આ સ્ટાર બેટ્સમેનનું IPL કરિયર ખતમ ? આગામી સિઝનમાં ખરીદદાર મળવો પણ મુશ્કેલ

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 27, 2026, 05:36 PM IST
  • અજિંક્ય રહાણેની IPL કારકિર્દી સમાપ્ત થવાના આરે 
  • અજિંક્ય રહાણેનું IPL 2026માં સતત ખરાબ પ્રદર્શન 
  • રહાણે 8 મેચોમાં ફક્ત 162 રન જ બનાવી શક્યો છે

Ajinkya Rahane : આ ભારતીય ખેલાડીની IPL કારકિર્દી હવે લગભગ સમાપ્ત થઈ રહી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. વર્તમાન સીઝનમાં તેના ફોર્મને જોતાં આગામી સીઝનમાં તેને કોઈ ખરીદદાર મળવો મુશ્કેલ લાગી રહ્યું છે. પરિણામે નજીકના ભવિષ્યમાં આ ખેલાડીને IPLમાં રમવાની બીજી તક મળે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. એવું લાગે છે કે આ ભારતીય ખેલાડીની IPL કારકિર્દી આ જ સીઝન સાથે ખતમ થઈ રહી છે.

અજિંક્ય રહાણેને તેના ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. હવે 2026ની IPLમાં ખરાબ પ્રદર્શન બાદ તેની IPL કારકિર્દી પણ સમાપ્ત થઈ શકે છે. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ ફ્રેન્ચાઇઝીએ 2026ની IPL સીઝન માટે અજિંક્ય રહાણેને ₹1.5 કરોડમાં રિટેન કર્યો હતો. અજિંક્ય રહાણે 2025થી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યા છે, પરંતુ બેટિંગ મોરચે તે નિષ્ફળ સાબિત થયો છે.

IPL 2026માં અજિંક્ય રહાણે અત્યાર સુધી 8 મેચોમાં 23.14ની નિરાશાજનક સરેરાશ સાથે ફક્ત 162 રન બનાવી શક્યો છે. 2026ની IPL સીઝનમાં તેનો વ્યક્તિગત સ્કોર 67, 8, 8*, 41, 28, 0, 0 અને 10 રન રહ્યો છે. આ પ્રદર્શનને જોતાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અજિંક્ય રહાણેને રિલીઝ કરે તેવી શક્યતા છે. 2027ની IPL ઓક્શનમાં કોઈપણ ટીમ અજિંક્ય રહાણેને તેના નબળા પ્રદર્શનને પ્રાથમિક કારણ ગણાવીને હસ્તગત કરવા માંગશે નહીં.

રવિવારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રમાયેલી IPL 2026 મેચમાં અજિંક્ય રહાણે 15 બોલમાં માત્ર 10 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. જોકે, તેની ટીમ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે સુપર ઓવરમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને હરાવી હતી. બેટ્સમેન તરીકે અજિંક્ય રહાણેની IPL કારકિર્દી હવે તેના અંતની નજીક હોય તેવું લાગે છે. IPLમાં અજિંક્ય રહાણેએ અત્યાર સુધીમાં 206 મેચોમાં 30.2ની સરેરાશથી કુલ 5,194 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન અજિંક્ય રહાણેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર 105 રન રહ્યો છે. તેની સમગ્ર IPL કારકિર્દી દરમિયાન અજિંક્ય રહાણેએ અત્યાર સુધીમાં 2 સદી અને 34 અડધી સદી નોંધાવી છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

