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આઇવરી કોસ્ટે રચ્યો ઈતિહાસ, પ્રથમવાર નોકઆઉટમાં કર્યો પ્રવેશ, કુરાકાઓનું તૂટ્યું દિલ

FIFA World Cup 2026 Ivory Coast vs Curacao: આઇવરી કોસ્ટે પ્રથમવાર વિશ્વકપના નોકઆઉટમાં જગ્યા બનાવી ઈતિહાસ રચી દીધો છે. નિકોલસ પેપેના બે શાનદાર ગોલની મદદથી ટીમે ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 26, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:04 AM IST
આઇવરી કોસ્ટે રચ્યો ઈતિહાસ, પ્રથમવાર નોકઆઉટમાં કર્યો પ્રવેશ, કુરાકાઓનું તૂટ્યું દિલ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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