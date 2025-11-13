પાકિસ્તાન ફસાયું... ઇસ્લામાબાદ વિસ્ફોટ બાદ શ્રીલંકન ટીમમાં ગભરાટ, નકવી સ્પષ્ટતા આપવામાં વ્યસ્ત
ઇસ્લામાબાદમાં થયેલા આત્મઘાતી હુમલા બાદ સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે પાકિસ્તાન પ્રવાસે ગયેલી શ્રીલંકન ટીમના ઘણા ખેલાડીઓ પાછા ફરવા માંગે છે. PCBના વડા મોહસીન નકવીએ હવે જણાવ્યું છે કે શ્રેણી ચાલુ રહેશે, શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
Trending Photos
ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમવા માટે પાકિસ્તાનના પ્રવાસે ગયેલી શ્રીલંકાની ટીમ સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે સ્વદેશ પરત ફરવા માંગે છે. ઇસ્લામાબાદમાં થયેલા ઘાતક આત્મઘાતી હુમલાથી ખેલાડીઓ ગભરાઈ ગયા છે. જો કે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ દાવો કર્યો છે કે શ્રેણી ચાલુ રહેશે, જેમાં શેડ્યૂલમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.
બંને ટીમો વચ્ચે ગુરુવારે રાવલપિંડીમાં યોજાનારી બીજી ODI મેચ શુક્રવાર સુધી મુલતવી રાખવામાં આવી છે, જ્યારે ત્રીજી મેચ હવે 15 નવેમ્બરને બદલે 16 નવેમ્બરે તે જ સ્થળે રમાશે.
શ્રીલંકાએ શ્રેણી માટે 16 સભ્યોની ટીમ મોકલી હતી, તેમાંથી આઠ લોકો સ્વદેશ પાછા ફરવા માંગતા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. શ્રીલંકા ક્રિકેટ (SLC)એ ખેલાડીઓની માંગ સ્વીકારી છે, પરંતુ તેમને અને ટીમના સપોર્ટ સ્ટાફને પ્રવાસ ચાલુ રાખવાની સૂચના પણ આપી છે.
એક નિવેદનમાં SLCએ જણાવ્યું હતું કે, "ટીમ મેનેજમેન્ટે અમને જાણ કરી હતી કે પાકિસ્તાનના પ્રવાસે રહેલી રાષ્ટ્રીય ટીમના ઘણા ખેલાડીઓએ સુરક્ષા ચિંતાઓનો હવાલો આપીને સ્વદેશ પાછા ફરવાની વિનંતી કરી છે. આ પછી SLCએ તાત્કાલિક ખેલાડીઓ સાથે વાત કરી અને તેમને ખાતરી આપી કે PCB અને સંબંધિત સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે મળીને તેમની બધી ચિંતાઓ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી સમગ્ર ટીમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરી શકાય."
PCBના વડા મોહસીન નકવીએ X પર લખ્યું: "શ્રીલંકાની ટીમના પાકિસ્તાન પ્રવાસ ચાલુ રાખવાના નિર્ણય બદલ આભાર." પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ODI મેચ હવે 14 અને 16 નવેમ્બરના રોજ રાવલપિંડીમાં રમાશે.
ખેલાડીનું રિપ્લેસમેન્ટ મોકલાશે
SLCએ જણાવ્યું છે કે જે ખેલાડીઓ ખરેખર પાછા ફરવા માંગે છે તેમના માટે તાત્કાલિક રિપ્લેસમેન્ટ મોકલવામાં આવશે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "જો કોઈ ખેલાડી અથવા સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્ય SLCના નિર્દેશો છતાં ઘરે પાછા ફરવાનો નિર્ણય લે છે, તો શ્રીલંકા ક્રિકેટ તરત જ એક રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડી મોકલશે જેથી શ્રેણી વિક્ષેપિત ન થાય. જો કોઈ ખેલાડી અથવા સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્ય આ સૂચનાનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો તેમના વર્તનની ઔપચારિક સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને સમીક્ષા બાદ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે