Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા ઈશાન કિશનનો સીક્રેટ વીડિયો કોલ, 40 મિનિટ કોની સાથે કરી વાત ?

India vs Pakistan : પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં ઇશાન કિશને ખતરનાક બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાનના બોલરોને હંફાવ્યા હતા. ઈશાને 77 રનની ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી હતી, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ વિસ્ફોટક ઇનિંગ પહેલા ઇશાન કિશને કોને વીડિયો કોલ કર્યો હતો અને 40 મિનિટ સુધી વાત કરી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:55 PM IST
  • પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં ઇશાન કિશનની ખતરનાક બેટિંગ
  • ઇશાનની ખતરનાક ઈનિંગે બધાના દિલ જીતી લીધા
  • મેત પહેલા ઈશાને લગભગ 40 મિનિટ વીડિયો કોલ પર વાત કરી હતી

 

Trending Photos

પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા ઈશાન કિશનનો સીક્રેટ વીડિયો કોલ, 40 મિનિટ કોની સાથે કરી વાત ?

India vs Pakistan : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સૌથી મોટા મુકાબલામાં મેદાનમાં ઉતરતા પહેલા જ ભારતે એક રણનીતિ બનાવી હતી, જેના કારણે પાકિસ્તાની બોલરોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ હતી. જ્યારે બધાનું ધ્યાન વિસ્ફોટક અભિષેક શર્મા પર હતું, ત્યારે ઇશાન કિશન એક અલગ સીક્રેટ મિશન પર કામ કરી રહ્યો હતો. અભિષેક સસ્તામાં પેવેલિયન પરત ફર્યો છતાં ઇશાનના મેદાન પરના પ્રદર્શને મેલબોર્નથી મુલતાન સુધી હલચલ મચાવી હતી.

ઇશાન કિશનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ

Add Zee News as a Preferred Source

ટોસ હાર્યા બાદ પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી, પરંતુ ઈશાન કિશને બાજી સંભાળતાની સાથે જ મેચ પલટી નાખી. તેણે મેદાન પર ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો અને માત્ર 40 બોલમાં 77 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, જેમાં ઈશાને 10 શાનદાર ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. તેની ઇનિંગને કારણે ભારતે 175 રનનો પડકારજનક ટાર્ગેટ આપ્યો. 

એક સપનું અધૂરું રહ્યું, પરંતુ બધાના દિલ જીતી લીધા

ઈશાન કિશન આ મેચમાં તેના કોચને આપેલા વચનને પૂર્ણ કરવાની ખૂબ નજીક હતો. તેનો ઈરાદો સદી ફટકારી દેશના બહાદુર સૈનિકોને સમર્પિત કરવાનો હતો. 77 રન બનાવીને આઉટ થતાં તેનું સપનું અધૂરું રહ્યું, પરંતુ તેની ઇનિંગે પાકિસ્તાની છાવણીમાં ચિંતા વધારી દીધી. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની તેની તાજેતરની સદી અને પાકિસ્તાન સામેની આ મેચવિનિંગ ઇનિંગ સાથે ઇશાને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે લગભગ દોઢ વર્ષની લાંબી રાહ બાદ ટીમ ઇન્ડિયામાં તેની વાપસી ધમાકેદાર છે.

ઈશાને કોની સાથે કરી વાત ?

પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા ઇશાન કિશન એક ખાસ વ્યક્તિ સાથે લગભગ 40 મિનિટ વીડિયો કોલ પર વાત કરી હતી. આ વ્યક્તિ બીજું કોઈ નહીં પણ તેના કોચ ઉત્તમ મજુમદાર હતા. કોચે ખુલાસો કર્યો કે મેચની પૂર્વસંધ્યાએ ઇશાને તેની સાથે લાંબી વાતચીત કરી હતી. મજુમદારે ઇશાનને કહ્યું હતું કે તે ફક્ત પોતાના માટે નહીં, પરંતુ ભારતીય સૈનિકો અને સમગ્ર દેશના સન્માન માટે સદી ફટકારે. જે બાદ ઇશાન મેદાનમાં ઉતર્યો અને પાકિસ્તાનીઓને હંફાવ્યા. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
Ishan KishanIndia vs Pakistant20 world cup 2026Ishan Kishan States

Trending news