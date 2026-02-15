Prev
IND vs PAK: ઈશાન કિશનની તૂફાની બેટિંગ, કોહલી-ઉથપ્પાના સ્પેશલ ક્લબમાં બનાવી જગ્યા

Ishan Kishan Record: ઈશાન કિશને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં શાનદાર બેટિંગ કરી છે. આ મેચમાં તેણે માત્ર 27 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:22 PM IST
  • પાકિસ્તાન સામે સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર ત્રીજો ભારતીય બન્યો ઈશાન કિશન
  • ઈશાન કિશને પાકિસ્તાન સામે ઐતિહાસિક ઈનિંગ રમી તોડ્યો ગિલનો રેકોર્ડ 
  • ભારત-પાક T20માં પાવરપ્લેનો સૌથી મોટો સ્કોર હવે ઈશાન કિશનના નામે

Ishan Kishan Record: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ કોલંબોના પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી ઈશાન કિશને શાનદાર બેટિંગ કરી છે. મુશ્કેલ બેટિંગ પીચ પર કિશને માત્ર 27 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને અંતે 40 બોલમાં 77 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. આ અડધી સદી સાથે ઈશાન કિશને એક ગજબનું કારનામું કર્યું છે. કિશને T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે અડધી સદી ફટકારનાર ચોથો ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયો છે.

વિરાટ કોહલી અને ઉથપ્પાના ક્લબ સામેલ થયો ઈશાન
T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે અડધી સદી ફટકારનારા ભારતીય બેટ્સમેનોની વાત કરીએ તો, સૌથી પહેલા આ કારનામું 2007ના T20 વર્લ્ડ કપમાં રોબિન ઉથપ્પાએ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તે જ વર્લ્ડ કપમાં ગૌતમ ગંભીરે પણ પાકિસ્તાન સામે અડધી સદી ફટકારી હતી. આ પછી વિરાટ કોહલીએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ચાર વખત પાકિસ્તાન સામે અડધી સદી ફટકારી છે. હવે ઈશાન કિશને આ કારનામું 2026ના વર્લ્ડ કપમાં કર્યું છે. ઈશાન કિશનનું નામ હવે આ એલિટ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયું છે.

ઈશાન કિશને તોડ્યો શુભમન ગિલનો રેકોર્ડ
પાકિસ્તાન સામેની આ મેચમાં ઈશાન કિશને પાવરપ્લેમાં 42 રન બનાવ્યા હતા. ભારત-પાક વચ્ચે રમાયેલી કોઈપણ T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં પાવરપ્લેમાં કોઈ બેટર દ્વારા બનાવવામાં આવેલો આ સૌથી મોટો સ્કોર છે. આ પહેલા એશિયા કપ 2025માં દુબઈમાં શુભમન ગિલે 35 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ હવે ઈશાન કિશને ગિલનો આ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. આ મેચમાં ઈશાન શરૂઆતથી જ આક્રમક અંદાજમાં જોવા મળ્યો હતો.

ઈશાન કિશને યુવરાજ સિંહને છોડ્યો પાછળ
ઈશાન કિશન હવે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી T20 ઇન્ટરનેશનલમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર ત્રીજો ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયો છે. આ બાબતમાં તેણે યુવરાજ સિંહને પાછળ છોડી દીધો છે. યુવરાજે વર્ષ 2012માં પાકિસ્તાન સામે 29 બોલમાં અડધી સદી પૂરી કરી હતી. ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાયેલી T20 ઇન્ટરનેશનલમાં સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારવાનો રેકોર્ડ મોહમ્મદ હફીઝના નામે છે, તેણે 2012માં ભારત સામે 23 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી.

Ishan KishanIND vs Pakt20 world cup 2026ઈશાન કિશન રેકોર્ડT20 વર્લ્ડ કપ 2026

