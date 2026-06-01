/IPL Prize Money 2026 Distribution: ચેમ્પિયન RCBને મળ્યા 20 કરોડ, વૈભવ સૂર્યવંશી પર થયા રૂપિયાનો વરસાદ, જાણો બધા એવોર્ડ્સની પ્રાઇઝ મની

અમદાવાદઃ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂએ આઈપીએલ 2026 ફાઈનલમાં ગુજરાતને 5 વિકેટે હરાવી બીજીવાર ટ્રોફી જીતી છે. શાનદાર બોલિંગની મદદથી આરસીબીએ ગુજરાત ટાઈટન્સને 155 રન પર રોકી દીધી હતી. લક્ષ્યનો પીછો કરતા વિરાટ કોહલીએ અણનમ 75 રન ફટકાર્યા હતા. કોહલી ફાઈનલમાં મેન ઓફ ધ મેચ રહ્યો હતો. તો વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્લેયર ઓફ ધ ટૂર્નામેન્ટનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, તેણે ઓરેન્જ કેપ સહિત ઘણા એવોર્ડ પોતાના નામે કર્યાં છે. જાણો ઈનામી રકમના રૂપમાં ક્યા ખેલાડીને કેટલી ધનરાશિ મળી છે.
ચેમ્પિયન CRB ને મળ્યા 20 કરોડ રૂપિયા
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂને ચેમ્પિયન બનવા પર 20 કરોડ રૂપિયાની ધનરાશિ મળી છે. ટીમ સતત બીજીવાર ચેમ્પિયન બની છે, બંને ટ્રોફી ટીમે એક જ ગ્રાઉન્ટ પર જીતી છે. ફાઈનલ હારનારી ગુજરાત ટાઈટન્સને 12.5 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે.
સિએરા કાર સહિત વૈભવ સૂર્યવંશીને મળ્યા આટલા રૂપિયા
વૈભવ સૂર્યવંશી ઓરેન્જ કેપ વિનર રહ્યો, આ સિવાય તેને મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર ઓફ ધ સીઝન, ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધસીઝન, સુપર સ્ટ્રાઇકર ઓફ ધ સીઝન, સૌથી વધુ સિક્સનો એવોર્ડ મળ્યો. તેને સિએરા કાર સહિત કુલ 45 લાખ રૂપિયા ઈનામના રૂપમાં મળ્યા છે.
IPL 2026 એવોર્ડ્સ લિસ્ટ
વિજેતાઃ RCB- 20 કરોડ રૂપિયા
રનર્સઅપઃ GT- 12.5 કરોડ રૂપિયા
મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર ઓફ ધ સીઝનઃ વૈભવ સૂર્યવંશી- 15 લાખ રૂપિયા
ઓરેન્જ કેપઃ વૈભવ સૂર્યવંશીઃ 10 લાખ રૂપિયા
પર્પલ કેપઃ કગિસો રબાડાઃ 10 લાખ રૂપિયા
ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સીઝનઃ વૈભવ સૂર્યવંશીઃ 10 લાખ રૂપિયા
સૌથી વધુ ડોટ બોલઃ મોહમ્મદ સિરાજઃ 10 લાખ રૂપિયા
સુપર સ્ટ્રાઇકર ઓફ ધ સીઝનઃ વૈભવ સૂર્યવંશીઃ સિએરા કાર
સૌથી વધુ સિક્સઃ વૈભવ સૂર્યવંશીઃ 10 લાખ રૂપિયા
સૌથી વધુ ચોગ્ગાઃ સાંઈ સુદર્શનઃ 10 લાખ રૂપિયા
કેચ ઓફ ધ સીઝનઃ મનીષ પાંડેઃ 10 લાખ રૂપિયા
પ્લેયર ઓફ ધ ફાઈનલઃ વિરાટ કોહલીઃ 5 લાખ રૂપિયા
પિચ એન્ડ ગ્રાઉન્ડ એવોર્ડઃ ઈડન ગાર્ડનઃ 50 લાખ રૂપિયા
પિચ એન્ડ ગ્રાઉન્ડ એવોર્ડઃ ધર્મશાળાઃ 25 લાખ રૂપિયા
શું થયું ફાઈનલમાં
ટોસ જીતી રજત પાટીદારે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ગુજરાત ટાઈટન્સના બંને ઓપનરો ફાઈનલમાં ચાલી શક્યા નહીં, ગિલ 10 રન બનાવી હેઝલવુડના બોલ પર આઉટ થયો છે. સાંઈ સુદર્શન 12 રન પર ભુવનેશ્વરનો શિકાર બન્યો હતો. ત્યારબાદ નિશાંત સિંધુ અને જોસ બટલર પણ મોટી ઈનિંગ રમી શક્યા નહીં. બટલરે 23 બોલમાં 19 રન બનાવ્યા હતા. વોશિંગટન સુંદરે 37 બોલમાં 50 રન બનાવી ગુજરાતને 155 રનના સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું હતું.
લક્ષ્યનો પીછો કરતા વિરાટ કોહલી અને વેંકટેશ અય્યરે પ્રથમ વિકેટ માટે 62 રનની ભાગીદારી કરી, અય્યર 32 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ પડિક્કલ (1), રજત પાટીદાર (15), ક્રુણાલ પંડ્યા (1) સસ્તામાં આઉટ થયા હતા. પરંતુ બીજા છેડે કોહલીએ શાનદાર બેટિંગ કરી ટીમને બીજી ટ્રોફી અપાવી હતી.