ઈશાન કિશનને એમ જ નથી મળી ટીમ ઈન્ડિયામાં 'સીધી' એન્ટ્રી, જાણો શું છે ટીમ મેનેજમેન્ટનો માસ્ટર પ્લાન?

Ishan Kishan News: ડાબોડી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશનનો T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સીધો ટીમ ઈન્ડિયામાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તે આ મેગા ઇવેન્ટ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં પણ ભારતીય ટીમનો ભાગ રહેશે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે, તેણે અચાનક T20 વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન કેવી રીતે મેળવ્યું? આનો જવાબ આપવા માટે, તમારે ત્રણ મુખ્ય પરિબળોને સમજવાની જરૂર છે, જે એક રીતે ટીમ મેનેજમેન્ટનો માસ્ટર પ્લાન છે.
1. કોમ્બિનેશન પર કોઈ અસર થશે નહીં
ઈશાન કિશનનો T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમમાં સીધો સમાવેશ થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેની હાજરી ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક મજબૂત કોમ્બિનેશન પૂરું પાડશે. જોકે, તે શરૂઆતના અગિયારનો ભાગ રહેશે નહીં. શુભમન ગિલના સ્થાને તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. તે બેકઅપ ઓપનર અને બેકઅપ વિકેટકીપર હશે. જો સંજુ સેમસન અથવા અભિષેક શર્મા ઘાયલ થાય છે, તો તે સીધા તે સ્થાનો પર રમશે. આનાથી કોમ્બિનેશનમાં ખલેલ પડશે નહીં, કારણ કે તમને ઓપનરની જગ્યાએ ઓપનર અને વિકેટકીપરની જગ્યાએ વિકેટકીપર મળશે.
2. એક્સ્ટ્રા ફિનિશર
જિતેશ શર્મા અત્યાર સુધી વિકેટકીપર અને ફિનિશર તરીકે રમી રહ્યો હતો, હવે જ્યારે સંજુ સેમસન ઓપનિંગ કરશે અને વિકેટકીપર પણ હશે, તો જીતેશ શર્માને ટીમમાં રાખવાનો કોઈ અર્થ નહોતો. આનાથી ફિનિશર માટે ખાલી જગ્યા રહે છે, જે રિંકુ સિંહ ભરી શકે છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં, રિંકુ સિંહ અને જીતેશ શર્મા વચ્ચે રિંકુ સિંહ શ્રેષ્ઠ ફિનિશર રહેશે. તમે હાર્દિક પંડ્યા અને શિવમ દુબેને ટીમમાં સાથે રાખી શકો છો.
3. ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં મજબૂત ફોર્મ
સ્વાભાવિક રીતે, ત્રીજું કારણ ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં તેનું મજબૂત ફોર્મ હતું. તે અગાઉ ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમી ચૂક્યો છે. તાજેતરમાં, કેપ્ટન તરીકે, તેમણે તેમની ટીમ ઝારખંડને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં જીત અપાવી. તેમણે એક જ સિઝનમાં 200થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 500થી વધુ રન બનાવ્યા. શુભમન ગિલની બાકાત બાદ આ તેમના દાવાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
