/IPL Trade: દિલ્હી કે પછી ચેન્નાઈ... કઈ ટીમમાં થશે હાર્દિક પંડ્યાની એન્ટ્રી? પૂર્વ ભારતીય દિગ્ગજે કર્યા મોટા ખુલાસા!

IPL Trade: IPLના ગલિયારાઓમાં આ સમયે ટ્રેડ વિન્ડોને લઈને હલચલ તેજ છે. સૌથી મોટો સસ્પેન્સ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાને લઈને બનેલો છે. એવા રિપોર્ટ્સ છે કે, મુંબઈ તેમને ટ્રેડ કરવાનો મન બનાવી ચૂકી છે. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ બાદ હવે દિલ્હી કેપિટલ્સ આ રેસમાં આગળ જોવા મળી રહી છે.
આ સમગ્ર મામલા પર પૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન અને પોપ્યુલર કમેન્ટેટર આકાશ ચોપડાએ હવે પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કર્યો છે. આકાશ ચોપડાએ પોતાની યૂટ્યુબ ચેનલ પર આ સંભવિત ટ્રેડને લઈને કહ્યું કે, જો દિલ્હી અને ચેન્નઈ સાથે જોડાયેલા આ ટ્રેડના રિપોર્ટ્સ સાચા સાબિત થાય છે તો સૌથી મોટું નુકસાન દિલ્હી કેપિટલ્સને વેઠવું પડશે.
દિલ્હી માટે વધી શકે છે મુશ્કેલીઓ
આકાશ ચોપડાના મતે દિલ્હીની ચિંતાનું કારણ તેમના મુખ્ય સ્પિનર્સનું ટીમમાંથી બહાર જવું છે. કુલદીપ યાદવ પહેલા જ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં ટ્રેડ થઈ ચૂક્યા છે. કુલદીપ યાદવના બદલામાં દિલ્હીની ટીમએ પોતાના જૂના કેપ્ટન રિષભ પંતને પરત ટીમમાં લાવવાનું કામ કર્યું છે. IPL 2027માં રિષભ પંત એકવાર ફરી દિલ્હીની જર્સીમાં જોવા મળશે.
કેપ્ટનના બદલામાં કેપ્ટનની માગ
એવા રિપોર્ટ્સ છે કે, દિલ્હી મુંબઈના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાને પોતાની ટીમમાં સામેલ કરવા માટે પોતાના કેપ્ટન અક્ષર પટેલ અને પૃથ્વી શોને મુંબઈને ઓફર કરી રહી છે. જો દિલ્હીની ટીમમાંથી અક્ષર પણ જતા રહે છે તો દિલ્હી પાસે કોઈ મોટો કે અનુભવી ભારતીય સ્પિનર નહીં રહે. દિલ્હીનો આ નિર્ણય તેમની ટીમ પર જ ભારે પડી શકે છે.
ચેન્નઈએ પણ પંડ્યા માટે લગાવ્યો દાવ
આકાશ ચોપડાએ વધુમાં કહ્યું કે, IPL જેવી મોટા ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતીય સ્પિનરોની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. એકપણ ભારતીય સ્પિનર વગર મેદાન પર ઉતરવું દિલ્હી માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે, દિલ્હી પહેલા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સએ હાર્દિકના બદલામાં શિવમ દુબે, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ અને 10 કરોડ રૂપિયા કેશ આપવાની મોટી ઓફર આપી હતી.
મુંબઈએ ચેન્નઈ સામે મૂકી હતી આ ડિમાન્ડ
જો કે, મુંબઈએ બ્રેવિસની જગ્યાએ યુવા બેટ્સમેન આયુષ મ્હાત્રેની માગ કરી દીધી. ચેન્નઈ પોતાના ભવિષ્યના આ ખેલાડીને ગુમાવવા માંગતી ન હતી, તેથી આ વાતચીત ત્યાં જ ખતમ થઈ ગઈ. ગુજરાત ટાઇટન્સને પહેલા જ સીઝનમાં ચેમ્પિયન બનાવનાર હાર્દિક પાસેથી મુંબઈને ઘણી અપેક્ષાઓ હતી. પરંતુ મુંબઈની કપ્તાની સંભાળતા જ પરિસ્થિતિઓ બદલાઈ ગઈ.
મુંબઈ કેમ છોડવા માંગે છે હાર્દિકનો સાથ?
હાર્દિક પંડ્યાની કપ્તાનીમાં મુંબઈની ટીમનું સતત બે સીઝનમાં પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ડ્રેસિંગ રૂમમાં મતભેદના રિપોર્ટ્સ ટીમના વાતાવરણને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે. મુંબઈ પાસે હવે તિલક વર્માના રૂપમાં ભવિષ્યનો એક મજબૂત કેપ્ટન છે.