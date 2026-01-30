આયર્લેન્ડના પોલ સ્ટર્લિંગે રચ્યો ઈતિહાસ, ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં તૂટી ગયો રોહિતનો રેકોર્ડ
આયર્લેન્ડનો પોલ સ્ટર્લિંગ T20i મા સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી બની ગયો છે. તેણે પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. રોહિતે 2024 ટી20 વિશ્વકપ બાદ આ ફોર્મેટમાંથી સંન્યાસ લઈ લીધો હતો.
આયર્લેન્ડના કેપ્ટન પોલ સ્ટર્લિંગે યુએઈ વિરુદ્ધ પ્રથમ ટી20 મેચમાં મેદાન પર ઉતરવાની સાથે ઈતિહાસ રચ્યો છે. રોહિત શર્માનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી હવે તે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી બની ગયો છે. આ પોલ સ્ટર્લિંગના કરિયરની 160મી ટી20 મેચ હતી. રોહિત શર્માએ આ ફોર્મેટમાં 159 મેચ રમી હતી. ટી20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી માત્ર 3 ખેલાડીઓએ 150થી વધુ મેચ રમી છે. ટોપ-3મા બે નામ આયર્લેન્ડથી છે.
પોલ સ્ટર્લિંગ અને રોહિત શર્મા સિવાય T20I મા 150થી વધુ મેચ રમનાર ત્રીજો ખેલાડી જોર્જ ડોકરેલ છે, તેણે આયર્લેન્ડ માટે 153 મેચ રમી છે. અફઘાનિસ્તાનનો મોહમ્મદ નબી અને ઈંગ્લેન્ડનો જોસ બટલર ટોપ-5મા સામેલ છે.
ટી20મા સૌથી વધુ મેચ રમનાર ખેલાડી
પોલ સ્ટર્લિંગ- 160
રોહિત શર્મા- 159
જોર્જ ડોકરેલ- 153
મોહમ્મદ નબી- 148
જોસ બટલર- 144
પોલ સર્ટિંગ માટે આ ઐતિહાસિક મેચ ખાસ રહી નહીં. તે યુએઈ વિરુદ્ધ ત્રણ બોલમાં માત્ર આઠ રન બનાવી આઉટ થયો હતો. આ મેચમાં આયર્લેન્ડે 57 રનથી જીત મેળવી હતી.
આયર્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટના નુકસાન પર 178 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં યુએઈની ટીમ 19.5 ઓવરમાં 121 રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
