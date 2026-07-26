CSKમાં જોડાશે હાર્દિક પાંડ્યા? ₹20 કરોડથી વધુનો દાવ અને 'કેશ-ડીલ' પર સામે આવ્યો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ!

Hardik Pandya: IPL 2027 ની સિઝન પહેલા ટીમો વચ્ચે ઓક્શનને લઈને ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ છોડી શકે છે, તેવી પણ અટકળો લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ હાર્દિક પંડ્યાને પોતાની સાથે જોડવા ઈચ્છે છે. હવે એક રિપોર્ટ અનુસાર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ભારતીય ઓલરાઉન્ડરના બદલે શિવમ દુબે-આયુષ મહાત્રે અને કેશ ડીલની માગ રાખી છે. ચેન્નઈ તરફથી પણ તેનો જવાબ આવી ગયો છે.
શું હાર્દિક પંડ્યા ચેન્નઈમાં સામેલ થશે?
રિપોર્ટ પ્રમાણે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ હાર્દિક પંડ્યાના બદલે મોટા ખેલાડીઓને ટીમમાં લેવા ઈચ્છે છે. તે શિવમ દુબે અને યુવા સ્ટાર આયુષ મહાત્રેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કરવા ઈચ્છે છે. આઈપીએલ 2026મા આયુષ મહાત્રેએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. રિપોર્ટમાં તે પણ કહેવામાં આવ્યું કે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ મહાત્રેને ભવિષ્યના સ્ટારના રૂપમાં જોઈ રહી છે અને તેને ટ્રેડ કરવા ઈચ્છતી નથી.
રિપોર્ટ અનુસાર ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે શિવમ દુબેની સાથે સાઉથ આફ્રિકાના યુવા બેટર ડેવાલ્ડ બ્રેવિસની ઓફર આપી છે. આ સિવાય તેમણે 10 કરોડ રૂપિયાના કેશ પેમેન્ટનો પણ પ્રસ્તાવ આપ્યો છે. જો આ ડીલ ફાઈનલ થઈ તો હાર્દિક પંડ્યાનો આ ટ્રેડ 20 કરોડ કે તેનાથી વધુનો થઈ જશે. હજુ સુધી કોઈ ટીમે આ ડીલ પર મહોર લગાવી નથી.
હાર્દિક પંડ્યા પર KKRની પણ છે નજર!
હાર્દિક પંડ્યાને માત્ર ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ જ નહીં, પરંતુ LSG અને કેકેઆર સહિત અન્ય ટીમો પોતાની સાથે જોડવા ઈચ્છે છે. કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સને આંદ્રે રસેલની નિવૃત્તિ બાદ ફાસ્ટ બોલર ઓલરાઉન્ડરની જરૂર છે, જે અંતિમ ઓવરોમાં ફિનિશરની ભૂમિકા અદા કરે. આ સિવાય તેને એક કેપ્ટનની જરૂર છે. હાર્દિક પંડ્યા આ બંને ભૂમિકામાં ફિટ થઈ શકે છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સને પણ પંડ્યાની ટ્રેડ ડીલમાં રૂચિ છે. હવે તે જોવાનું રહેશે કે હાર્દિક પંડ્યા કઈ ટીમમાં સામેલ થાય છે.