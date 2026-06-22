/ખતમ થઈ ગયું આ 5 ભારતીય ક્રિકેટરોનું ODI કરિયર? ટીમ ઈન્ડિયામાં બીજી તક મળવી લગભગ અશક્ય, જાણો નામ

Team India: ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)ની પસંદગી સમિતિએ રવિવારે ઇંગ્લેન્ડ સામે ત્રણ મેચની એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) સિરીઝ માટે ભારતની 15 ખેલાડીઓની ટીમની જાહેરાત કરી. ટીમ ઇન્ડિયા 14 જુલાઈથી 19 જુલાઈ, 2026 દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર ઇંગ્લેન્ડની ટીમ સામે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ રમશે. પસંદગી સમિતિએ આ ODI સિરીઝ માટે પાંચ ક્રિકેટરોને અવગણ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે આ પાંચ ખેલાડીઓની ODI કારકિર્દી હવે લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
1. ભુવનેશ્વર કુમાર
ભારતના સ્ટાર સ્વિંગ બોલર ભુવનેશ્વર કુમારની ODI કારકિર્દી લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, અને ભારતીય ODI ટીમમાં તેમનું વાપસી લગભગ અશક્ય છે. ભુવનેશ્વર કુમાર નવા બોલ સાથે એટલો જ અસરકારક હતો જેટલો જૂના બોલથી બેટ્સમેનોને પરેશાન કરવામાં માહિર હતો. ભુવનેશ્વર કુમારે ભારત માટે પોતાની છેલ્લી વનડે 21 જાન્યુઆરી, 2022ના રોજ પાર્લમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમી હતી. આ પછી, ભુવનેશ્વર કુમારને ફરી ક્યારેય ભારતની ODI ટીમમાં તક મળી નહીં. હવે 36 વર્ષીય ભુવનેશ્વર કુમાર માટે ભારતની ODI ટીમમાં બીજી તક મળવી લગભગ અશક્ય છે. ભુવનેશ્વર કુમારે ભારત માટે 121 ODI મેચમાં 141 વિકેટ લીધી છે. ભુવનેશ્વર કુમારની ODI કારકિર્દી હવે લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
2. મોહમ્મદ શમી
ભારતના 35 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીને પણ હવે ODI ટીમમાં તક મળવી મુશ્કેલ લાગી રહી છે. મોહમ્મદ શમીએ 9 માર્ચ, 2025ના રોજ ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલ દરમિયાન ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પોતાની છેલ્લી ODI રમી હતી. તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કુલ 462 વિકેટ લીધી છે. જો કે, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર તેને ભારતની ODI ટીમમાં પાછા ફરવાની તક આપવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. મોહમ્મદ શમીની ODI કારકિર્દી હવે સમાપ્ત માનવામાં આવે છે. મોહમ્મદ શમીએ 2023ના વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ વિકેટ લીધી હતી અને ભારતને ફાઇનલમાં પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. સાત મેચોમાં, મોહમ્મદ શમીએ 10.71 ની સરેરાશથી 24 વિકેટ લીધી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે ત્રણ વખત પાંચ વિકેટ પણ લીધી હતી. મોહમ્મદ શમીએ ભારત માટે 108 ODIમાં 206 વિકેટ લીધી છે.
3. ઉમેશ યાદવ
ભારતના 38 વર્ષીય ઝડપી બોલર ઉમેશ યાદવને હવે ODI ટીમમાં સ્થાન મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે. ઉમેશ યાદવે 24 ઓક્ટોબર, 2018ના રોજ વિશાખાપટ્ટનમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પોતાની છેલ્લી ODI રમી હતી. તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કુલ 288 વિકેટ લીધી છે. તેની ODI કારકિર્દી હવે સમાપ્ત માનવામાં આવે છે. તેણે ભારત માટે 75 ODIમાં 106 વિકેટ લીધી છે. ODI ક્રિકેટમાં તેમનો શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ફિગર્સ 31 રન આપીને 4 વિકેટ છે. તે 145+ કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે બોલિંગ કરતી વખતે વિકેટ લેવામાં માહિર રહ્યો છે.
4. યુઝવેન્દ્ર ચહલ
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના પસંદગીકારોએ ભારતની ODI ટીમમાંથી ઘાતક લેગ-સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલને પણ બહાર કરી દીધો છે. પસંદગીકારોએ લગભગ ત્રણ વર્ષથી આ લેગ-સ્પિનરને ભારતની ODI ટીમમાં રમવાની તક આપી નથી. યુઝવેન્દ્ર ચહલે ટીમ ઈન્ડિયા માટે 72 ODI અને 80 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં અનુક્રમે 121 અને 96 વિકેટ લીધી છે. ચહલની ODI કારકિર્દી લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, અને ભારતની ODI ટીમમાં તેનું વાપસી લગભગ અશક્ય છે. ચહલ વચ્ચેની ઓવરોમાં વિકેટ લેવામાં માહિર રહ્યો છે. તેણે 13 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પોતાની છેલ્લી વનડે મેચ રમી હતી.
5. શાર્દુલ ઠાકુર
ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુર, જે હાઇ-સ્પીડ સ્વિંગ બોલિંગ અને વિસ્ફોટક બેટિંગમાં એક્સપર્ટ છે, તેની ODI કારકીર્દી લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, અને ભારતની ODI ટીમમાં તેનું વાપસી લગભગ અશક્ય છે. ઠાકુર નવા બોલ સાથે પણ એટલા જ અસરકારક હતા, જેટલા તે જૂના બોલથી બેટ્સમેનોને પરેશાન કરવામાં એક્સપર્ટ હતા. શાર્દુલ ઠાકુરે ભારત માટે પોતાનો છેલ્લો વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 19 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ વર્લ્ડ કપ 2023 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પુણેમાં બાંગ્લાદેશ સામે રમ્યો હતો. ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુરને આ પછી ભારતની ODI ટીમમાં ફરી ક્યારેય તક મળી નથી. હવે, 34 વર્ષીય ખેલાડી માટે ભારતની ODI ટીમમાં બીજી તક મળવી લગભગ અશક્ય છે. શાર્દુલ ઠાકુરે ભારત માટે 47 ODI મેચમાં 65 વિકેટ લીધી છે અને ODIમાં 329 રન પણ બનાવ્યા છે.