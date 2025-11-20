Prev
હાર્દિક પંડ્યાએ મહિકા શર્મા સાથે કરી લીધી સગાઈ ? આ ફોટાના કારણે શરૂ થઈ ચર્ચા

Hardik Pandya : હાર્દિક પંડ્યા છેલ્લા ઘણા સમયથી પોતાના અંગત જીવનને લઈને સમાચારમાં છે. તેના અને મોડેલ મહિકા શર્મા વચ્ચેના સંબંધોના અનેક અહેવાલો આવ્યા છે. હવે સગાઈની અફવાઓ પણ સામે આવી રહી છે.

હાર્દિક પંડ્યાએ મહિકા શર્મા સાથે કરી લીધી સગાઈ ? આ ફોટાના કારણે શરૂ થઈ ચર્ચા

Hardik Pandya : હાર્દિક પંડ્યા અને મોડેલ મહિકા શર્મા છેલ્લા ઘણા સમયથી સંબંધોની અફવાઓને કારણે સમાચારમાં છે. બંનેના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. હાલ ચર્ચામાં છે તેનું કારણ એ છે કે લોકો પૂછી રહ્યા છે કે શું તેમણે સગાઈ કરી લીધી છે.

હાર્દિક અને મહિકાના કેટલાક ફોટા વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેમાં મહિકા વીંટી પહેરેલી જોવા મળે છે. આ ફોટા જોઈને ફેન્સ અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે શું બંનેએ સગાઈ કરી લીધી છે.

તાજેતરમાં હાર્દિકે "My Big 3" (બ્લુ હાર્ટ ઇમોજી, ઓમ ઇમોજી અને ક્રિકેટ બેટ ઇમોજી) કેપ્શન સાથે ઘણા ફોટા શેર કર્યા હતા, ક્રિકેટરે મહિકા સાથે પ્રાર્થના કરતો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો અને મહિકા સાથે જીમમાં જતો બીજો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો.

 

લોકોની પ્રતિક્રિયા

એક વ્યક્તિએ કોમેન્ટ કરી, "એવું લાગે છે કે તેઓ તેમના સંબંધોનો ખુલાસો કરી રહ્યા છે." બીજાએ લખ્યું, "મને ખબર નથી કે તેઓ સગાઈ કરી છે કે નહીં, પરંતુ તેઓ સાથે સારા લાગે છે." બીજાએ લખ્યું, "ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ ફોટો શેર કર્યા પછી મને પણ લાગે છે કે તેઓ સગાઈ કરી ચૂક્યા છે."

હાર્દિક અને નતાશાના લગ્ન અને છૂટાછેડા

હાર્દિકે આ વર્ષના ઓક્ટોબરમાં મહિકા સાથેના તેના સંબંધની પુષ્ટિ કરી હતી. ત્યારથી તેઓ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ખુલ્લેઆમ ફોટા શેર કરે છે.  હાર્દિકના પહેલા નતાશા સાથે લગ્ન થયા હતા. તેમને એક પુત્ર પણ છે. જોકે, તેઓ ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં અલગ થઈ ગયા હતા.

