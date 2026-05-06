/શું 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીનું IPLમાં રમવું ગુનો છે? જાણો શું કહે છે ભારતનો બાળ મજૂરી કાયદો

Vaibhav Sooryavanshi In IPL: આઈપીએલમાં 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીના રમવા પર બાળ મજૂરીના આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે, સગીર ખેલાડી માટે પ્રોફેશનલ ક્રિકેટ રમવું ગુનો છે કે નથી.
Vaibhav Sooryavanshi In IPL: આઈપીએલ 2026ની સીઝનમાં 15 વર્ષના યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી મેદાનમાં ઉતરવાની સાથે ભારતીય ક્રિકેટમાં એક નવી કાનૂની ચર્ચા શરૂ થઈ છે. જ્યાં દુનિયા તેની પ્રતિભાની પ્રશંસા કરે છે, ત્યાં બીજી તરફ સામાજિક કાર્યકરો તેને બાળ મજૂરી ગણાવી રહ્યા છે અને રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે કાનૂની કાર્યવાહીની ધમકી આપી રહ્યા છે. શું ખરેખર કરોડો ડોલરની આ લીગમાં કોઈ સગીરનું રમવું ગુનો છે કે પછી અન્ય કોઈ કાવતરું છે? ચાલો ભારતીય બાળ મજૂરી કાયદાઓ અને BCCIના કડક નિયમોના લેન્સ દ્વારા આ આખા વિવાદ વિશે જાણીએ.
કાનૂની ધમકીઓનો ખતરો
રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી રમી રહેલા 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી માટે IPLમાં તેની હાજરી હવે ફક્ત મેદાન પરના તેના પ્રદર્શન સુધી મર્યાદિત નથી રહી. એક સામાજિક કાર્યકર્તાએ IPLમાં તેમના રમવા પર બાળ મજૂરી ગણાવીને FIR નોંધાવવાની ચેતવણી આપી છે. કાર્યકર્તાની દલીલ છે કે, એક સગીરને આ પ્રકારના ભારે દબાણવાળા વ્યાવસાયિક રમતમાં ધકેલી દેવા એ કાયદાનું ઉલ્લંઘન છે. વૈભવ અગાઉ તેની ઉંમર અને તેની કીટમાં AI ચિપ જેવા અજીબોગરીબ દાવાઓને લઈ ચર્ચામાં રહ્યો છે. પરંતુ આ કાનૂની ગૂંચવણ હવે તેના કરિયર માટે મોટો પડકાર બની શકે છે.
શું IPL રમવું એ બાળ મજૂરીની શ્રેણીમાં આવે છે?
ભારતીય કાયદા અનુસાર, IPL જેવી પ્રોફેશનલ રમતની ઈવેન્ટ્સમાં 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના ખેલાડીઓની ભાગીદારીને બાળ મજૂરી ગણવામાં આવતી નથી. બાળ મજૂરી (નિષેધ અને નિયમન) અધિનિયમ હેઠળ બાળકોને જોખમી ઉદ્યોગોમાં કામ કરતા અટકાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ કલા, મનોરંજન અને રમતગમત જેવી શ્રેણીઓમાં કડક શરતો સાથે છૂટ આપવામાં આવી છે. જે રીતે IPL એક વ્યવસ્થિત, કરારબદ્ધ અને BCCI દ્વારા સંચાલિત આયોજન છે, તેને શોષણને બદલે કૌશલ્ય વિકાસ અને પ્રોફેશનલ તક તરીકે જોવામાં આવે છે.
BCCIના અનુભવ સાથે જોડાયેલા નવા નિયમો
સપ્ટેમ્બર 2025થી BCCIએ IPLમાં નાની ઉંમરના ખેલાડીઓની એન્ટ્રીને લઈને નિયમો વધુ કડક બનાવ્યા છે. હવે કોઈપણ અંડર-16 કે અંડર-19 ખેલાડી સીધો IPLના મંચ પર પહોંચી શકશે નહીં. નવા નિયમો અનુસાર, કોઈપણ સગીર ખેલાડીએ IPL ઓક્શનનો ભાગ બનવા માટે પોતાની રાજ્યની ટીમ તરફથી ઓછામાં ઓછી એક ફર્સ્ટ-ક્લાસ એટલે કે રણજી ટ્રોફી મેચ રમવી અનિવાર્ય છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 14 વર્ષની ઉંમરે જ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પોતાનું કૌશલ્ય સાબિત કર્યું હતું, ત્યારબાદ જ તેને ઓક્શનનો માર્ગ મળ્યો છે.
સીધા પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ અને પ્રતિભાની પરખ
BCCIનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે, IPLનું સ્તર ખૂબ જ ઊંચું છે, તેથી સ્થાનિક ક્રિકેટના અનુભવ વિના કોઈપણ યુવા ખેલાડીને મેદાનમાં ઉતારવો જોખમી હોઈ શકે છે. હવે 'સ્ટ્રીટ ટુ આઈપીએલ' જેવા કોન્સેપ્ટ સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ ગયા છે. જો કોઈ ખેલાડીની ઉંમર 15થી 18 વર્ષની વચ્ચે હોય, તો તેણે પહેલા રેડ બોલ ક્રિકેટ (રણજી ટ્રોફી)માં પોતાની યોગ્યતા સાબિત કરવી પડશે. આ નિયમ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે, ખેલાડી માત્ર શારીરિક રીતે જ નહીં પરંતુ માનસિક રીતે પણ મોટા સ્તરના દબાણને સહન કરવા માટે તૈયાર છે.
ઉંમરની કોઈ લઘુત્તમ મર્યાદા નહીં, અનુભવ જ માપદંડ
કાનૂની અને તકનીકી રીતે IPL રમવા માટે કોઈ કડક લઘુત્તમ વય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી નથી. જો કે, 15 થી 18 વર્ષના ખેલાડીઓ ત્યારે જ રમી શકે છે જ્યારે તેઓ BCCIના અનુભવ સંબંધિત માપદંડોને પૂર્ણ કરતા હોય. વૈભવ સૂર્યવંશીનું ઉદાહરણ સાબિત કરે છે કે, જો ખેલાડીએ સ્થાનિક સ્તરે અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું હોય, તો ઉંમર તેના આડે આવશે નહીં. કાયદો તેને ગુનો માનતો નથી કારણ કે, ખેલાડી એક પ્રોફેશનલ કરાર હેઠળ હોય છે જેમાં તેના શિક્ષણ અને સુરક્ષાનું પૂરતું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે.