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હાર્યા વગર જ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયું ઈરાન, 7મી વખત પણ તૂટી ગઈ ટ્રોફીની આશા

Iran in Football World Cup 2026: ઑસ્ટ્રિયા અને અલ્જેરિયા સામે ડ્રો મેચ બાદ પ્રથમ વખત ઈરાનનું વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટમાં પહોંચવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું. ત્રણ ડ્રો સાથે ઈરાન અજેય રહ્યું, પરંતુ આગલા રાઉન્ડમાં આગળ વધવા માટે જરૂરી પોઈન્ટ મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયું. મેદાનની બહારની પરેશાનીઓ અને નિયમોએ પણ તેમના અભિયાનને અસર કરી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:14 AM IST
હાર્યા વગર જ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયું ઈરાન, 7મી વખત પણ તૂટી ગઈ ટ્રોફીની આશા
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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