મોહમ્મદ શમી ક્રિકેટમાંથી લેવા જઈ રહ્યો છે સંન્યાસ ? આખરે ફાસ્ટ બોલરે નિવૃત્તિ અંગે તોડ્યું મૌન
Mohammed Shami : મોહમ્મદ શમીએ પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માર્ચ 2025માં રમી હતી. તેણે 2025ની ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન દુબઈમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફાઇનલ મેચ રમી હતી. ત્યારથી તે ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નથી. ત્યારે નિવૃત્તિની અટકળો વચ્ચે તેનું નિવેદન સામે આવ્યું છે.
- મોહમ્મદ શમીને ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર છે
- છેલ્લે તે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલમાં રમ્યો હતો
- હવે મોહમ્મદ શમીએ નિવૃત્તિ અંગે મૌન તોડ્યું છે
Mohammed Shami : ફોર્મ અને ફિટનેસના મુદ્દાઓને ટાંકીને ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે મોહમ્મદ શમીને ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર રાખ્યો છે. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી જેણે એક સમયે ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારત માટે વિનાશ વેર્યો હતો. હવે ત્રણેય ફોર્મેટમાં પોતાનું સ્થાન ગુમાવી ચૂક્યો છે.
મોહમ્મદ શમીએ તેની છેલ્લી વનડે મેચ 9 માર્ચ, 2025ના રોજ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલ દરમિયાન રમી હતી. તેણે 2 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ મુંબઈમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે પોતાની છેલ્લી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી. મોહમ્મદ શમીએ છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમ્યાને હવે ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા છે.
મોહમ્મદ શમી ક્રિકેટમાંથી લેવા જઈ રહ્યો છે સંન્યાસ ?
મોહમ્મદ શમીએ જૂન 2023માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ફાઇનલ દરમિયાન પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. આજ સુધી મોહમ્મદ શમીએ ભારત માટે 64 ટેસ્ટ, 108 વનડે અને 25 T20I રમી છે, જેમાં આ ફોર્મેટમાં અનુક્રમે 229, 206 અને 27 વિકેટ લીધી છે. કુલ મળીને મોહમ્મદ શમીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 462 વિકેટ લીધી છે. પરિણામે મોહમ્મદ શમીના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ અંગે અટકળો વધી રહી છે. મોહમ્મદ શમીએ હવે તેની નિવૃત્તિ અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
મોહમ્મદ શમીએ નિવૃત્તિ અંગે મૌન તોડ્યું
ધ શુભમકર મિશ્રા શો પર બોલતા મોહમ્મદ શમીએ કહ્યું, જ્યારે હું થાકી જઈશ, ત્યારે હું ક્રિકેટ છોડી દઈશ. જોકે, હાલમાં હું નિવૃત્તિ વિશે વિચારતો પણ નથી, કારણ કે આવો વિચાર તમને પાછળ રાખે છે. જો આ વિચાર તમારા મનમાં આવે છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમે પહેલાથી જ થાકી ગયા છો અને જો તમે થાકેલા છો, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમે કંટાળી ગયા છો, મેં પહેલા પણ કહ્યું છે. જે દિવસે હું સવારે ઉઠીશ અને નક્કી કરીશ કે હું કંટાળી ગયો છું, તે જ દિવસે હું ક્રિકેટ છોડી દઈશ. તો હા જે દિવસે મને આળસ આવશે અથવા બોર થવા લાગીશ તે દિવસે હું ક્રિકેટ છોડી દઈશ.
હું અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવા માટે મારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશ
મોહમ્મદ શમીએ કહ્યું કે, હું કંટાળી ગયો નથી કે મારો ઉત્સાહ ઓછો થયો નથી. હું રમતનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી રહ્યો છું અને પરિણામો સકારાત્મક અને પ્રોત્સાહક રહ્યા છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) સાથે પડકારજનક કાર્યકાળ પછી મોહમ્મદ શમી હવે IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) માટે અસાધારણ પ્રદર્શન કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે.
શમીએ ઉમેર્યું કે, એક બોલર તરીકે, હું મારી જાતને 100 ટકા આપીશ. હું મારી જવાબદારીઓ નિભાવીશ અને મારા પર મૂકવામાં આવેલી અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવા માટે મારી બધી તાકાતથી પ્રયત્ન કરીશ. બાકીની વાત કરીએ તો, હું મારું ભાગ્ય બદલી શકતો નથી, હું ફક્ત મારા વલણ અને અડગ નિશ્ચય દ્વારા યોગદાન આપી શકું છું.
