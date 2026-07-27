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9 વર્ષ નાના ક્રિકેટરને ડેટ કરી રહી છે મૃણાલ ઠાકુર ? વાયરલ વીડિયો બાદ શરૂ થઈ ડેટિંગની ચર્ચા

અભિનેત્રી મૃણાલ ઠાકુર ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. તેનું નામ ક્રિકેટર યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે જોડાઈ રહ્યું છે, જે તેનાથી નવ વર્ષ નાનો છે. સોશિયલ મીડિયા પર બંને સ્ટાર્સ અંગે વિવિધ દાવાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 27, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:36 PM IST
9 વર્ષ નાના ક્રિકેટરને ડેટ કરી રહી છે મૃણાલ ઠાકુર ? વાયરલ વીડિયો બાદ શરૂ થઈ ડેટિંગની ચર્ચા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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