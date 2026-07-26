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CSKમાં જોડાશે હાર્દિક પાંડ્યા? ₹20 કરોડથી વધુનો દાવ અને 'કેશ-ડીલ' પર સામે આવ્યો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ!

Hardik Pandya: હાર્દિક પંડ્યાના ટ્રેડને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યાં છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ હાર્દિક પંડ્યાને પોતાની સાથે જોડવા ઈચ્છે છે. પરંતુ તેને આ ડીલ 20 કરોડથી વધુમાં પડી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 26, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:46 PM IST
CSKમાં જોડાશે હાર્દિક પાંડ્યા? ₹20 કરોડથી વધુનો દાવ અને 'કેશ-ડીલ' પર સામે આવ્યો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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