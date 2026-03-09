બે દિવસ પહેલા બહેનનું નિધન, શોકમાં હતો પરિવાર, દીકરાએ જીતાડ્યો દેશને વર્લ્ડ કપ

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsબે દિવસ પહેલા બહેનનું નિધન, શોકમાં હતો પરિવાર, દીકરાએ જીતાડ્યો દેશને વર્લ્ડ કપ

Ishan Kishan : ભારતીય ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. ઇશાન કિશને ભારતીય ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેણે ટાઇટલ મેચમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. આ મેચના બે દિવસ પહેલા પિતરાઇ બહેનનું નિધન થયું હતું છતાં ઇશાને પોતાના દેશ પ્રત્યેની પોતાની ફરજને પ્રથમ રાખી દેશને વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. 

  • ભારતીય ટીમે ન્યૂઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો
  • ઇશાન કિશને ભારતીય ટીમની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી
  • ફાઈનલના બે દિવસ પહેલા ઇશાનની પિતરાઇ બહેનનું નિધન થયું હતું 

Ishan Kishan : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 54 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમનાર ઇશાન કિશનના સ્મિતની પાછળ એક ઊંડી પીડા છુપાયેલી હતી. અહેવાલ મુજબ ઇશાનની પિતરાઇ બહેનનું ફાઇનલના બે દિવસ પહેલા શુક્રવારે એક ભયાનક કાર અકસ્માતમાં નિધન થયું હતું. પરિવારમાં દુ:ખદ ઘટના છતાં ઇશાને પોતાના દેશ પ્રત્યેની પોતાની ફરજને પ્રથમ રાખી અને ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. 

ઇશાને આ જીત સ્વર્ગસ્થ બહેનને સમર્પિત કરી

ઇશાને કહ્યું કે તે તેના માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય હતો, પરંતુ ટીમના સાથી હાર્દિક પંડ્યાએ તેને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને દેશ માટે રમવા માટે પ્રેરણા આપી. ઈશાન કિશને પત્રકારોને જણાવ્યું, સાચું કહું તો, મારી પિતરાઈ બહેનનું મેચના બે દિવસ પહેલા કાર અકસ્માતમાં નિધન થયું. મેં તેના માટે સારું રમવાનો પ્રયાસ કર્યો. મેં હાર્દિક ભાઈ સાથે વાત કરી, અને તેણે ટીમને પ્રથમ સ્થાન આપવાનું કહ્યું. હું આ જીત સ્વર્ગસ્થ બહેનને સમર્પિત કરું છું. કારણ કે આજે મહિલા દિવસ પણ છે, તે મારા માટે વધુ ખાસ છે.

પરિવારમાં શોકનો માહોલ

દુર્ઘટનાના સમાચાર મળતાં જ ઈશાનનો પરિવાર ઘેરા આઘાતમાં ડૂબી ગયો. ઈશાનના પિતા પ્રણવ પાંડેએ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું, એક આપત્તિ આવી, અમે ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં હતા. ઈશાન અમારી પાસે આવવા માંગતો હતો, પરંતુ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલની જવાબદારીને કારણે તે આવી શક્યો નહીં. તે સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યો છે. આ દુર્ઘટનાને કારણે ઈશાનના પિતા પણ ફાઇનલ જોવા માટે અમદાવાદ પહોંચી શક્યા નહોતા. પરંતુ દીકરાએ ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી તેનાથી તેઓ ખુશ છે.

આકાશ તરફ બેટ કરી આપી શ્રદ્ધાંજલિ 

ભારે માનસિક દબાણ અને દુઃખ છતાં જ્યારે ઇશાન નંબર 3 પર બેટિંગ કરવા આવ્યો, ત્યારે તેણે એ જ નિર્ભયતા દર્શાવી જેના માટે તે જાણીતો છે. તેણે માત્ર 25 બોલમાં 54 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કર્યા પછી, ઇશાને પોતાનું બેટ આકાશ તરફ બેટ કરી સ્વર્ગસ્થ બહેનને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

