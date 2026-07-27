/9 વર્ષ નાના ક્રિકેટરને ડેટ કરી રહી છે મૃણાલ ઠાકુર ? વાયરલ વીડિયો બાદ શરૂ થઈ ડેટિંગની ચર્ચા

બોલિવૂડ અભિનેત્રી મૃણાલ ઠાકુર ફરી એકવાર તેની લવ લાઈફને લઈને ચર્ચામાં છે. જો કે, આ વખતે ડેટિંગની અફવાઓ તેને કોઈ સાથી અભિનેતા સાથે નહીં, પરંતુ ભારતીય ક્રિકેટર યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. તેમના સંબંધો વિશે વાયરલ અહેવાલો પર હજુ સુધી બંનેમાંથી કોઈએ કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
મૃણાલ સાથે કેમ જોડાઈ રહ્યું છે યશસ્વીનું નામ ?
અભિનેત્રી મૃણાલ ઠાકુર અને ક્રિકેટર યશસ્વી જયસ્વાલ એક જ કેફેમાં જોવા મળ્યા હતા. મૃણાલ મુંબઈના એક જાણીતા કેફેમાં જોવા મળી હતી અને થોડા સમય પછી યશસ્વી જયસ્વાલ તે જ કેફેમાંથી બહાર નીકળતો જોવા મળ્યો હતો અને પછી તેની ગાડીમાં બેસીને જતો રહ્યો હતો.
એક જ કેફેમાં જોવા મળ્યા
એક જ કેફેમાં બંને સ્ટાર્સના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયા, જેનાથી ડેટિંગની અફવાઓ ફેલાઈ ગઈ. ચાહકોએ અનુમાન લગાવવાનું શરૂ કર્યું કે તેમની વચ્ચે કંઈક ચાલી રહ્યું છે, જ્યારે કેટલાક લોકો જણાવી રહ્યા છે કે તેઓ કદાચ જાહેરાતના શૂટિંગ માટે મળ્યા હશે. મૃણાલ અને યશસ્વી વચ્ચે ઉંમરના અંતર અંગે પણ ચર્ચાઓ સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવી છે.
જોકે, મૃણાલ કે યશસ્વીમાંથી કોઈએ પણ અત્યાર સુધી ડેટિંગની અફવાઓ પર પ્રતિક્રિયા આપી નથી. અમે પણ આ અહેવાલોની પુષ્ટિ કરતા નથી.
So... Yashasvi Jaiswal is dating Mrunal Thakur now? 😭💀
Didn't see that plot twist coming at all. Internet detectives are working overtime! 👀pic.twitter.com/y0lT2A5OgU
— Gaurav (@Gaurav_HRX) July 27, 2026
યુઝર્સની પ્રતિક્રિયાઓ
મૃણાલ ઠાકુર અગાઉ પણ તેના ડેટિંગના સમાચારોને લઈને ચર્ચામાં રહી ચૂકી છે. યશસ્વી પહેલા તેનું નામ અભિનેતા ધનુષ સાથે જોડાયું હતું બંને વચ્ચે સંભવિત લગ્નની ચર્ચા હતી. જોકે, તેના નજીકના લોકોએ આ અહેવાલોને ખોટા ગણાવ્યા હતા.
મૃણાલ ઠાકુર તેની કારકિર્દીમાં ખૂબ જ સારી કામગીરી કરી રહી છે. તે છેલ્લે ફિલ્મ 'હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ'માં જોવા મળી હતી.