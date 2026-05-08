/IPL સ્ટારની ગર્લફ્રેન્ડ પર લાગ્યો ટીમના સીક્રેટ લીક કરવાનો આરોપ, BCCI એ તત્કાલ ભર્યાં પગલાં

BCCI એ તાજેતરમાં એક નવી ગાઇડલાઇન જારી કરતા ટીમ હોટલમાં સંબંધીઓ, પાર્ટનર કે અન્ય જાણકારોના પ્રવેશ પર કડક વલણ અપનાવતા કેટલાક મોટા આદેશ જારી કર્યાં છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે આ ઘટનાનું તેમાં મહત્વનું યોગદાન છે.
IPL 2026: આઈપીએલની કોઈ સિઝન વિવાદ વગર સમાપ્ત થતી નથી. વર્તમાન IPL 2026 ની સિઝન કોઈ મોટા વિવાદ વગર સમાપ્ત થવા તરફ આગળ વધી રહી હતી, પરંતુ ફરી હંગામ મચી ગયો છે. કારણ છે ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફના પાર્ટનર, જાણકાર કે સંબંધીઓની બેરોક-ટોક અવરજવર, જેણે BCCIને હચમચાવી દીધું છે. ત્યાં સુધી કે એક રિપોર્ટમાં તો સનસનીખેજ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે એક ક્રિકેટરની ગર્લફ્રેન્ડને ટીમ સાથે જોડાયેલી જાણકારી લીક કરવા માટે ઝડપી લેવામાં આવી હતી. આ ઘટનાઓ બાદ બોર્ડે હવે નવા દિશા-નિર્દેશ જારી કર્યાં છે.
BCCI એ 7 મેએ સાંજે આઈપીએલની તમામ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓને 8 પેજની એક ગાઇડલાઇન જાહેર કરી છે, જેમાં સુરક્ષા અને અન્ય પ્રોટોકોલના ઉલ્લંઘનનો ઘટનાઓ તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. આ ગાઇડલાઇનમાં વિશેષ રૂપથી કોઈ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી પરંતુ તેનું મજબૂતીથી પાલન કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. બોર્ડે સ્પષ્ટ કહ્યું કે ખેલાડી, સપોર્ટ સ્ટાફ કે ટીમ માલિકના મહેમાન કે સંબંધીઓ કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સ્પષ્ટ લેખિત મંજૂરી વગર તેના હોટલના રૂમમાં ન જઈ શકે.
ગર્લફ્રેન્ડે ટીમના સીક્રેટ લીક કર્યાં?
IPL સિઝન વચ્ચે અચાનક આવેલી આ ચેતવણીએ દરેકને ચોંકાવી દીધા છે અને સવાલ ઉઠવા લાગ્યો કે તેવું શું થયું, જેથી બોર્ડે અડધી સિઝન સમાપ્ત થયા બાદ આ પ્રકારના દિશા-નિર્દેશ આપવા પડ્યા છે. હવે એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જે તેનું સંભવિત કારણ હોઈ શકે છે. ક્રિકબ્લોગરના રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો કે આઈપીએલમાં રમી રહેલા એક ક્રિકેટરની ગર્લફ્રેન્ડને તથિત રીતે ટીમ સાથે જોડાયેલી જાણકારી બહારના લોકો સાથે શેર કરતા ઝડપવામાં આવી હતી. તે પણ એક વખત નહીં, બે વખત, આ પ્રકારની હરકત જોવા મળી છે. ત્યારબાદ ફ્રેન્ચાઇઝીએ તત્કાલ BCCIને તેની જાણકારી આપી હતી.
હની-ટ્રેપને લઈને એલર્ટ
કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ત્યારબાદ ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે નવી ગાઇડલાઇન જાહેર કરી છે. વધુમાં, બોર્ડના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમે પણ એક અહેવાલમાં, પ્રોટોકોલ ભંગના વિવિધ કિસ્સાઓ વિશે બોર્ડને માહિતી આપી છે. BCCI ની આ નવી ગાઇડલાઇનમાં ફ્રેન્ચાઇઝી માલિક અને અધિકારીઓને ખેલાડીઓના સંભવિત હનીટ્રેપના ખતરા વિશે પણ સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે અને તેનાથી ખેલાડીઓને આ વિશે સજગ અને સતર્ક રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.