/IPL 2027 પહેલા સૌથી મોટી ટ્રેડ... રિષભ પંત અને કુલદીપ યાદવની બદલાઈ ટીમ, આટલા કરોડમાં થઈ ડીલ

IPL Trade Deal : IPL 2027 પહેલા રિષભ પંત અને કુલદીપ યાદવની ટીમ બદલાઈ ગઈ છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે એક મોટી ટ્રેડ ડીલ થઈ છે. એક એવો નિર્ણય જે ઘણા સમયથી ક્રિકેટ વર્તુળોમાં અટકળોનો વિષય હતો. આજે 23 જૂને IPLએ સત્તાવાર રીતે આ ડીલની પુષ્ટિ કરી. પંત ₹15 કરોડમાં દિલ્હીમાં પરત ફરશે, જ્યારે LSGએ કુલદીપને ₹13.5 કરોડમાં સાઈન કર્યો છે.
રિષભ પંત અને કુલદીપ યાદવની અદલા બદલી
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે બે વર્ષ રમ્યા પછી રિષભ પંત તેની પૂર્વ ટીમ દિલ્હી કેપિટલ્સમાં પાછો ફર્યો છે. તેણે 2016માં DC સાથે પોતાની કારકિર્દી શરૂ કરી હતી. દરમિયાન કુલદીપ યાદવ જે 2022થી દિલ્હી માટે રમી રહ્યો હતો, હવે લખનૌ માટે રમશે. IPL 2027 પહેલા આ લીગની સૌથી મોટી ટ્રેડ ડીલ હોઈ શકે છે, કારણ કે બંને ખેલાડીઓ ફક્ત IPL જ નહીં પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટના પણ સ્ટાર છે.
🚨 Announcement 🚨
Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL.
Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore.
More Details ▶️ https://t.co/64HeOX143I… pic.twitter.com/tIEvj7fgNo
— IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026
રિષભ પંતને નુકસાન, કુલદીપને ફાયદો
IPLએ જાહેરાત કરી છે કે રિષભ પંતને દિલ્હી કેપિટલ્સે ₹15 કરોડમાં સાઈન કર્યો છે. 2025ના ઓક્શનમાં LSGએ તેના પર ₹27 કરોડની બોલી લગાવીને તેને ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી બનાવ્યો હતો, આનો અર્થ એ થયો કે પંતને 12 કરોડ ઓછા મળ્યા છે. બીજી તરફ કુલદીપ યાદવને ₹25 લાખ વધારે મળ્યા છે. IPL 2026માં દિલ્હીએ તેને ₹13.25 કરોડ ચૂકવ્યા હતા, જ્યારે લખનૌમાં તેને ₹13.50 કરોડ મળશે.
બંને ખેલાડીઓનું તાજેતરનું પ્રદર્શન
તેમના તાજેતરના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, કુલદીપે IPL 2026 દરમિયાન 12 મેચોમાં 11 ઇનિંગ્સમાં 10 વિકેટ લીધી હતી. બીજી તરફ LSGમાં જોડાયા પછી રિષભ પંત લય મેળવી શક્યો નહોતો. IPL 2025માં તેણે 13 ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 361 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે 2026માં તે 12 મેચોમાં ફક્ત 222 રન બનાવી શક્યો હતો. તેની ₹27 કરોડની કિંમતને જોતાં, તેનું પ્રદર્શન સરેરાશથી નીચે ગણાવી શકાય. તે જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું બંને ખેલાડીઓ પોતપોતાની ટીમોનું નસીબ બદલી શકે છે.