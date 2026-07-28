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IPL Trade: દિલ્હી કે પછી ચેન્નાઈ... કઈ ટીમમાં થશે હાર્દિક પંડ્યાની એન્ટ્રી? પૂર્વ ભારતીય દિગ્ગજે કર્યા મોટા ખુલાસા!

IPL Trade: દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમે ઓક્શન પહેલા જ ટ્રેડમાં રિષભ પંતને પોતાની સાથે જોડવામાં સફળતા મેળવી છે. હવે એવા રિપોર્ટ છે કે, પંત પછી દિલ્હીની નજર મુંબઈના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા પર છે. દિલ્હી અને મુંબઈ વચ્ચે હાર્દિક પંડ્યાના ટ્રેડને લઈને વાતચીત ચાલી રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 28, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:48 PM IST
IPL Trade: દિલ્હી કે પછી ચેન્નાઈ... કઈ ટીમમાં થશે હાર્દિક પંડ્યાની એન્ટ્રી? પૂર્વ ભારતીય દિગ્ગજે કર્યા મોટા ખુલાસા!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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