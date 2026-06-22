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ખતમ થઈ ગયું આ 5 ભારતીય ક્રિકેટરોનું ODI કરિયર? ટીમ ઈન્ડિયામાં બીજી તક મળવી લગભગ અશક્ય, જાણો નામ

Team India: પાંચ ભારતીય ક્રિકેટરો એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) કારકિર્દીનો અંત નજીક આવી રહ્યો છે, અને ભારતીય ODI ટીમના દરવાજા તેમના માટે બંધ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેમણે હજુ સુધી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી નથી.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 22, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:06 PM IST
ખતમ થઈ ગયું આ 5 ભારતીય ક્રિકેટરોનું ODI કરિયર? ટીમ ઈન્ડિયામાં બીજી તક મળવી લગભગ અશક્ય, જાણો નામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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