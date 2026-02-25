Prev
શું પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપમાંથી થઈ ગયું છે બહાર, કે હજી કોઈ ચાન્સ બાકી છે? જાણો સમીકરણ

Pakistan Team: સુપર 8માં ઇંગ્લેન્ડ સામે હાર્યા બાદ પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલની આશાઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે. પાકિસ્તાનની ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પહેલી સુપર 8 મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:13 AM IST
  • ઇંગ્લેન્ડ સામે હાર્યા પછી, પાકિસ્તાનના ખાતામાં હવે ફક્ત એક જ પોઈન્ટ છે.
  •  28 ફેબ્રુઆરીએ આગામી મેચ જીતે છે, તો તે 3 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે.
  • પાકિસ્તાનને શ્રીલંકા સામે જીત અને ન્યુઝીલેન્ડની હાર માટે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર પડશે

Pakistan Team: સલમાન આગાની આગેવાની હેઠળની પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને સુપર 8માં ઇંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હારથી પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પહોચવાની આશાને મોટો ફટકો પડ્યો છે. પાકિસ્તાનનો ત્રીજો અને અંતિમ મુકાબલો શ્રીલંકા સામે બાકી છે. પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર થઈ ગયું નથી, પરંતુ હવે ફક્ત શ્રીલંકા સામેની જીત જ તેમને સેમિફાઇનલમાં લઈ જઈ શકે છે, અને તેમને ઘણા આશીર્વાદની જરૂર છે. ચાલો સમજીએ કે કેવી રીતે

ઇંગ્લેન્ડ સામે હાર્યા પછી, પાકિસ્તાનના ખાતામાં હવે ફક્ત એક જ પોઈન્ટ છે.

જો પાકિસ્તાન 28 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકા સામેની પોતાની આગામી મેચ જીતે છે, તો તેઓ મહત્તમ 3 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે.

ન્યુઝીલેન્ડની હાર માટે પ્રાર્થના કરવી પડશે

સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે, પાકિસ્તાનને શ્રીલંકા સામે જીત અને ન્યુઝીલેન્ડની હાર માટે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર પડશે.

ન્યૂઝીલેન્ડ પાસે હજુ બે મેચ બાકી

ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ન્યૂઝીલેન્ડ પાસે હજુ બે મેચ બાકી છે. પાકિસ્તાને પ્રાર્થના કરવી પડશે કે ન્યૂઝીલેન્ડ પોતાની બંને મેચ હારે અને ત્રીજી મેચમાં શ્રીલંકાને હરાવે.

આ સ્થિતિમાં, પાકિસ્તાનના 3 પોઈન્ટ, શ્રીલંકા 2 પોઈન્ટ અને પાકિસ્તાન સેમિફાઈનલમાં જગ્યા સુરક્ષિત કરશે.

મામલો નેટ રન રેટ દ્વારા નક્કી થશે

જો ન્યૂઝીલેન્ડ શ્રીલંકાને હરાવે અને ઈંગ્લેન્ડ સામે હારે, જ્યારે પાકિસ્તાન શ્રીલંકાને હરાવે, તો પાકિસ્તાન અને ન્યૂઝીલેન્ડ બંનેના 3-3 પોઈન્ટ સરખા રહેશે. આ સ્થિતિમાં, મામલો નેટ રન રેટ દ્વારા નક્કી થશે.

જો ન્યૂઝીલેન્ડ પોતાની આગામી બે મેચ જીતી જાય, તો પાકિસ્તાન સેમિફાઈનલની રેસમાંથી બહાર થઈ જશે, કારણ કે આ બે જીત સાથે ન્યૂઝીલેન્ડ 5 પોઈન્ટ પર પહોંચી જશે.

Pakistan crickett20 world cup 2026Semi Final ScenarioGujarati NewsPakistan outPakistan ChanceCricket Newssport news

