/વૈભવ સૂર્યવંશીનું ડેબ્યૂ, આ ખેલાડીનું કપાશે પત્તુ... આયર્લેન્ડ સામેની પ્રથમ T20માં આવી હશે ભારતની પ્લેઈંગ-11

IRE vs IND 1st T20 : ટીમ ઈન્ડિયા માટે 26 જૂનથી ટી20 ફોર્મેટમાં એક નવા યુગની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. પહેલીવાર શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમ ટી20 મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ શ્રેણી ભારત માટે ખાસ મહત્વ ધરાવે છે, કારણ કે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી પહેલી જ મેચમાં ડેબ્યૂ કરી શકે છે.
જો વૈભવને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવે છે, તો સંજુ સેમસન અથવા અભિષેક શર્મામાંથી કોઈ એકને બહાર બેસવું પડશે તે ચોક્કસ છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે જો વૈભવને પહેલી ટી20 મેચમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળે છે તો ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન કેવી હશે.
ટીમ ઈન્ડિયા માટે વૈભવ સૂર્યવંશી ડેબ્યૂ કરશે
બિહારનો વૈભવ સૂર્યવંશી ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં પોતાની કુશળતા દર્શાવતો જોવા મળી શકે છે. તેને બેલફાસ્ટમાં યોજાનારી પહેલી ટી20 મેચમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે. તેને સંજુ સેમસન સાથે ઇનિંગ ઓપનિંગ કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે.
તેના પછી ઈશાન કિશન નંબર 3 પર બેટિંગ કરવા આવશે, જ્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર પોતે નંબર 4 પર જવાબદારી સંભાળશે. તિલક વર્માને નંબર 5 પર તક મળી શકે છે, ત્યારબાદ શિવમ દુબે અને અક્ષર પટેલ ઇનિંગ ફિનિશ કરવા માટે તક મળી શકે છે. હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને અર્શદીપ સિંહ પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે ટીમ મેનેજમેન્ટ સ્પિન વિભાગ માટે વરુણ ચક્રવર્તી પર વિશ્વાસ મૂકી શકે છે.
ટીમ ઇન્ડિયા ક્લીન સ્વીપનું ટાર્ગેટ રાખશે
ટીમ ઇન્ડિયા આયર્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન બે T20 મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. બંને મેચ બેલફાસ્ટમાં યોજાશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 26 જૂને રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ 28 જૂને રમાશે. ભારતીય ટીમ આ શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપ કરવાનું ટાર્ગેટ રાખશે. ખાસ કરીને, બધાની નજર શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ પર રહેશે.
ટીમ ઇન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન, ઇશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને અર્શદીપ સિંહ.