જાડેજાએ તોડ્યો ધોનીનો રેકોર્ડ, રોહિત, સેહવાગ અને પંતને પણ છોડશે પાછળ

Ravindra Jadeja Record: રવિન્દ્ર જાડેજા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની આ કામ કરનાર ચોથો ભારતીય બન્યો છે, જેણે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન એમએસ ધોનીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:04 PM IST

Ravindra Jadeja Record: ભારતીય ટીમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ શુક્રવારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ દરમિયાન અડધી સદી ફટકારી. તેણે આ ઇનિંગમાં ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ ઇનિંગ સાથે, રવિન્દ્ર જાડેજાએ ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો એમએસ ધોનીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.

ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ઉપ-કપ્તાન

રવિન્દ્ર જાડેજા ટેસ્ટમાં સારા ફોર્મમાં છે, તેમણે છેલ્લી નવ ઇનિંગમાં સાત વખત 50થી વધુ રન બનાવ્યા છે. રવિન્દ્ર જાડેજા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ઉપ-કપ્તાન તરીકે રમી રહ્યા છે.

86 મેચમાં 79 છગ્ગા ફટકાર્યા

રવિન્દ્ર જાડેજાએ શુક્રવારે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 75 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. તેણે ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ચોથી છગ્ગા સાથે, રવિન્દ્ર જાડેજાએ એમએસ ધોનીનો સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો. એમએસ ધોનીએ 90 મેચમાં 78 છગ્ગા ફટકાર્યા છે, જ્યારે ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ 86 મેચમાં 79 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. જાડેજાથી આગળ રોહિત શર્મા, વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને ઋષભ પંત છે. જોકે, આ ક્રિકેટરોના રેકોર્ડ પણ હવે જાડેજા સામે અસંભવ નથી.

વીરેન્દ્ર સેહવાગ 90 સિક્સર સાથે ટોચ પર

રવિન્દ્ર જાડેજાએ પોતાની ટેસ્ટ કારકિર્દીના 7,111મા બોલ પર 79મો સિક્સર ફટકાર્યો હતો. ધોનીએ 8,104 બોલનો સામનો કરીને 78 સિક્સર ફટકારી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં જાડેજા ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ઋષભ પંત અને વીરેન્દ્ર સેહવાગ 90 સિક્સર સાથે સંયુક્ત રીતે ટોચ પર છે. રોહિત શર્મા 88 સિક્સર સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.

પહેલી સદી ફટકારી હતી

બીજા દિવસે, રાહુલે ભારતીય ઇનિંગ્સની 65મી ઓવરમાં ચેઝની બોલિંગ પર રન બનાવીને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 190 બોલમાં પોતાની બીજી ટેસ્ટ સદી પૂર્ણ કરી. રાહુલે તેની 197 બોલની ઇનિંગ્સમાં 12 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. રાહુલે અગાઉ 2016માં ઇંગ્લેન્ડ સામે 199 રન બનાવીને ઘરઆંગણે પોતાની પહેલી સદી ફટકારી હતી.

IND vs WIIndia vs West Indiesindian cricket teamRavindra JadejaMS DhoniRohit Sharmamost sixes in test for indiaRishabh PantGujarati News

