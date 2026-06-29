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ભારત સામે ઐતિહાસિક જીતના 24 કલાકમાં આયર્લેન્ડને મોટો ઝટકો! હેડ કોચે આપ્યું રાજીનામું, જણાવ્યું મોટું કારણ

Ireland Cricket Team: ભારત સામેની T20I સિરીઝમાં ઐતિહાસિક જીત બાદ આયર્લેન્ડ ટીમના હેડ કોચે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપીને ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધું છે. હેનરિક મલાને આયર્લેન્ડની પુરુષ ટીમના હેડ કોચનું પદ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 29, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:36 PM IST
ભારત સામે ઐતિહાસિક જીતના 24 કલાકમાં આયર્લેન્ડને મોટો ઝટકો! હેડ કોચે આપ્યું રાજીનામું, જણાવ્યું મોટું કારણ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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