ઈશાન કિશન કે સંજુ સેમસન... T20 વર્લ્ડ કપમાં કોણ કરશે ઓપનિંગ ? કેપ્ટન સૂર્યાએ આપ્યો જવાબ

Ishan Kishan or Sanju Samson : T20માં સંજુ સેમસન રેગ્યુલર ઓપનર છે, જો કે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરીને ઈશાન કિશને પણ દાવેદારી નોંધાવી છે, ત્યારે બધાના મનમાં સવાલ છે કે T20 વર્લ્ડ કપમાં ઓપનિંગ કોણ કરશે, હવે કેપ્ટન સૂર્યાકુમાર યાદવે આ સવાલનો જવાબ આપ્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:02 AM IST

Ishan Kishan or Sanju Samson : ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 સિરીઝ ભારતે 4-1થી જીતી લીધી છે. છેલ્લી મેચમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 46 રને હરાવ્યું હતું. હવે T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા કેપ્ટન સૂર્યાકુમાર યાદવ અને કોચ ગૌતમ ગંભીરનું ઓપનિંગ પોઝિશનને લઈને ટેન્શન વધવાનું છે. 

ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 સિરીઝમાં રેગ્યુલર ઓપનર સંજુ સેમસન સંપૂર્ણ નિષ્ફળ રહ્યો છે, તેણે 5 મેચોમાં માત્ર 46 રન જ બનાવ્યા હતા. તો બીજી તરફ સંજુના બેકઅપ પ્લેયર ઈશાન કિશને 4 મેચોમાં જ 215 રન ફટકાર્યા હતા. હવે બધાના મનમાં સવાલ છે કે, વર્લ્ડ કપમાં ફોર્મમાં રહેલા ઈશાન કિશન રમશે કે પછી રેગ્યુલર ઓપનર સંજુ સેમસન ? કેપ્ટન સૂર્યાકુમાર યાદવે આનો જવાબ આપ્યો છે. 

શનિવારે તિરુવનંતપુરમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પાંચમી T20ની બીજી ઇનિંગમાં જ્યારે ઇશાન કિશન વિકેટકીપિંગ ગ્લોવ્ઝ પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યો ત્યારે બધા ચોંકી ગયા. કારણ કે સામાન્ય રીતે જો સંજુ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં હોય તો અત્યાર સુધી તે જ વિકેટકીપિંગ કરતો હતો. ત્યારે આ વખતે ઈશાને કેમ વિકેટકીપિંગ કરી તે અંગે ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જવાબ આપ્યો છે.

કેપ્ટને વિકેટકીપિંગ અંગે શું કહ્યું ?

સૂર્યકુમારે સ્પષ્ટતા કરી કે વિકેટકીપિંગ અંગેનો નિર્ણય શ્રેણી શરૂ થઈ તે પહેલાં જ લેવામાં આવ્યો હતો. તેણે કહ્યું, "તિલક વર્મા ઉપલબ્ધ ન હોવાથી, બંને વિકેટકીપર પહેલી મેચથી જ પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ હતા. શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે સંજુ ત્રણ મેચમાં અને ઇશાન બે મેચમાં વિકેટકીપિંગ કરશે." 

ઈશાન કે સંજુ, કોણ કરશે ઓપનિંગ ?

પાંચમી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પછી કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને પૂછવામાં આવ્યું કે જો તિલક વર્મા ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે ફિટ થઈ જશે, તો ઈશાન કે સંજુ કોણ રમશે. સૂર્યાએ જવાબ આપ્યો કે કોમ્બિનેશન તિલકની ફિટનેસ પર આધાર રાખે છે. તેણે કહ્યું, "મને હજુ સુધી તિલક વર્મા વિશે વધુ ખબર નથી. 

જો કે, અમને કહેવામાં આવ્યું છે કે તે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને તેણે બેટિંગ શરૂ કરી દીધી છે. જો તે પાછો આવે છે, તો 15 સભ્યોમાંથી કોને પસંદ કરવા એ માથાનો દુખાવો છે અને એ ખૂબ જ સારું પણ છે. બધા ખેલાડીઓ પ્લેઈંગ 11માં રમવા માટે સક્ષમ છે. તમને ચોક્કસપણે 7મી તારીખે ખબર પડી જશે કે ઈશાન કિશન રમશે કે સંજુ સેમસન."

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

