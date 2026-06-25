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વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ, આ ખેલાડીનું કપાશે પત્તુ... આયર્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20માં આવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ-11

IRE vs IND 1st T20 : વૈભવ સૂર્યવંશી આયર્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરી શકે છે. જો તેને ડેબ્યૂ કરવાની તક મળે તો ઓપનિંગ બેટ્સમેનમાંથી એકને બહાર બેસવું પડશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન કેવી હશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 25, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:59 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ, આ ખેલાડીનું કપાશે પત્તુ... આયર્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20માં આવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ-11
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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