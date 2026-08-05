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Zee એ સિક્યોર કર્યા ‘Serie A’ સહિત ઈટાલીના તમામ પ્રીમિયમ ફૂટબોલ લીગના એક્સક્લુઝિવ રાઈટ્સ!

FIFA વિશ્વકપ બાદ ZEE5 અને Unite8 સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર હવે યુરોપની વિવિધ પ્રતિષ્ઠિત ફુટબોલ લીગ જોવા મળવાની છે. Bundesliga બાદ હવે Z એ ઇટલીની પ્રતિષ્ઠિત ફુટબોલ ક્લબના એક્સક્લુઝિવ રાઇટ્સ હાસિલ કર્યાં છે.

Published: Aug 05, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:35 PM IST
Zee એ સિક્યોર કર્યા ‘Serie A’ સહિત ઈટાલીના તમામ પ્રીમિયમ ફૂટબોલ લીગના એક્સક્લુઝિવ રાઈટ્સ!

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Zee એ સિક્યોર કર્યા ‘Serie A’ સહિત ઈટાલીના તમામ પ્રીમિયમ ફૂટબોલ લીગના રાઇટ્સ
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