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IPL 2027 પહેલા સૌથી મોટી ટ્રેડ... રિષભ પંત અને કુલદીપ યાદવની બદલાઈ ટીમ, આટલા કરોડમાં થઈ ડીલ

IPL Trade Deal : IPL 2027 પહેલા મોટી ટ્રેડ ડીલ થઈ છે. રિષભ પંત અને કુલદીપ યાદવની ટીમો બદલાઈ ગઈ છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 2025ની મેગા ઓક્શનમાં રિષભ પંતને ₹27 કરોડની મોટી રકમમાં ખરીદ્યો હતો. ટીમ સાથે તેનો કાર્યકાળ ફક્ત બે સીઝન સુધી ચાલ્યો. હવે પંત ફરી એકવાર IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી રમતો જોવા મળશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 23, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:40 PM IST
IPL 2027 પહેલા સૌથી મોટી ટ્રેડ... રિષભ પંત અને કુલદીપ યાદવની બદલાઈ ટીમ, આટલા કરોડમાં થઈ ડીલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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