટી છલાંગ લગાવી છે. તો KKR હજુ સુધી એક પણ મેચ જીતી શક્યું નથી અને હાલમાં તે ટેબલમાં સૌથી નીચે છે. તો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને પણ નુકસાન થયું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:56 PM IST
  • IPLમાં CSK vs KKR મેચ બાદ પોઈન્ટ ટેબલ બદલાઈ ગયું
  • રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર 
  • મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને ઝટકો, ટીમ નવમા સ્થાને સરકી 

IPL 2026 Points Table Updated: IPLમાં CSK vs KKR મેચ બાદ પોઈન્ટ ટેબલ બદલાઈ ગયું છે. CSKએ સતત બે જીત નોંધાવતા પોઈન્ટ ટેબલમાં છલાંગ લગાવી છે. તેનાથી વિપરીત KKR એક ખરાબ પરિસ્થિતિમાં છે. ટીમ ટેબલમાં તળિયે છે અને હજુ સુધી તેની પહેલી જીત નોંધાવી નથી. દરમિયાન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને એક ઝટકો લાગ્યો છે. ત્યારે IPLના પોઈન્ટ ટેબલની વર્તમાન સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ.

રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર 

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આ સીઝનમાં અત્યાર સુધી રાજસ્થાન રોયલ્સ સ્ટેન્ડઆઉટ ટીમ રહી છે. આજ સુધીની તેમની પાંચ મેચમાંથી ચાર મેચ જીતીને ટીમના આઠ પોઈન્ટ છે. તેને અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને સફળતાપૂર્વક ટેબલ પર ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. 

પંજાબ કિંગ્સ હાલમાં સાત પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, તેણે ચારમાંથી ત્રણ મેચ જીતી છે. આરસીબીની વાત કરીએ તો, તેણે ચારમાંથી ત્રણ મેચ જીતીને છ પોઈન્ટ મેળવ્યા છે અને હાલમાં તે ત્રીજા સ્થાને છે. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ પાંચ મેચ રમી છે પરંતુ ફક્ત બે જ જીતી શક્યું છે, ચાર પોઈન્ટ સાથે ટીમ ચોથા સ્થાને છે.

પાંચ ટીમો હાલમાં ચાર પોઈન્ટ સાથે બરાબર

વર્તમાન પોઈન્ટ ટેબલ અને મેચના પરિણામો પર એક નજર નાખતાં જાણવા મળે છે કે કુલ પાંચ ટીમો ચાર પોઈન્ટ સાથે બરાબર છે. જો કે, શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટને કારણે, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ આગળ વધી ગયું છે, ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ પાંચમા ક્રમે, ગુજરાત ટાઇટન્સ છઠ્ઠા ક્રમે અને એલએસજી સાતમા ક્રમે છે. તેમની બીજી જીત સાથે સીએસકે ટેબલમાં ઉપર આવ્યું છે અને હવે આઠમા ક્રમે છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને ઝટકો, ટીમ નવમા સ્થાને સરકી 

સીએસકેના ઉપર આવતા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પર સીધી અસર પડી છે. ચાર મેચ રમ્યા પછી ટીમ ફક્ત એક જ જીતવામાં સફળ રહી છે. ટીમ હવે નવમા સ્થાને સરકી ગઈ છે. KKRની વાત કરીએ તો તેની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. ટીમે અત્યાર સુધી પાંચ મેચ રમી છે પરંતુ એક પણ જીતી નથી. તેની પાસે ફક્ત એક જ પોઈન્ટ છે, જે વરસાદના કારણે મેચ રદ થઈ હતી, જેના કારણે મળ્યો હતો. ટીમનો નેટ રન રેટ પણ ઘણો ખરાબ છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

