/ભારત સામે ઐતિહાસિક જીતના 24 કલાકમાં આયર્લેન્ડને મોટો ઝટકો! હેડ કોચે આપ્યું રાજીનામું, જણાવ્યું મોટું કારણ

Ireland Cricket Team: ભારત સામેની T20I સિરીઝમાં ઐતિહાસિક જીતના તરત જ બાદ આયર્લેન્ડ ટીમના હેડ કોચે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપીને ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધું છે. હેનરિક મલાને આયર્લેન્ડની પુરુષ ટીમના હેડ કોચનું પદ છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેઓ છેલ્લા ચાર વર્ષથી વધુ સમયથી આ ભૂમિકામાં હતા. તેમનો આ નિર્ણય T20Iમાં ભારત સામે આયર્લેન્ડની ઐતિહાસિક 2-0ની જીત બાદ આવ્યો છે. આયર્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે હેનરિક મલાનની જગ્યાએ ગેરી વિલ્સનને પુરુષ ટીમના નવા હેડ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
ભારત સામેની ઐતિહાસિક જીતના 24 કલાકની અંદર જ હેનરિક મલાનનું હેડ કોચના પદ પરથી રાજીનામું આપવું એ ચોંકાવનારો નિર્ણય છે. મલાનનો કોન્ટ્રાક્ટ શરૂઆતમાં 2027ની શરૂઆત સુધીનો હતો, પરંતુ 45 વર્ષના આ દક્ષિણ આફ્રિકાના કોચે પદ છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ક્રિકેટ આયર્લેન્ડની પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, તેમનું માનવું છે કે આગામી વર્ષે યોજાનારા વનડે વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય કરવાના હેતુથી કોઈ નવા કોચના આવવાનો આ યોગ્ય સમય છે.
હેનરિક મલાને શું કહ્યું?
હેનરિક મલાને પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, "આ ખેલાડીઓ, સ્ટાફ અને આઇરિશ ક્રિકેટ સમુદાય સાથે કામ કરવું મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત રહી છે. અહીં રહેવાનો અનુભવ મારા અને મારા પરિવાર માટે ખૂબ જ શાનદાર રહ્યો છે અને અમે આઇરિશ ક્રિકેટ સાથે પ્રસાર કરેલા અમારા સમયને હંમેશાં ખૂબ જ પ્રેમથી યાદ કરીશું."
મલાને વધુમાં કહ્યું કે, "મેદાન પર અમે ગર્વ સાથે તે ઐતિહાસિક જીતોને યાદ કરી શકીએ છીએ. મેલબોર્નમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે T20 વર્લ્ડ કપમાં ઐતિહાસિક જીત, અબુ ધાબીમાં અફઘાનિસ્તાન સામે અમારી પ્રથમ ટેસ્ટ જીત, બેલફાસ્ટમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે પ્રથમ ઘરેલું ટેસ્ટ જીત, ભારત સામે ઘરેલું T20 સિરીઝમાં ઐતિહાસિક જીત અને પાકિસ્તાન, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તથા દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવવું. સાથે જ દુનિયાની ટોપ ટીમોને પડકારવાની અને તેમને હરાવવાની અમારી સતત ક્ષમતાના કારણે T20 વર્લ્ડ કપ માટે સીધા ક્વોલિફાય કરવું પણ અમારા માટે ગર્વની વાત છે."
આયર્લેન્ડના નવા હેડ કોચ બન્યા ગેરી વિલ્સન
આયર્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે હેનરિક મલાનના રાજીનામાના તરત જ બાદ ગેરી વિલ્સનને આયર્લેન્ડ પુરુષ ક્રિકેટ ટીમના નવા હેડ કોચ નિયુક્ત કરી દીધા છે. નોંધનીય છે કે, 40 વર્ષના વિલ્સને 2020માં નિવૃત્ત થતા પહેલા 15 વર્ષના શાનદાર આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરમાં 292 મેચોમાં આયર્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ તરત જ કોચિંગ ક્ષેત્રે આવી ગયા.
શરૂઆતમાં તેમણે 'નોર્થ વેસ્ટ વોરિયર્સ'ને કોચિંગ આપ્યું અને પછી 2022માં આયર્લેન્ડની પુરુષ સીનિયર ટીમના કોચિંગ સેટઅપમાં આસિસ્ટન્ટ કોચ તરીકે જોડાયા. 1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં જોન વિલ્સ પછી તેઓ આયર્લેન્ડની પુરુષ ટીમના પ્રથમ આઇરિશ મૂળના હેડ કોચ બન્યા છે.