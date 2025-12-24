14 સિક્સર, 7 ચોગ્ગા... ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી થતા જ આ ખેલાડીએ 33 બોલમાં ફટકારી ધમાકેદાર સદી, મેદાનમાં આવ્યું રનોની સુનામી
Ishan Kishan: ભારતના યુવા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશને ફરી એકવાર તોફાની સદી ફટકારી છે. ઈશાન કિશને ચોગ્ગા-સિક્સર ફટકારી કર્ણાટક સામે શાનદાર સદી ફટકારવાનું કારનામું કર્યું છે.
Ishan Kishan: ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશનને હાલમાં જ ટીમ ઇન્ડિયામાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. લાંબા સમય સુધી ભારતીય ટીમમાંથી બહાર રહ્યા બાદ ઈશાન કિશનને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20I સિરીઝ અને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે ઈશાન કિશનને આ તક મળી છે. તેમણે હાલમાં જ પૂર્ણ થયેલી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલમાં બેટથી કમાલ કરીને પોતાની ટીમને ચેમ્પિયન બનાવી છે.
ઈશાન કિશને 18 ડિસેમ્બરના રોજ પુણેમાં રમાયેલી ટાઇટલ મેચમાં હરિયાણા સામે 49 બોલમાં 101 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને ઝારખંડને ટાઈટલ જીતાડ્યું છે. આ વિસ્ફોટક સદીના એક અઠવાડિયાની અંદર જ ઈશાને ફરી એકવાર બેટથી તબાહી મચાવી દીધી છે.
ઈશાન કિશને ફટકારી તોફાની સદી
ઈશાન કિશને વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં ઝારખંડ માટે પોતાની પહેલી જ મેચમાં તોફાની સદી ફટકારીને હાહાકાર મચાવ્યો છે. ઈશાને કર્ણાટક જેવી મજબૂત ટીમ સામે માત્ર 33 બોલમાં સદી ફટકારીને સનસની મચાવી દીધી છે. ઈશાને પહેલા 20 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી અને પછીના 13 બોલમાં બીજા 50 રન ઉમેરીને વિસ્ફોટક સદી ફટકારી છે. જેમાં 14 સિક્સર અને 7 ચોગ્ગા સામેલ છે. આ સાથે જ ધાકડ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ફાસ્ટ સદી ફટકારનાર બીજા ભારતીય ખેલાડી બની ગયો.
તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ઈશાન કિશને 33 બોલમાં ફટકારેલી સદી લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં ચોથી સૌથી ઝડપી સદી છે. લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ જેક ફ્રેઝર-મેકગર્કના નામે છે. એબી ડી વિલિયર્સ બીજા સ્થાને છે અને સાકિબ ઘાની ત્રીજા સ્થાને છે.
ઈશાન કિશને કર્ણાટકના બોલરોને જોરદાર ધોલાઈ કરી. તેમણે માત્ર 39 બોલમાં જ તાબડતોબ 125 રનની ઈનિંગ રમી છે. આ તોફાની સદીમાં 7 ચોગ્ગા અને 14 સિક્સર સામેલ છે. તેમને ધ્રુવ પ્રભાકર દ્વારા આઉટ કરવામાં આવ્યો.
લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન
જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક - 29 બોલ
એબી ડી વિલિયર્સ - 31 બોલ
સાકિબુલ ગની - 32 બોલ
ઈશાન કિશન - 33 બોલ
અનમોલપ્રીત સિંહ - 35 બોલ
કોરી એન્ડરસન - 36 બોલ
વૈભવ સૂર્યવંશી - 36 બોલ
નોંધનીય છે કે, વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26ની શરૂઆત 24 ડિસેમ્બરથી થઈ છે. BCCI માર્ગદર્શિકા અનુસાર, ટીમ ઈન્ડિયાના ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને ઋષભ પંત જેવા મોટા નામો સામેલ છે.
