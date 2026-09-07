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27 ચોગ્ગા, 7 છગ્ગા સાથે ફટકાર્યા અણનમ 250 રન  : બેવડી સદી ફટકારી, બોલરોને કાચાની જેમ ઝૂડ્યા

ઇશાન કિશને ફરી એકવાર ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન મેળવવાનો પોતાનો દાવો ઠોક્યો છે. ટીમ ઇન્ડિયા આ નવેમ્બરમાં આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે જવાની છે. અહીં ટીમ શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળ બે ટેસ્ટ મેચ રમશે.

Published: Sep 07, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:17 PM IST
27 ચોગ્ગા, 7 છગ્ગા સાથે ફટકાર્યા અણનમ 250 રન  : બેવડી સદી ફટકારી, બોલરોને કાચાની જેમ ઝૂડ્યા

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