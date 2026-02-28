Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Ranji Trophy Final : વર્ષોની આતુરતાનો અંત... જમ્મુ-કાશ્મીરે રચ્યો ઇતિહાસ, પહેલીવાર જીત્યો રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ

Ranji Trophy Final : રણજી ટ્રોફી 2025-26ની ફાઇનલ કર્ણાટકના હુબલીમાં રમાઈ હતી. જમ્મુ-કાશ્મીરે ફાઇનલ મેચમાં કર્ણાટકને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે અને તેના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો છે. આ સાથે વર્ષોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:57 PM IST
Ranji Trophy Final : જમ્મુ-કાશ્મીર ક્રિકેટ ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો છે. જમ્મુ-કાશ્મીરે પહેલીવાર રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો છે. ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. જમ્મુ-કાશ્મીરનો સામનો કર્ણાટક ટીમ સાથે થયો હતો. ફાઇનલ મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ, પરંતુ તેની પ્રથમ ઇનિંગની લીડને કારણે જમ્મુ-કાશ્મીર 2025-26 રણજી ટ્રોફીની ચેમ્પિયન બની છે. 

કર્ણાટકની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ભારત માટે ટેસ્ટ મેચ રમનારા પાંચ ખેલાડીઓ કેએલ રાહુલ, મયંક અગ્રવાલ, કરુણ નાયર, દેવદત્ત પડિકલ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાનો સમાવેશ થાય છે. જમ્મુ-કાશ્મીરની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોઈપણ ખેલાડીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો અનુભવ નહોતો. તેમ છતાં કર્ણાટકની ટીમ પારસ ડોગરાની ટીમ સાથે સ્પર્ધા કરી શકી નહીં.

જમ્મુ કાશ્મીરે પ્રથમ ઇનિંગમાં 584 રન બનાવ્યા

જમ્મુ કાશ્મીરના કેપ્ટન પારસ ડોગરાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. જમ્મુ કાશ્મીરે પ્રથમ ઇનિંગમાં 584 રન બનાવ્યા. શુભમ પુંડિરે સદી ફટકારી, આ ઉપરાંત યાવર હસન (88), સાહિલ લોત્રા (72), કન્હૈયા વાધવાન (70), પારસ ડોગરા (70) અને અબ્દુલ સમદે પણ અડધી સદી ફટકારી હતી. કર્ણાટક માટે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ 5 વિકેટ લીધી હતી. 

આકિબ નબીએ 5 વિકેટ લીધી 

પ્રથમ ઇનિંગમાં 584 રન બનાવ્યા બાદ જમ્મુ-કાશ્મીરે કર્ણાટકને પ્રથમ ઇનિંગમાં 293 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું, જેનાથી 291 રનની લીડ મળી. કર્ણાટક માટે મયંક અગ્રવાલે 160 રન બનાવ્યા. કૃતિક શર્માએ પણ 36 રન બનાવ્યા. કેએલ રાહુલ નિષ્ફળ ગયો. ફોર્મમાં રહેલા આકિબ નબીએ કર્ણાટકને 293 રન પર રોકવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. તેણે 5 વિકેટ લીધી. સુનીલ કુમાર અને યુદ્ધવીર સિંહ ચરકે બે-બે વિકેટ લીધી. સાહિલ લોત્રાએ પણ એક વિકેટ લીધી.
 

