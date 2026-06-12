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ODIમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવવું આસાન નથી, શુભમન અને ગંભીરનો શું છે પ્લાન? આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન!

Indian Team Playing XI: અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટમાં ભારત સામે સરળતાથી હારી ગયું હોવા છતાં, અફઘાન ટીમ 50 ઓવરના ક્રિકેટમાં તેમને મુશ્કેલ પડકાર આપવા માટે તૈયાર છે. રાશિદ ખાન અને મોહમ્મદ નબી જેવા અનુભવી ખેલાડીઓની વાપસી ટીમને વધુ મજબૂત બનાવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:37 PM IST
ODIમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવવું આસાન નથી, શુભમન અને ગંભીરનો શું છે પ્લાન? આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ODIમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવવું આસાન નથી, શુભમન અને ગંભીરનો શું છે પ્લાન? આવી હશે ભારત
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