ગુજરાતી ન્યૂઝSports

રેકોર્ડબ્રેક ઇનિંગ છતાં ઈશાન કિશન થશે બહાર... પ્લેઈંગ-11માં આ ખેલાડી લેશે તેનું સ્થાન

IND vs NZ : ઈશાન કિશને બીજી ટી20માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા 32 બોલમાં 76 રન બનાવ્યા હતા. તેમ છતાં આ ખેલાડી ભારતીય ટીમની પ્લેઈંગ-11માંથી બહાર થઈ શકે છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે ઈશાન કિશનનું સ્થાન કોણ લેશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:51 PM IST

IND vs NZ : રાયપુરમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી બીજી ટી20 મેચમાં ઇશાન કિશને ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, માત્ર 32 બોલમાં 76 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગમાં 11 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વધુમાં તેણે માત્ર 21 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે તેણે અભિષેક શર્માનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પહેલી ટી20 મેચમાં 22 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. 

આટલી શાનદાર ઇનિંગ રમવા છતાં ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ઇશાન કિશનનું સ્થાન હજુ પણ અનિશ્ચિત છે અને આ શ્રેણીની ચોથી ટી20 મેચથી તેને બહાર બેસવું પડી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ પાછળનું કારણ શું છે. 

ઇશાન કિશનનું સ્થાન અનિશ્ચિત

ઇશાન કિશને ભલે મજબૂત ઇનિંગ રમી હોય, પરંતુ જો તિલક વર્મા ચોથી ટી20 મેચ સુધીમાં ટીમમાં પાછો ફરે છે, તો તેના પ્રભાવશાળી ફોર્મ છતાં તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવશે. તિલક ભારત માટે નિયમિત નંબર 3-4 બેટ્સમેન છે અને તાજેતરના સમયમાં તેણે ભારતીય ટીમ માટે ઘણી મેચ જીતી છે. આમ એકવાર તિલક ટીમમાં પાછો ફરશે, તો પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેનું સ્થાન નિશ્ચિત છે અને ઇશાનને ફરી એકવાર બેન્ચ પર બેસવું પડી શકે છે.

ટૂંક સમયમાં થશે વાપસી

તિલક વર્માને ટીમમાંથી બહાર થવાનું મુખ્ય કારણ ટેસ્ટિક્યુલર ટોર્સન છે. આ સ્થિતિને કારણે તેને સર્જરી કરવી પડી હતી, જેના કારણે તે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તે હાલમાં બેંગલુરુમાં BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે તે ટૂંક સમયમાં મેદાનમાં પાછો ફરશે.

તિલક વર્માનો પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ

તિલક વર્માનો T20 ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ છે. તેણે 40 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 1183 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને છ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેની સ્ટ્રાઇક રેટ 144 છે અને સૌથી અગત્યનું T20 ફોર્મેટમાં તેની બેટિંગ સરેરાશ 50ની નજીક છે, જે તેને હાલમાં આ ફોર્મેટના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંનો એક બનાવે છે.

