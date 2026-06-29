/હાર્યા વગર જ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયું ઈરાન, 7મી વખત પણ તૂટી ગઈ ટ્રોફીની આશા

Iran in Football World Cup 2026: પહેલી વાર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચવાનું ઈરાનનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું. ઈરાનની સફર ઓસ્ટ્રિયા અને અલ્જેરિયા વચ્ચેની મેચ પર ટકેલી હતી, પરંતુ મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થયા પછી તેમની આશાઓને મોટો ફટકો પડ્યો. મેચની અંતિમ મિનિટો સુધી આશા જીવંત રહી, પરંતુ બીજી મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં થયેલા એક ગોલે સમગ્ર પરિદૃશ્યને બદલી નાખ્યું છે.
ઈરાનના ખાતામાં ત્રણ પોઈન્ટ હતા
ઈરાને શુક્રવારે (26 જૂન) ઇજિપ્ત સામે તેની છેલ્લી ગ્રુપ મેચ રમી. મેચમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા, પરંતુ તે 1-1થી ડ્રો રહી. આ મેચ પછી, ઈરાનના ખાતામાં ત્રણ પોઈન્ટ હતા. તેઓ આવતીકાલે (શનિવાર) મેચ પર નજર રાખી રહ્યા હતા, આશા રાખતા કે અન્ય પરિણામો તેમના પક્ષમાં જશે અને તેઓ 8 ટીમોના ગ્રુપમાં ટોપ-થ્રી ફિનિશિંગ સુરક્ષિત કરશે અને નોકઆઉટ સ્ટેજમાં આગળ વધશે.
ઈરાનનું નસીબ પણ ઇજિપ્ત સામેની મેચમાં તેમના પક્ષમાં નહોતું. જો કે ઈરાને વધારાના સમયમાં વિજયી ગોલ કર્યો હતો, તેને બહાર થવાનું કારણ ગણવામાં આવ્યું ન હતું. આ નિર્ણય બાદ, ઈરાનને વિજય નકારવામાં આવ્યો, અને મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ.
ઑસ્ટ્રિયા સામે 3-2ની લીડ મેળવી
આ પછી, ઈરાનની આશાઓ અન્ય ગ્રુપ મેચો પર ટકી. શનિવારે થોડી ક્ષણો માટે, એવું લાગતું હતું કે ટીમનું સ્વપ્ન સાકાર થવાનું છે. અલ્જેરિયાએ વધારાના સમયમાં ગોલ કરીને ઑસ્ટ્રિયા સામે 3-2ની લીડ મેળવી. જો મેચ સમાન પરિણામમાં સમાપ્ત થઈ હોત, તો ઈરાન આગળના રાઉન્ડમાં આગળ વધ્યું હોત.
ફરી એકવાર નોકઆઉટમાં સ્થાન મેળવવાથી ચૂકી ગયું
પરંતુ ઈરાનનું નસીબ અહીં પણ પલટાયું, અને મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં ઑસ્ટ્રિયાએ બરાબરી કરી. આમ, ઑસ્ટ્રિયા અને અલ્જેરિયા વચ્ચેની મેચ 3-3થી ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ છે. ડ્રો છતાં, ઑસ્ટ્રિયા અને અલ્જેરિયા બંને આગળના રાઉન્ડમાં આગળ વધ્યા. આ દરમિયાન, ઈરાન, 7મી વખત વર્લ્ડ કપમાં રમવા છતાં, ફરી એકવાર નોકઆઉટ તબક્કામાં સ્થાન મેળવવાથી ચૂકી ગયું છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ઈરાન સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન એક પણ મેચ હાર્યું નહીં. તેઓએ બેલ્જિયમ, ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇજિપ્ત સામેની ત્રણેય મેચ ડ્રો કરી. આ છતાં, ટીમ આગામી રાઉન્ડમાં આગળ વધવામાં નિષ્ફળ ગઈ. મેદાનની બહારની સમસ્યાઓએ પણ ઈરાનના અભિયાનને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી. ઈરાની ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશવા માટે ખૂબ જ ચિંતિત દેખાતા હતા. અમેરિકન અને ઇઝરાયેલી હુમલાઓને કારણે, ટીમને વર્લ્ડ કપ દરમિયાન સતત મુસાફરી કરવી પડી.
તેની ત્રણેય ગ્રુપ મેચ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રમાઈ હતી
ઈરાન સહ-યજમાન મેક્સિકોમાં હતું, પરંતુ તેની ત્રણેય ગ્રુપ મેચ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રમાઈ હતી. અમેરિકન અધિકારીઓએ શરૂઆતમાં શરત રાખી હતી કે ટીમ મેચના 24 કલાક પહેલા જ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશી શકે છે અને તે જ દિવસે પરત ફરવું પડશે. જો કે, સિએટલમાં ફાઇનલ મેચ પહેલા, આ નિયમ થોડો હળવો કરવામાં આવ્યો હતો, અને ટીમને બે દિવસ પહેલા આવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
ઈજિપ્ત સામેની મેચ પછી, ઈરાનના કેપ્ટન મેહદી તારેમીએ આવી પરિસ્થિતિઓમાં મુસાફરી અને વ્યવસ્થાઓને અસહ્ય ગણાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે આવી પરિસ્થિતિઓને કારણે તેમની ટીમને ઘણી મૂંઝવણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે શું તેમની ટીમનું ખરેખર ટુર્નામેન્ટમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે.
તેમની ટીમ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે: ટીમના મુખ્ય કોચ
તારેમીએ કહ્યું કે, કોણ અમને મદદ કરવા માંગે છે? જો તેઓ અમને બહાર ઇચ્છે છે, તો ઠીક છે, અમે બહાર રહીશું, પરંતુ આ વાજબી નથી. ટીમના ઘણા મુખ્ય અધિકારીઓ અને પ્રતિનિધિઓ પણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પહોંચી શક્યા ન હતા. ઈરાનના મુખ્ય કોચ અમીર ઘલેનોઈએ કહ્યું કે તેમની ટીમ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને તે સતત તણાવમાં છે.