/Zee એ સિક્યોર કર્યા ‘Serie A’ સહિત ઈટાલીના તમામ પ્રીમિયમ ફૂટબોલ લીગના એક્સક્લુઝિવ રાઈટ્સ!

મુંબઈઃ દેશભરમાં ફુટબોલની રમતને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં વધુ એક મજબૂત પગલું ભરતા મુખ્ય કન્ટેન્ટ અને ટેક્નોલોજી કંપની ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ ('Z') એ પોતાની પ્રીમિયમ ફુટબોલ રજૂઆતને વધુ મજબૂત કરી છે. કંપનીએ પ્રતિષ્ઠિત ઇટાલિયન ફુટબોલ લીગ- 'સીરી એ' (Serie A) અને કોપા સ્પર્ધા કોપા ઇટાલિયા (Coppa Italia) તથા સુપરકોપા ઇટાલિયાના (Supercoppa Italiana) માટે ભારત, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, નેપાળ, ભૂતાન, અફઘાનિસ્તાન અને માલદીવમાં એક્સક્લુઝિવ બ્રોડકાસ્ટ અને ડિજિટલ અધિકાર હાસિલ કર્યાં છે. આ અધિકાર 22 ઓગસ્ટ 2026થી શરૂ થઈને પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે હશે.
Z કરશે પ્રતિષ્ઠિત લીગનું પ્રસારણ
આ ભાગીદારી કંપનીના તે લક્ષ્યને મજબૂત કરે છે, જે હેઠળ તે ભારત અને ઉપમહાદ્વીપની મુખ્ય બજારોમાં ફુટબોલ માટે સૌથી પસંદગીની જગ્યા બનવા ઈચ્છે છે. તે માટે દર્શકોને યુરોપની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને લોકપ્રિય લીગ દેખાડશે. સીરી એ (Serie A) દુનિયાની સૌથી જાણીતી ક્લબો- જેમ કે AC મિલાન, ઈન્ટર મિલાન અને જુવેન્ટ્સનું ઘર છે. આ લીગ પોતાના શાનદાર વારસા, પ્રતિષ્ઠિત હરીફાઈઓ, વૈશ્વિક આકર્ષણ અને લૌટારો માર્ટિનેઝ, પાઉલો ડાયબાલા અને માટો રેટેગુઈ જેવા ખેલાડીઓ માટે જાણીતી છે.
22 ઓગસ્ટ 2026થી ફુટબોલના ચાહકો કંપનીના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ - Zee5 અને Unite8 સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર લાઈવ મેચ, હાઈલાઇટ્સ અને રસપ્રદ ફુટબોલ કન્ટેન્ટની સાથે લાઈવ એક્શનની મજા માણી શકશે.
ભારતીય ફૂટબોલ ચાહકો માટે શું ફાયદા છે?
Zee5 અને Unite8 ચેનલો જોવા મળશે મેચ
આ અધિગ્રહણ પર ટિપ્પણી કરતા ઝી એન્ટરટેઈન મેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના Unite8 સ્પોર્ટ્સના ચીફ બિઝનેસ ઓફિસર ભાવેશ જાનવલેકરે કહ્યું- 'Z' માં અમારી પ્રતિબદ્ધતા એક મજબૂત ફુટબોલ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાની છે, જે પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ અને શાનદાર વ્યૂઇંગ અનુભવના માધ્યમથી ભારતીય પ્રશંસકોને આ રમતની નજીક લાવે. અમારા પોર્ટફોલિયોમાં સીરી એ, કોપા ઇટાલિયા, (Coppa Italia) અને સુપરકોપા ઇટાલિયાના (Supercoppa Italiana) જેવી મુખ્ય વૈશ્વિક પ્રોપર્ટીઝનું જોડાવું, દેશભરમાં ફુટબોલના જુસ્સાનું એક મજબૂત પ્રતિબિંબ છે.
ફુટબોલની સૌથી સન્માનિત લીગોમાંથી એકના રૂપમાં સીરી એ પ્રતિષ્ઠિત ક્લબો અને પ્રતિભાવોને એક સાથે લાવે છે, જેણે પેઢીઓથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યાં છે. અમે Zee5 અને Unite8 ચેનલો પર લીગના તમામ રોમાંચને પ્રસ્તુત કરવા માટે ઉત્સાહિત છીએ, જે દર્શકોને વૈશ્વિક ફુટબોલ માટે ખરેખર એક અલગ મંચ પ્રદાન કરે છે. FIFA અને બુંડેસલીગા (Bundesliga) સાથે મળી આ દર્શકોને શાનદાર ફુટબોલ કન્ટેન્ટ પ્રદાન કરવાની અમારી ક્ષમતાને વધુ મજબૂત કરે છે, લાઇવ મેચથી આગળ જોડાણને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે નવી તકો ઉભી કરે છે.”
કંપનીની ફુટબોલ પ્રોપર્ટીઝના વધતા પોર્ટફોલિયોમાં ‘Serie A’, ‘Coppa Italia’ અને ‘Supercoppa Italiana’ નું સામેલ થશું, અલગ-અલગ પ્રકારના દર્શકો વચ્ચે આ રમતની લોકપ્રિયતા વધારવાની દિશામાં એક મહત્વનું પગલું છે. પોતાની બેજોડ લીનિયર પહોંચ અને શાનદાર ડિજિટલ ક્ષમતાઓના દમ પર ‘Z’ દેશભરમાં Lega Serie A દ્વારા આયોજિત સ્પર્ધાની લોકપ્રિયતા અને જોડાણ વધારવા, અને દર્શકો માટે આ લીગથી જોડાણ માટે નવી તક બનાવવાની સારી સ્થિતિમાં છે.
Zના પોર્ટફોલિયોનો વિસ્તાર
‘Serie A’, ‘Bundesliga’ ની આગામી સિઝન અને પ્રીમિયમ ‘FIFA’ ટૂર્નામેન્ટના મોટા લિસ્ટની સાથે કંપનીની પાસે પ્રશંસકોને જોડવા અને અલગ-અલદ કેટેગરીની જાહેરાત માટે વધુમાં વધુ વેલ્યુ આપવા માટે ફુટબોલ સાથે જોડાયેલી એક મજબૂત અને વ્યાપક રજૂઆત છે. અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર પ્રીમિયમ સ્પોર્ટ્સ રજૂઆત અને રમતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પાયાના સ્તર પર કરવામાં આવતા પ્રયાસોથી, કંપની ભારત અને ઉપમહાદ્વીપમાં એક શાનદાર સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાની મજબૂત સ્થિતિમાં આવશે.