/ODIમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવવું આસાન નથી, શુભમન અને ગંભીરનો શું છે પ્લાન? આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન!

Indian Team Playing XI: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી શનિવાર, 13 જૂનથી શરૂ થશે. પ્રથમ મેચ ધર્મશાળાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં રમાશે. એકમાત્ર ટેસ્ટમાં અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યા બાદ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ હવે ODI સીરિઝ જીતવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
ભારતીય ટીમ આવતા વર્ષે યોજાનાર 50 ઓવરના વર્લ્ડ કપ પહેલા શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમના પ્લેઇંગ XI કોમ્બિનેશનને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયાસ કરશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ સિરીઝમાં ત્રણ સ્ટાર ખેલાડીઓ વિના રહેશે, જેમાં વિરાટ કોહલી, જસપ્રીત બુમરાહ અને હાર્દિક પંડ્યા.
જ્યારે અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટમાં ભારત સામે હારી ગયું, અને શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ટીમે ઐતિહાસિક જીત મેળવી, ત્યારે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ 50 ઓવર ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમને પડકાર માટે તૈયાર છે. અનેક અનુભવી ખેલાડીઓના પાછા આવવાથી ટીમ વધુ મજબૂત બનશે.
ગંભીર અને શુભમનનો માસ્ટર પ્લાન શું હશે?
ટીમ ઈન્ડિયાના મેઈન કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ જાણે છે કે તેમને વનડેમાં અફઘાનિસ્તાન તરફથી સારી સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડશે. વધુમાં, વિરાટ કોહલી અને જસપ્રીત બુમરાહની ગેરહાજરી અન્ય ખેલાડીઓ પર દબાણ બનાવશે. આ પરિસ્થિતિ યુવાનોની કસોટી કરવાની પણ એક સંપૂર્ણ તક છે.
ટીમ મેનેજમેન્ટ ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવ, સ્પિનર હર્ષ દુબે અને ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં પણ શરમાશે નહીં. જો ભારત આ મેચ જીતવા માંગે છે, તો તેમને અફઘાનિસ્તાનના સ્પિનરો સામે સ્માર્ટ રમવાની જરૂર પડશે.
આ હોઈ શકે છે ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન:
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ
ભારત સામેની વનડે સિરીઝ માટે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ
રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ, ઇબ્રાહિમ ઝદરાન, સેદીકુલ્લાહ અટલ, હશમતુલ્લાહ શાહિદી (કેપ્ટન), રહેમત શાહ, ઇકરામ અલીખિલ (વિકેટકીપર), અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, નાંગેયાલિયા ખારોટી, એએમ ગઝનફર, બિલાલ સામી, દરવિશ રસૂલી, ફરીદ અહેમદ મલિક, ઝિયા-ઉર-રહેમાન શરીફી
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ શું છે?
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધી ચાર વનડે રમાઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રણ જીતી છે, જ્યારે 2018 એશિયા કપમાં રમાયેલી એક મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ. અફઘાનિસ્તાનની ટીમ ભારત સામે તેની પહેલી જીતની શોધમાં છે.