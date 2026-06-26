/આઇવરી કોસ્ટે રચ્યો ઈતિહાસ, પ્રથમવાર નોકઆઉટમાં કર્યો પ્રવેશ, કુરાકાઓનું તૂટ્યું દિલ

FIFA World Cup 2026 Ivory Coast vs Curacao: આઇવરી કોસ્ટે પ્રથમવાર પુરૂષોના ફુટબોલ વિશ્વકપના નોકઆઉટમાં પહોંચીને એક નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે. આ ઐતિહાસિક જીતની સાથે હવે રાઉન્ડ ઓફ-32મા તેનો સામનો ગ્રુપ I (આઈ) ની રનર્સઅપ ટીમ ફ્રાન્સ કે નોર્વે સાથે થવાની સંભાવના છે.
આઈવરી કોસ્ટ માટે નિકોલસ પેપેના પ્રથમ ગોલ અને પછી ન્યૂ જર્સીના મેટલાઇફ સ્ટેડિયમમાં ઇક્વાડોરના બરાબરીના ગોલે 82મી રેન્કિંગ ધરાવતી કુરાકાઓ ટીમના સપનાને તોડી દીધું હતું. મેદાન પર આઇવરી કોસ્ટનો દબદબો એવો હતો કે તેણે 2-0ની જીત મેળવવા વધુ તાકાત લગાવવી પડી નહીં. આ ગ્રુપના અન્ય એક મોટા મુકાબલામાં ઇક્વાડોરે જર્મનીને 2-1થી હરાવી બધાને ચોંકાવી દીધું અને ગ્રુપમાં ત્રીજુ સ્થાન હાસિલ કર્યું છે.
🇨🇮 Côte d'Ivoire have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
પેપેએ કર્યાં બે ગોલ
મેચની શરૂઆતમાં જ યાન ડિયોમંડેના શાનદાર તાલમેલે પેપેને ગોલ પહોંચાડ્યો, જેણે સાતમી મિનિટમાં તેને ગોલ પોસ્ટની અંદર પહોંચાડી દીધો હતો. ત્યારબાદ 64મી મિનિટે ઇબ્રાગિમ સાંગારેના એક શાનદાર પાસને ફોરવર્ડપેપેએ પોતાનો બીજો ગોલ કરી ટીમની જીત પાક્કી કરી હતી.
નોકઆઉટમાં કોની સામે થશે મુકાબલો?
ગ્રુપ ઈમાં ઉપવિજેતા રહેવાને કારણે આઇવરી કોસ્ટ 30 જૂને ડલાસમાં ગ્રુપ આઈની ટીમ સામે ટકરાવું પડશે. આ ટીમ ફ્રાન્સ કે નોર્વે હશે, કારણ કે હાલ બંનેના 6-6 પોઈન્ટ છે અને તે 26 જૂને રમાનારા મુકાબલામાં આમને-સામને હશે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.