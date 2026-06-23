/પંત બાદ હવે હાર્દિક પંડ્યા પણ બદલશે ટીમ ! બે ચેમ્પિયન ટીમો મેદાને, કેપ્ટનશીપની પણ મળી ઓફર ?

Hardik Pandya Trade News : IPL 2027 માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને ટ્રેડિંગ વિન્ડો ખુલતાની સાથે જ ટીમો વચ્ચે ખેલાડીઓના ટ્રેડ અંગે ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. IPL 2027 માટે પ્રથમ મોટી ટ્રેડમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ખેલાડીઓની અદલા બદલી કરી છે. રિષભ પંતની દિલ્હીની ટીમમાં વાપસી થઈ છે, જ્યારે કુલદીપ યાદવ લખનૌ ટીમમાં જોડાયો છે.
આ દરમિયાન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કેપ્ટન અને સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા અંગે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, બે ચેમ્પિયન ટીમો કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ હાર્દિકને હસ્તગત કરવામાં રસ ધરાવે છે. તેને ટીમની કેપ્ટનશીપ પણ ઓફર કરવામાં આવી શકે છે.
KKRમાં જોડાઈ શકે છે હાર્દિક પંડ્યા
સમાચાર એજન્સી PTIના અહેવાલ મુજબ, IPLના એક સૂત્રએ જણાવ્યું છે કે, હાર્દિક પંડ્યા માટે સંભવિત ટ્રેડ અંગે KKRના ટોચના મેનેજમેન્ટ અને MIના માલિકો વચ્ચે અનેક રાઉન્ડની વાતચીત થઈ છે. હાર્દિકનું MIમાં વાપસી અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું નથી અને ટીમ તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ ફક્ત એક જ વાર પ્લેઓફમાં પહોંચી છે. પરિણામે તેના ભવિષ્ય વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે અને KKR એ તેને પોતાની ટીમમાં લાવવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે.
એવું જાણવા મળ્યું છે કે KKR મેનેજમેન્ટે છેલ્લી સીઝનના અંતમાં પણ MIનો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ ચોક્કસ કારણોસર વાટાઘાટો આગળ વધી શકી નહોતી. જો કે, બંને ફ્રેન્ચાઇઝી વચ્ચે ચર્ચાઓ હવે ફરી શરૂ થઈ છે અને વાતચીતના ઘણા રાઉન્ડ થઈ ચૂક્યા છે.
KKRમાં મળશે કેપ્ટનશીપ ?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, KKRના વર્તમાન કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેને આગામી સીઝન પહેલા રિલીઝ કરવામાં આવી શકે છે. રહાણેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે. આ સ્થિતિમાં જો હાર્દિક KKR ટીમમાં જોડાય છે, તો તેની કેપ્ટન બનવાની પ્રબળ શક્યતા છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ ભવિષ્યની યોજનાઓ પર નજર રાખતા અનુભવી કેપ્ટનની શોધમાં છે, અને હાર્દિકને આ ભૂમિકા માટે બેસ્ટ પસંદગી માનવામાં આવે છે. જો કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે આ ટ્રેડ ફક્ત રોકડ આધારે થશે કે ખેલાડીઓની અદલાબદલી થશે.
રાજસ્થાન રોયલ્સે પણ રસ દાખવ્યો
રિપોર્ટમાં આગળ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે રાજસ્થાન રોયલ્સે પણ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને ટ્રેડનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જેમાં હાર્દિક પંડ્યાના બદલામાં યશસ્વી જયસ્વાલની ઓફર કરવામાં આવી છે. જો કે, આ વાટાઘાટોના તબક્કા અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ નથી. દરમિયાન, રાજસ્થાન ફ્રેન્ચાઇઝ લાંબા ગાળાના કેપ્ટન તરીકે સંભવિત રિયાન પરાગને તૈયાર કરી રહી છે. પરિણામે, જો હાર્દિક ટીમમાં જોડાય તો પણ તેના માટે કેપ્ટનશીપ મેળવી મુશ્કેલ બનશે.