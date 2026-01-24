ઈશાન કિશનનો કમાલ, T20માં બનાવ્યો અનોખો રેકોર્ડ, આવું કરનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો
Ishan Kishan Unique Record : ટીમ ઈન્ડિયાના ખતરનાક વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઈશાન કિશને શુક્રવારે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી ટી20 મેચમાં ધમાકેદાર બેટિંગ કરી. ઈશાને 32 બોલમાં 76 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમી. જેમાં 11 ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન ઈશાન કિશનના નામે એક રેકોર્ડ પણ નોંધાયો છે.
Ishan Kishan Unique Record : શુક્રવારે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશને પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી બધાને ચકિત કરી દીધા. કિશને 32 બોલમાં 76 રન બનાવ્યા. 237.50ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા તેણે 11 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેની બેટિંગે ન્યૂઝીલેન્ડને મેચમાંથી બહાર કરી દીધું.
ઈશાન કિશને T20માં બનાવ્યો અનોખો રેકોર્ડ
ઈશાન કિશને શુક્રવારે રાયપુરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પોતાની ધમાકેદાર ઇનિંગથી એક રેકોર્ડ બનાવ્યો. કિશને પાવરપ્લે દરમિયાન ઈશાન કિશને 23 બોલમાં 56 રન બનાવ્યા. આ સાથે ઇશાન પાવરપ્લેમાં 50 રન બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય નોન-ઓપનિંગ બેટ્સમેન બન્યો. માત્ર છ રનમાં બે વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ પાવરપ્લેના અંતે ભારતે 75/2 સુધીનો સ્કોર કર્યો હતો.
પાવરપ્લેનો બીજો સૌથી મોટો સ્કોર
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે આ ભારતનો બીજો સૌથી મોટો પાવરપ્લેનો સ્કોર હતો. આ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાએ 2007માં જોહાનિસબર્ગમાં રમાયેલા T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પાવરપ્લેમાં એક વિકેટ ગુમાવીને 76 રન બનાવ્યા હતા. ઈશાન કિશન લાંબા સમય પછી ભારતીય ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. નાગપુરમાં રમાયેલી શ્રેણીની પહેલી મેચમાં કિશન ફક્ત 8 રન બનાવી શક્યો હતો, પરંતુ તેણે આગામી મેચમાં પોતાની ક્ષમતા બતાવી. T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા કિશનનું શાનદાર ફોર્મ ટીમ ઈન્ડિયા માટે સકારાત્મક સંકેત છે.
કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી
મેચની વાત કરીએ તો ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવા આવેલી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમે છ વિકેટે 208 રન બનાવ્યા હતા. આ ટીમ માટે કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે 27 બોલમાં 1 છગ્ગા અને 6 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 47 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે રચિન રવિન્દ્રએ 26 બોલમાં 4 છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગાની મદદથી 44 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી, જ્યારે હાર્દિક પંડ્યા, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી અને શિવમ દુબેએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી.
